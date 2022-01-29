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Какие напитки спрятаны в GTA, Fallout, Cyberpunk 2077 и других играх — тест

Тест. Из какой игры напиток?
Артём Ращупкин
Из какой игры напиток — тест
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А ты бы хотел их попробовать в жизни?

Обычно в видеоиграх не обращаешь особого внимания на такие мелочи, как напитки или еда. Ведь главное — геймплей, графика и сюжет, а всё остальное второстепенно. Может, это и так, но именно благодаря мелочам создаётся общая картина цельности и завершённости.

Раз игры стараются заимствовать многие привычные для нас вещи, то без обязательных атрибутов повседневности никак не обойтись. Чтобы виртуальная жизнь мало чем отличалась от реальной, разработчики создают механики, завязанные на напитках и еде. Если персонаж не поел, то теряет здоровье. Если не попил, то в конце концов умирает от жажды.

В этом тесте мы хотели бы проверить, как хорошо вы запомнили названия и логотипы виртуальных напитков. Сможете вспомнить, из каких они игр?

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Заглавное фото: reddit.com

Источник: «Чемпионат»

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