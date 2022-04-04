Большой гайд для новичков в Elden Ring. Советы для успешного старта

Обширный мир Elden Ring таит в себе множество тайн и не стремится разжёвывать их при удобном случае. Особенно трудно придётся новичкам жанра souls-like: в первые часы они столкнутся с обилием механик, тонкостей и предметов, которые ещё нужно проанализировать и найти им правильное применение.

Поначалу всё будет непонятно. Не переживайте, это обычная ситуация в Elden Ring. Зато стоит втянуться, и да за уши будет трудно оторвать — как случилось с девушкой нашего новостного редактора. А чтобы набрать нужный темп, нужно разбираться во множестве маленьких (и не очень) вещей. Поэтому в этом руководстве мы ответим на самые важные вопросы, которые могут возникнуть у любого новичка.

Классы в Elden Ring. Какого персонажа выбрать для первого прохождения

Игроку на выбор предоставляется несколько вариантов стартовой раскачки. Каждый из классов отличается начальным оружием и характеристиками. Однако это ограничение очень условное, никто не помешает вам в любой момент полностью перекачать героя из рыцаря в мага и обратно. Поэтому всё описание вроде предпочитаемого оружия и прочего относится исключительно к первым часам игры.

Всего на старте доступно 10 классов.

Бродяга — классический для игр FromSoftware персонаж ближнего боя с тяжёлой бронёй. Умеет управляться с мечами, алебардами и другим мощным вооружением.

Воин — почти как бродяга, но с большим упором на агрессивную игру с парными мечами.

Герой — боец ближнего боя с топором и щитом.

Бандит — микс дальнего и ближнего боя. Использует короткий лук и кинжал.

Астролог — маг, который применяет двуручный посох и дальнобойные заклинания.

Пророк — персонаж ближнего боя с упором на веру. Использует заклинания, навыки восстановления и орудует копьём и щитом.

Самурай — гибрид дальнего и ближнего боя. В схватках применяет катану, щит и лук. Носит среднюю броню.

Заключённый — сборка мага ближнего боя. Использует посох в одной руке и одноручный меч в другой.

Духовник — микс ближнего боя с навыками веры. Умеет исцеляться и применяет в схватках щит и меч.

Мерзавец — полностью голый персонаж первого уровня без начальной брони и прокачанных характеристик.

Но с игровыми предпочтениями лучше определиться с самого начала. Если вы адепт классического геймплея Dark Souls и магия для вас — ересь, то смело выбирайте воина, бродягу или самурая. Щит на 100% защиты от ударов можно найти чуть ли не за первую пару часов (это мало, поверьте), поэтому смотрите на стартовое оружие и красоту сета.

Если же хотите опробовать магию, то смотрите в сторону астролога или пророка. Они могут атаковать издалека с помощью могущественных заклинаний и заряжаться молитвами. В самом начале Elden Ring даже магу придётся драться руками, потому что мощные чары дают не сразу — имейте в виду!

Какой стартовый предмет выбрать в Elden Ring

После выбора класса предстоит определиться со стартовым предметом. На выбор предоставлено девять, однако назвать каждый из них полезным язык не повернётся, поскольку почти все они — расходники.

«Медальон с багровым янтарём» — увеличивает здоровье персонажа на 26 единиц.

«Руна Междуземья» — при активации сразу даёт 3000 рун.

«Золотое семечко» — даёт сразу повысить количество зарядов фляги.

«Прах клыкастого беса» — позволяет призывать мелкого демона в битвах. Станет активным после получения «Колокольчика призыва духов» (о этом позже).

«Треснутый горшок» — нужен для создания метательных бомб.

«Мечевидный ключ» — открывает запертый белым туманом путь.

«Чародейная ветвь» — пять расходных предметов для атаки врагов колдовством.

«Варёная креветка» — пять артефактов для временного уменьшения урона.

«Клятва Шабрири» — призывает враждебных игроков. Используется только для мультиплеера.

Выбор стартового предмета, несмотря на всё многообразие, не самый широкий. Самые полезные варианты — медальон или семечко. Первый немного увеличит уровень здоровья на старте, а второе подарит дополнительный заряд фляги. В начале игры, когда врагов много и бьют они больно, поможет и тот и другой артефакт.

В качестве альтернативы можно рассмотреть мечевидный ключ. С его помощью игрок открывает запертые двери и порталы, где обычно лежат награды или целые локации. Однако это расходный предмет, который легко найти в Междуземье или купить у торговцев, поэтому его ценность снижается стремительно.

Руну Междуземья тоже облегчит только стартовое выживание — игрок сможет сразу же повысить уровень и прокачать некоторые характеристики, однако деньги можно заработать самостоятельно, просто немного погриндив монстров.

Первые шаги. Как получить коня в Elden Ring и куда идти сначала?

В самом начале игры геймер сразу попадает в огромный открытый мир. Не потеряться помогут небольшие лучики сета от мест благодати (местные костры) и подсказки от NPC. Ну и не стоит забывать об интерактивных картах, которые помогут не пропустить что-то интересное.

Но куда податься сначала? Прежде всего желательно избежать схватки со Стражем Древа — это рыцарь на коне, первый серьёзный босс игры, он встретит вас чуть ли не сразу. Со стартовыми характеристиками и слабым оружием его может убить только джедай, поэтому лучше обойти всадника слева или справа и добраться до костра в «Храме Элле» (скриншот выше). Стража станет проще убивать после получения нескольких уровней и коня, но об этом чуть-чуть попозже.

Здесь игрок встретит первого торговца и сможет прикупить факел и другие полезные предметы. Первым делом рекомендуем купить набор для крафта за 300 рун — это не один и не два раза поможет вам в приключении. Ещё стоит присмотреться к справочникам, которые можно купить у каждого торговца или найти на локациях. Каждый такой научит героя создавать новые предметы.

Ещё один важный момент: постарайтесь прийти сюда ночью, чтобы встретить загадочную ведьму Ренну. Ещё можно промотать время, сидя возле костра. Незнакомка даст вам колокольчик для призыва духов. Об этом — всё ещё чуть позже.

Далее изучаем небольшой участок леса с рыцарями и зарабатываем первый опыт. Возле солдата, сидящего у костра, можно найти вход в подземелье «Лесная пещера».

При наличии факела здесь легко можно убить несколько волков и встретиться с лёгким боссом.

После этого необходимо зачистить аванпост «Руины у ворот» на севере, открыть карту у монумента и активировать ближайшие места благодати «Близ ворот» и «Северный берег озера».

Это ваш первый аванпост, поэтому желательно зачистить его полностью. Проверите свою стартовую силу и накопите несколько сотен рун на новый уровень. Сначала аккуратно убейте врагов вокруг центральной дороги по стелсу, а потом принимайтесь за мощного рыцаря с копьём. Его тоже лучше сначала ударить в спину, а затем аккуратно атаковать. Не забудьте открыть сундуки в дилижансах (они с задней стороны) и спуститься в подвал в центре лагеря. Там вы получите первый «Пепел войны» — специальный удар, который можно установить на стандартное оружие.

В какой-то момент к игроку присоединится девушка Мелина, которая предоставит предмет для призыва коня. Она появится после отдыха в безопасной точке «Близ ворот». Примите её помощь, за это она подарит вам свисток для вызова коня и научит прокачивать уровень — у вас появится новая строчка во время отдыха на костре.

Ваш путь по сюжету отмечается на карте золотым свечением у мест благодати. Такие точки указывают примерное направление, по которому необходимо идти. Делать это в самом начале не стоит — желательно прокачаться перед встречей с боссами. К тому же не каждый костёр подсказывает, куда двигаться.

С самого начала не стоит торопиться покидать Замогилье. Лучше исследовать эту часть карты, посетить озеро и зачистить ближайшие подземелья. Это позволит быстрее улучшить характеристики героя и привыкнуть к основным геймплейным механикам. Сначала лучше полностью изучить окрестности, посетить южную территорию за мостом, а после пойти к сюжетным боссам в замок Грозовой Завесы.

Двигаемся на север от места благодати «Близ ворот» и обнаружим убежище «Лачуга на Грозовом холме». На западе от этой точки будет крепость с первыми сюжетными боссами. Также рекомендуется воспользоваться интерактивной картой, которая позволит отыскать пропущенные пещеры и полезные предметы.

Двойной хват. Как взять оружие в две руки в Elden Ring

Двойной хват оружия нужен в нескольких случаях. Во-первых, с ним у героя полностью меняется набор анимаций. Сама структура серии ударов останется прежней, но их внешний вид изменится — например, общий размах станет шире. Во-вторых, это влияет на мощность атаки. Если держать двуручник в одной руке, то он будет наносить только половину урона, если же взять в обе — полный.

Как взять оружие в две руки.

ПК — «E + Левая кнопка мыши/Правая кнопка мыши».

PlayStation — «Треугольник + L1/R1».

Xbox — «Y + LB/RB».

Уклонения. От чего зависит скорость кувырков в Elden Ring

Игрок может уклоняться от атак врагов в любом направлении. Скорость таких кувырков зависит от веса экипировки. Учитываются в том числе надетые талисманы и взятое оружие (и экипированное в другие слоты тоже).

Быстрый кувырок — менее 30%.

Средний кувырок — от 30% до 70%.

Медленный кувырок — от 70% до 100%.

Отсутствует — выше 100%.

Узнать текущее значение веса героя и его другие параметры можно в разделе «Статус».

Как парировать вражескую атаку в Elden Ring

Парировать вражескую атаку можно с помощью экипированного щита. Обратите внимание, далеко не каждый щит позволяет парировать — у некоторых особенность совершенно другая. Чтобы отразить удар, нужно вовремя нажать кнопку. У каждой атаки есть свой тайминг, в который заходит парирование, поэтому стать искусным мастером защиты можно только с тренировками, долгими и упорными.

Как активировать парирование.

ПК — «Shift + Правая кнопка мыши».

PlayStation — «L2/R2».

Xbox — «LT/RT».

При точном выполнения приёма появится специальный звук, а противник будет оглушён на короткий промежуток времени. Теперь достаточно использовать обычную атаку, чтобы нанести большой урон оппоненту.

Прах. Как призывать помощников

Для призыва духов игроку необходимо получить «Колокольчик для призыва духов». В самом начале игры сразу же отправляемся в храм Элле и в месте благодати перематываем время на ночь. Рядом на камнях появится ведьма Ренна. Соглашаемся с её предложением и получаем артефакт. Благодаря ему герой сможет призывать напарников возле Клиньев Марики. Когда духа можно активировать, слева на экране загорается голубой значок.

Ведьма также поделится прахом волков-одиночек — он очень полезен на первых этапах. Они набрасываются на противников и сбивают им анимации, а также танкуют урон. С ними тот стартовый лагерь зачищается в разы проще.

В дальнейшем игрок сможет заполучить другие виды праха и вызывать более сильных духов. Для быстрого призыва можно поместить нужный прах в меню быстрого доступа или в сумку.

Заклинания и молитвы. Как использовать магию в Elden Ring и где её найти

Каждый герой способен использовать заклинания и молитвы. Для активации первых нужно снарядить в руку посох, вторых — печать. Некоторые классы могут использовать магию с самого начала, всем остальным персонажам придётся раздобыть соответствующие предметы. Посохи, печати, а также новые заклинания и молитвы дают за победы над боссами или прохождение квестов, их также можно купить у торговцев.

Одного из первых учителей магии можно встретить в стартовой локации. Для этого необходимо отправиться от начального местоположения на юго-запад, пробежать через озеро и найти «Руины поселения». Спускаемся по лестнице вниз и встречаемся с боссом Тыквоголовый безумец. Не самый трудный противник, особенно если уже есть волки.

После победы нужно открыть дверь и поговорить с чародейкой Селленой, так она согласится стать вашим учителем и продавать навыки за руны.

При применении заклинаний у игрока тратится мана. Для её восполнения необходимо использовать соответствующую флягу. В месте благодати можно распределить их количество. Магам желательно носить больше сосудов с маной, а воину — со здоровьем.

Золотые семечки и капли слёз. Как прокачать фляги в Elden Ring

В Elden Ring есть два важных предмета, с помощью которых можно улучшить флягу.

Золотые семечки — повышают число зарядов. Расположены возле небольших золотых деревьев, обычно такое стоит на дороге в новую локацию. Их также дают за победы над некоторыми боссами. Сначала для улучшения хватит одного семечка, однако со временем стоимость услуги вырастет, вплоть до четырёх за раз.

Священная слеза — усиливает эффективность зелий. Их нужно искать в храмах, они лежат возле статуй Марики.

Для улучшения бутылки нужно отдохнуть в месте благодати и выбрать пункт «Фляги».

Как прокачивать оружие в Elden Ring. Где найти кузнеца, как заполучить кузнечные камни и попасть в Крепость Круглого стола

Для повышения характеристик оружия игрок должен посетить кузнеца. Первые улучшения можно сделать самостоятельно, на наковальне в храме Элле, она расположена слева от торговца. Для прокачки оружия необходимы руны и кузнечные камни. Однако таким образом у вас не получится улучшить оружие полностью, только несколько первых уровней. Для серьёзного апгрейда нужно как можно быстрее встретиться с кузнецом.

Первого кузнеца игрок встретит в Крепости Круглого стола. Попасть в неё можно после путешествия по миру и отдыха у множества мест благодати. В какой-то момент там появится Мелина и предложит отправиться в Крепость Круглого стола.

В этой безопасной локации игрок способен не только прокачать оружие, но и встретиться с несколькими торговцами и приобрести полезные предметы. Изучить эту локацию стоит полностью, поскольку здесь много запертых дверей, которые можно открыть за мечевидные ключи.

Кузнечные камни можно найти несколькими способами. Самые простые: обнаружить в секретных местах, выбить с противников или купить у торговцев. Со временем появится возможность покупать камни определённого типа в бесконечных количествах в Крепости Круглого стола. Найдите старых служанок-близнецов и приносите им колокольные сферы кузнецов, они позволяют расширить ассортимент до самых мощных камней.

Пепел войны. Как использовать специальный удар оружия в Elden Ring

Прежде всего, что такое «Пепел войны» простыми словами. Это улучшение, которое можно найти разными способами: выбить из трусливых скарабеев, добыть из боссов или обнаружить в сундуках. Затем его нужно установить в подходящее оружие. Некоторые виды пепла работают только с алебардами, тогда как другие улучшают щиты или топоры.

Перед установкой пепла можно дополнительно заточить оружие разными способами, из-за чего у него изменятся характеристики. А некоторые уникальные улучшения ещё и научат меч новым свойствам — например, он начнёт наносить огненный урон вместо физического. После выбора заточки ваше оружие «научится» соответствующему приёму.

Для использования таких ударов нужно нажать правильную клавишу.

ПК — «Shift + Правая кнопка мыши».

PlayStation — «L2».

Xbox — «LT».

Стоит учитывать, что каждый приём тратит некоторое количество маны, поэтому при активном использовании таких ударов необходимо прихватить фляги для восстановления очков колдовства.

Сумка с талисманами. Как увеличить число доступных амулетов

В самом начале игры у персонажа открыта только одна ячейка для талисманов. Эти артефакты значительно упрощают геймплей и улучшают персонажа, так как серьёзно повышают некоторые характеристики. Увеличить число одновременно доступных амулетов можно с помощью сумок. Всего их три, каждая выбивается из соответствующего босса.

Первая достаётся после убийства дебютного сюжетного босса — Маргита, Кровавое Знамение. В редких случаях этого может не произойти, тогда артефакт окажется в руках героя после убийства противника Морготта, Короля Знамений в Столице.

Вторую дадут за убийство двух любых полубогов: Годрика, Ренналы, Радана, Малении, Рикарда, Мога или Морготта.

Третью сумку можно получить за убийство Годфри, Первого Повелителя Элдена — он находится в Лейнделле, столице королевства. Важно! Сначала добудьте первые две сумки, иначе третью могут не дать.

Камень памяти. Как увеличить число активных заклинаний в Elden Ring

У персонажа ограниченный набор ячеек для активации заклинаний и молитв. Этот набор можно увеличить, если искать «Камни памяти». Каждый найденный камушек увеличивает количество ячеек на одну. Обратите внимание, что некоторые мощные заклинания занимают два, а то и три свободных слота. Поэтому каждый маг обязан добывать их всеми доступными способами.

Чаще всего камни памяти находятся в башнях, закрытых синими печатями. Несколько предметов можно добыть после победы над боссами или купить у тех же старых служанок-близнецов в Крепости Круглого стола.

Как снять магические печати с башен в Elden Ring

Чтобы открыть магическую башню, нужно решить головоломку. Её условие всегда написано на постаменте с бесами недалеко от входа.

Обычно просят убить трёх «мудрых зверей» — имеются в виду призраки черепах, которые спрятаны вокруг башни, ещё они иногда висят на отвесных скалах или деревьях, а иногда вообще оказываются полностью невидимыми. Если вам лень самостоятельно искать их или обращаться к подсказкам, загуглите название интересующей вас башни и посмотрите, где находятся черепахи.

Драконьи сердца. Как открыть заклинания драконов в Elden Ring

После убийства драконов и магмовых змеев игроку вручают «Драконье сердце». Это очень редкий предмет, за который можно купить магию, основанную на навыках могучих зверей. С ней игрок, например, может изрыгать разные типы пламени или наносить мощные удары гигантскими когтями. Изначально доступных на выбор заклинаний немного, однако почти с каждым убитым монстром набор увеличивается.

Купить способности можно в двух местах.

Храм драконьего причастия. Добраться до него можно через подземелье «Прибрежная пещера». Нужно убить босса и пройти через локацию дальше.

Собор драконьего причастия. Он расположен в нижней части красной локации.

Для чего нужен корень смерти в Elden Ring

Ещё один редкий артефакт — «Корень смерти». Его дают за победу над определёнными боссами: лодочником Тибией, убийцами клана Чёрных ножей и другими. Эти предметы нужно отдавать пастырю-зверю Гурранку в локации «Звериное прибежище». Попасть туда можно, если поговорить с Ди в Крепости Круглого стола — он отметит на карте место с телепортом. Не забудьте активировать костёр!

За каждый принесённый корень Гурранк будет учить героя звериной магии. Это молитвы, поэтому для их использования пригодится печать. И одну такую как раз даст пастырь, она дополнительно увеличивает урон этих навыков. После четвёртого визита чудовище сойдёт с ума и нападёт на героя — ему нужно снять примерно треть здоровья, чтобы охладить пыл.

«Печать когтей» и артефакт «Звериный глаз» — он подёргивается словно медальон ведьмака, когда рядом босс, несущий корень.

Молитва «Звериная праща».

Молитва «Звериная живучесть».

Пепел войны «Звериный рык».

Молитва «Коготь зверя».

Молитва «Камень Гурранка».

Оружие «Звериный большой молот».

Молитва «Коготь Гурранка».

Драконий кузнечный камень.

В целом это достаточно мощная магия с упором на урон по области. Если хотите, то можете собрать билд под весь набор этих молитв, несколько весёлых часов гарантированы.

Отрицательные эффекты в Elden Ring. Как работают кровотечение, яд, гниль, обморожение и другие негативные статусы

В Elden Ring можно подхватить много разной гадости вроде отравления или гноения. Отрицательные статусы применяются к герою и врагам. После заполнения шкалы негативного эффекта он активируется. Наложить их можно через оружие, навыки, заклинания, предметы и окружающую среду (болота и туманы). На скорость наложения некоторых дебаффов влияет колдовство.

Всего в игре 7 негативных эффектов.

Безумие — снижает запас маны и наносит урон. Концентрация повышает сопротивление к эффекту.

Сон — обездвиживает на некоторое время и позволяет нанести критический удар. Концентрация повышает сопротивление к эффекту.

Обморожение — снижает поглощение урона на 20%, замедляет восстановление выносливости и наносит урон. Живучесть повышает сопротивление к эффекту.

Проклятие — после заполнения шкалы наступает мгновенная смерть героя. При высоком уровне колдовства появляется шанс не умереть.

Кровотечение — наносит моментальный урон в процентном соотношении от максимального запаса здоровья. Живучесть повышает сопротивление к эффекту.

Красная гниль — постепенно наносит урон в процентном соотношении от запаса здоровья. Иммунитет повышает сопротивление к эффекту.

Яд — вызывает отравление. Медленно отнимает здоровье. Иммунитет повышает сопротивление к эффекту.

Понизить силу действия некоторых статусов можно при помощи вяленого мяса. Полностью избавиться от негативного статуса помогут пилюли и некоторые заклинания. Вот почему мы настоятельно рекомендуем купить набор для крафта и активно собирать справочники — тогда вы научитесь делать антидоты ко всем негативным эффектам.

Как найти невидимые стены в Elden Ring

Миядзаки любит невидимые стены, как ни крути. Да, они появляются далеко не во всех его играх, но в Elden Ring они есть, причём за некоторыми скрыты целые боссы. Есть даже отдельное подземелье, целиком состоящее из фантомных преград. Чтобы найти такую стену, смотрите на её окружение — например, очень странно, если по бокам стоят колонны. Зачем они там?

Также настоятельно рекомендуем читать подсказки, которые оставляют другие игроки. Слепо верить им не стоит, поскольку троллей хватает везде, но лишний раз ткнуть мечом в стену, возле которой одно, а то и два сообщения, никогда не помешает.