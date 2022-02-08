Хардкор, DOOM и меч-винтовка: почему стоит ждать амбициозную Destiny 2: The Witch Queen

Разработчики Destiny 2 из студии Bungie в преддверии выхода дополнения The Witch Queen провели закрытый показ DLC для прессы и блогеров. «Чемпионат» оказался единственным гостем из России, а теперь мы рассказываем, чего в ближайшее время стоит ожидать поклонникам популярного шутера.

Сюжетная кампания

Создатели «Королевы-ведьмы» делают большую ставку на сюжетную кампанию. Её уже называют самой амбициозной в истории Destiny, а из ближайших аналогов отмечают одиночные режимы DOOM Eternal и лучших частей Halo. Новичкам серии советуют просто попробовать именно эту кампанию.

Главным злодеем истории стала Саватун — та самая Королева-ведьма. В дополнении ей удалось обуздать Свет и передать его возможности своим подчинённым. Долгое время она с подчинёнными находилась в чёрной дыре, а теперь вернулась. Саватун считается одним из главных злодеев Destiny.

Атмосферно при этом всё ещё куда интереснее: в Bungie пытались воссоздать атмосферу «психологического триллера». Многие локации будто бы «плывут», а объекты меняются — издалека может казаться одно, а вблизи уже другое. Также по уровням спрятаны всякие секреты — от мелких предметов до целых заданий. Что-то найдётся легко, а для чего-то придётся помучаться.

Ещё одним важным нововведением станет уровень сложности «Стань легендой» (Become Legend). Разработчики сравнивают его с легендарной сложностью из Halo, а сыграть на нём дадут с самого начала — любителям хардкора его особенно рекомендуют, обещая хороший баланс и вдвое больше лута. Сложность естественным образом масштабируется под число игроков в отряде, поэтому игра в одиночку не вызовет проблем.

Нововведения и Глефа

Большая часть презентации была посвящена прохождению второго уровня кампании, где мы смогли посмотреть на ключевую особенность DLC — Призраки у противников. Да! Теперь некоторые враги ходят с собственными Гостами, которые могут возрождать их. Так что в пылу сражения надо не только пристрелить противника, но и вовремя найти и уничтожить его компаньона, иначе секунд через 10 недруг восстанет.

Ещё, поскольку враги завладели возможностями Света, они могут применять знакомые Стражам умения. Динамика боёв заметно меняется, поскольку способности противников во многом повторяют те, что используют игроки.

В Bungie подошли с большой ответственностью с введением нового вида оружия. В The Witch Queen им стал необычный меч Глефа, который можно использовать как в ближнем, так и в дальнем бою (да, он стреляет). Вдобавок при необходимости есть возможность активировать щит. Например, для возрождения павшего союзника.

Вокруг Глефы частично крутится сюжет — фактически во время прохождения кампании предстоит собирать ультимативное оружие благодаря специальной кузне, доступ к которой откроют после прохождения первой миссии The Witch Queen. Она, кстати, будет доступна всем игрокам — покупать DLC необязательно.

Прокачка оружия чем-то напоминает RPG-систему какой-нибудь The Elder Scrolls 5: Skyrim — чем чаще и эффективнее вы пользуетесь стволом, тем быстрее и лучше его можно сделать. В кузне можно выбирать перки, а потом предстоит выполнять специальные испытания для получения нужных наград и улучшений.

Сюжетные детали расширения мы раскрывать не станем, но там есть интересные события уже в самом начале. После показа укрепилось ощущение, что The Witch Queen наконец-то сможет реализовать все амбиции Destiny 2 на поприще сюжетной кампании. Разработчики пытаются использовать все особенности шутера. Будем надеяться, что на прохождение уйдёт больше пяти часов.

Что ещё нового стоит ждать с The Witch Queen:

14 единиц новой экзотики: 8 видов оружия и 6 видов брони (половина экипировки с эффектом стазиса);

переработку классов с Пустотой (Void). В течение года переделают Солнце (Solar) и Электричество (Arc). Каждый класс теперь сильнее отталкивается от особенностей элементали. Например, охотник станет больше напоминать энергетического вампира;

возможность переигрывать миссии в кампании.

Как начать играть в Destiny 2

Нам удалось задать вопрос руководителю разработки Destiny 2 Блейку Баттлу про сложности с привлечением новой аудитории. С запуска второй части разработчики куда больше внимания уделяли ветеранам, однако из-за этого сейчас начать своё первое путешествие в D2 практически невозможно — не помогает и удаление старого контента, включая старые кампании. Приходится изучать сторонние гайды, чтобы понять, куда вообще нажимать и как не потеряться в этом потоке.

Для нас это определённо сложная задача. Широта и глубина единого и постоянно развивающегося мира обладает ценой — комплексностью. Сейчас у нас есть инициатива «Новый Свет» и локация в Космодроме, которые должны помочь новичкам адаптироваться. Там мы обучаем их основам Destiny 2. Вдобавок мы обновили обучение работы Подкласса 3.0 с учётом изменений в подклассах Пустоты и Стазиса.

Вместе с этим Баттл считает, что новичкам лучше всего начинать знакомство с Destiny 2 именно с сюжетной кампании «Королевы-ведьмы»:

The Witch Queen отпразднует седьмой год для дополнений Destiny, подводя к логическому финалу сюжетные линии из первой игры и The Taken King. Затронутые в новом DLC темы — ключевые для вселенной. При этом они были написаны и структурированы таким образом, чтобы новички могли погрузиться во вселенную именно с этой точки. Для поклонников MMO или шутеров от первого лица, которые заинтересованы в Destiny, мой совет номер один — сыграйте в кампанию The Witch Queen.

Destiny 2: The Witch Queen выйдет 22 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.