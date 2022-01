Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Те же грабли, но в Сибири

25 января для Serious Sam 4 выйдет самостоятельное дополнение Siberian Mayhem. Главный герой отправится защищать Сибирь от демонов и очищать Россию от очередного вторжения генерала Брэнда. Мы уже прошли шутер и рассказываем, каким получилось новое приключение Сэма Стоуна.

Серьёзный сюжет

Как мы уже сказали выше, Siberian Mayhem полностью посвящена России — об этом говорят суровые зимние локации, множество карикатурно русских персонажей, настенные плакаты на родном языке и нелепые шутки Сэма про водку. Игра разделена на пять больших уровней, в ходе которых предстоит посетить нефтяной завод, побывать в деревне-призраке и даже побегать по улочкам города Устинова.

Типичный дом где-то в Сибири

Конечно, внятного сюжета в игре нет. Сэм, как и всегда, уничтожает миллиарды противников в минуту, иногда комментируя происходящее, и помогает всем вокруг. Ролики и сюжетные вставки необходимы только для того, чтобы задать главному герою направление. Да, к очередным ордам чудовищ.

На локациях можно обнаружить записки от бывших работников нефтезавода и других персонажей. И… их абсолютно неинтересно читать — в игре нет никакого лора. Так что если играть в «Сибирский беспредел», то только ради геймплея.

Серьёзный геймплей

Геймплейно Siberian Mayhem — буквально клон 4-й части, вышедшей полтора года назад. Те же очень слабые ощущения от стрельбы, те же триллион врагов через каждые 10 минут, тот же унылый дизайн уровней с повторяющимися ассетами.

Иногда дают покататься на ховеркрафте

В шутер вернулись побочные задания, проходить которые оказалось гораздо интереснее, чем бегать по основному сюжету. Конечно, за пределы собственных механик Siberian Mayhem ни разу не выходит, однако в дополнительных миссиях авторы наконец-то позволяют себе хоть какой-то креатив. Например, в деревне-призраке нужно вернуть девочке её игрушки из обледенелого озера, а в следующей миссии можно исследовать советский бункер. В целом локации, за исключением самой первой, вышли достаточно аутентичными и узнаваемыми.

Родная Калиновка

Также по уровням разбросаны некие «загадки». Решив их, можно открыть специальный кейс с уникальными улучшениями. Всё правильно, в «Крутом Сэме» есть головоломки из «Трубопровода», исследование локаций и управление техникой. Из последней в игре есть танк, большой робот-ходун и снегоход. Они реализованы достаточно примитивно, но кататься на них и уничтожать врагов всё равно весело.

Да, это Serious Sam

Серьёзные проблемы

Несмотря на то что разработчики стараются не дать игроку заскучать, общие геймплейные проблемы из четвёртой части никуда не делись. Авторы до сих пор считают, что интересный игровой процесс — это когда игрока запирают на арене и заставляют зажимать ЛКМ, бегая туда-сюда по кругу.

Пожалуй, главной проблемой игры остаётся её старомодность. Геймплейно Siberian Mayhem практически ничем не отличается от Serious Sam: The First Encounter 2001 года выпуска. В перестрелках не появилось никакой тактики, к противникам не нужно искать подход — просто беги и стреляй из чего попало. Ближний бой всё такой же смехотворный — Сэм убивает врага ножичком с одной и той же нелепой анимацией. А рядом стоит DOOM Eternal, где на каждого монстра придумали по несколько добиваний.

В этот раз подкачали и противники: в «Сибирском беспределе» разработчикам нечем вас удивить. Вновь орущие гренадёры, бегущие на полной скорости быки, гарпии, огромные демоны и скелетоны. Хотелось бы увидеть каких-то «русских» монстров, но, к сожалению, их здесь нет.

К недостаткам можно отнести и графику: движок Croteam уже давно замечен в постоянных подгрузках текстур при резких движениях камеры — эту проблему авторы так и не решили. Некоторые спецэффекты выглядят неплохо, но из-за этого недостатки в сглаживании, освещении и качестве текстур становятся ещё заметнее. Игра в целом выглядит достаточно блёкло на фоне шутеров последних лет.

Лица персонажей в кат-сценах отдают эффектом «зловещей долины»

Серьёзный вывод

Несмотря на озвученные выше проблемы, Siberian Mayhem — неплохое дополнение для плохой игры. Да, в ней всё те же старые проблемы и точно такой же спинномозговой геймплей, как и 20 лет назад. Но игр, где можно уничтожать миллиарды врагов, слушать дурацкие шутки и ни о чём не думать, не так уж и много.

Тем более что «Сибирский беспредел» — шутер с очень демократичной ценой. Если вы любите «Крутого Сэма», то дополнение вам понравится. Оно всё такое же безбашенное, глупое и мясистое, с кучей безобидных стереотипов о России. Однако если подобные старомодные игры вам не по душе, то лучше пройти мимо. На рынке есть и более достойные шутеры.