До миллиона рублей — как изменились цены на видеокарты в России

То, что ещё недавно казалось фантастикой, теперь реальность.

Когда во время пандемии геймеры шутили, что скоро видеокарты будут продаваться по цене автомобилей, то сложно было в это поверить. Они были в дефиците и стоили больших денег, но до заоблачных цифр дело не доходило, чтобы проводить такие параллели.

И что мы видим сейчас? Прошло с тех пор немного времени, а ситуация на рынке видеокарт вновь изменилась кардинальным образом. Теперь эти сравнения не шутки, а суровая реальность. Давайте посмотрим, по каким же ценам продают видеокарты от NVIDIA и AMD в марте 2022 года.

Видеокарты высшего ценового сегмента

Если ещё в конце 2021 года GeForce RTX 3090 — топовая видеокарта NVIDIA на данный момент — стоила в пределах 180 тыс. рублей, то сейчас вы не найдёте её дешевле, чем за 350 тыс. рублей. Именно такой ценник повесили на RTX 3090 в исполнении AORUS.

Самые дорогие версии видеокарты в исполнении Colorful и MSI продаются в пределах миллиона рублей — 999 983 и 943 795 рублей соответственно. И это при рекомендованной стоимости в 136 990 рублей — именно такой ценник установила NVIDIA для своих партнёров.

Впрочем, для геймеров, предпочитающих играть в современные игры на мониторах с разрешением 4К, подойдёт как RTX 3080, так и RTX 3080 Ti — последняя основана на том же графическом процессоре, что и RTX 3090, и почти не уступает ей. Да ещё и по деньгам более привлекательна — самую дешёвую RTX 3080 Ti можно найти за 245 тыс. рублей.

Самая дорогая версия от Galaxy продаётся за 659 998 рублей. Что касается RTX 3080, то рассчитывайте хотя бы на 199 тыс. — именно столько стоит самая дешёвая RTX 3080 от Colorful. При этом рекомендованная цена на RTX 3080 и RTX 3080 Ti в России была установлена на уровне 63 490 рублей и 117 тыс. рублей соответственно.

А что происходит в стане «красных»? Самая мощная видеокарта от AMD — Radeon RX 6900 XT — продаётся как минимум за 235 тыс. рублей. Как максимум — за 1 миллион рублей. Нормальный такой разброс…

RX 6800 XT по мощности сопоставима с RTX 3080. И стоит примерно столько же: 198 тыс. рублей — её минимальная цена на российском рынке.

Видеокарты средне-высокого ценового сегмента

В этой категории находятся видеокарты RTX 3070 Ti, RTX 3070 и RTX 3060 Ti. За первую придётся выложить как минимум 152 тыс. рублей. RTX 3070 меньше чем за 138 000 рублей не найти, а цены на RTX 3060 Ti начинаются от 120 тыс. рублей. Эти видеокарты отлично показывают себя на мониторах с 2К-разрешением, и их мощности вполне хватит ещё на многие годы.

AMD Radeon RX 6800 и AMD Radeon RX 6700 XT — прямые конкуренты RTX 3070 и RTX 3060 Ti соответственно — сильно разнятся в цене. Если RX 6800 стоит больше, чем RTX 3070, так как её можно найти в магазинах как минимум за 179 тыс. рублей, то RX 6700 XT — чуть меньше. Но эта разница настолько незначительна, что ею можно и пренебречь. 117 тыс. стоит Radeon RX 6700 XT — ровно на 3 тыс. дешевле, чем RTX 3060 Ti.

Видеокарты среднего и бюджетного ценового сегмента

RTX 3050 и RTX 3060 должны были стать новыми народными видеокартами и заменить не только GTX 1660 Ti и RTX 2060, но и более старые GTX 1050 Ti и GTX 1060. В современных реалиях даже бюджетные видеокарты в 3000-линейке кажутся роскошью.

Самая дешёвая RTX 3060 стоит почти 100 тыс. рублей, а именно 95-97 тыс. рублей. RTX 3050 — не менее 69 тыс. рублей. Напомним, что рекомендованная цена на RTX 3060 в России составляла 31 800 рублей, а RTX 3050 должна была продаваться за 24 900 рублей.

Соперничающая с RTX 3060 видеокарта Radeon RX 6600 XT достойно смотрится не только в игровых тестах, опережая своего конкурента из стана зелёных во многих играх, но и продаётся за плюс-минус те же деньги. Да, придётся переплатить за чуть большую мощность, но совсем немного: 101 610 рублей стоит видеокарта в исполнении Gigabyte.

Обычная RX 6600 проигрывает своей старшей сестрёнке с приставкой XT в среднем 14%, но и стоит гораздо дешевле её — от 80 000 рублей и выше.

Младшая видеокарта AMD в новой линейке — Radeon RX 6500 XT — оказалась значительно слабее RTX 3050 (примерно на 20%) и поэтому стоит дешевле. Её можно найти в магазинах от 47 тыс. рублей.

А сколько стоят видеокарты предыдущего поколения?

Видеокарты предыдущего поколения не встретишь в магазинах. Зато на вторичном рынке их достаточно. Так за сколько выставляют свои карты геймеры? Для лучшей наглядности приведём список из видеокарт предыдущего поколения с минимальными и максимальными ценами.

Видеокарты NVIDIA (брали объявления на «Авито» за последние дни)

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti — от 105 000 до 160 000 рублей

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super — от 95 000 до 120 000 рублей

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super — от 85 000 до 105 000 рублей

NVIDIA GeForce RTX 2070 — от 65 000 до 85 000 рублей

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super — от 70 000 до 120 000 рублей

NVIDIA GeForce RTX 2060 — от 50 000 до 89 000 рублей

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti — от 60 000 до 83 000 рублей

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super — от 57 000 до 85 000 рублей

Видеокарты AMD (брали объявления на «Авито» за последние дни)

Radeon RX 5700 XT — от 80 000 до 150 000 рублей

Radeon RX 5700 — от 70 000 до 125 000 рублей

Radeon RX 5600 XT — от 55 000 до 95 000 рублей

Radeon RX 5500 XT — от 35 000 до 60 000 рублей.

А вы успели обновить компьютер до очередного повышения цен на комплектующие?