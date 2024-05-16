Сериал «Сёгун» с Хироюки Санадой продлили на второй и третий сезоны

Телеканал FX объявил о продлении сериала «Сёгун» сразу на два сезона. Над сценариями продолжения начнут работать уже этим летом, в кресло шоураннеров вернутся Рэйчел Кондо и Джастин Маркс, а главную роль вновь сыграет Хироюки Санада.

У второго и третьего сезона «Сёгуна» пока нет даже примерной даты выхода. Также непонятно, о чём именно расскажет продолжение, ведь команда полностью экранизировала оригинальный роман Джеймса Клавелла, на котором основан сериал.

Сериал «Сёгун» стартовал 27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX. Шоу рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году. Главные роли в шоу сыграли Хироюки Санада («Последний самурай»), Космо Джарвис («Острые козырьки»), Анна Саваи («Монарх»: Наследие монстров») и другие актёры.