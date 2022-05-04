Blizzard опять облажалась. Анонс новой Warcraft — очередной провал

3 мая Blizzard представила новую стратегию по Warcraft, но, как говорится, «есть нюанс». Это условно-бесплатная игра для смартфонов с лутбоксами. Всё это безобразие назвали Warcraft Arclight Rumble.

Фанаты ожидаемо недовольны, а разработчики ещё не успели что-то публично сказать на очередной неудачный анонс. Однако удивительно, насколько же Blizzard потеряла контакт с аудиторией — неужели неудачного опыта презентации Diablo Immortal не хватило? Неужели даже недавний анонс World of Warcraft: Dragonflight так ничему и не научил? Похоже, студию только могила исправит.

И ведь все проблемы Warcraft Arclight Rumble кажутся совсем очевидными. Зачем создавать ажиотаж вокруг анонса? Зачем оставлять Warcraft в названии игры? Очевидно, что первыми на новинку посмотрят именно фанаты — и очевидно, что им не понравится клон очередной популярной мобильной игры (в этом случае — Clash Royale).

Если бы Blizzard хотела сделать хорошую мобильную игру, события которой происходили во вселенной Warcraft, то стоило убрать из названия Warcraft и одновременно с анонсом выпустить её — так все недовольные, будь качество игры высоким, могли бы сразу же убедиться в своей неправоте.

Но нет, Blizzard проворачивает аналогичный Diablo Immortal трюк. Ну нельзя убедить фанатов на словах, особенно когда твоя репутация уже сильно запятнана. Надо сразу давать пробовать потенциально спорный продукт. Мобильную Diablo анонсировали в 2018 году — она выйдет только в июне 2022 года. Пять лет на выпуск игры для смартфонов кажется совсем диким.

Причём Diablo Immortal досталось во многом незаслуженно, ведь по факту разработчики (причём не из самой Blizzard) просто перенесли известный геймплей в мобильную форму. Подобный анонс всё равно стоило сопроводить показом Diablo 4, но ведь на ошибках учатся, верно?

И вот анонс Warcraft Arclight Rumble. Ладно, это не проблема, если бы фанатам дали хотя бы надежду на долгожданную Warcraft 4. Подобные мобильные спин-оффы отлично работали бы в качестве разогрева перед основным блюдом. Но нет, это просто клон другой популярной игры.

Причём логика Blizzard тут совсем непонятна. Она хочет привлечь новую аудиторию к своей игре при помощи бренда Warcraft? Так этой новой аудитории плевать на бренд, героев и всю вселенную. То есть делать клон популярной игры с таким настроем — это почти сразу провал. Вот и остаётся, что Blizzard почему-то думала, что таким образом она сможет порадовать поклонников Warcraft — тех самых, что уже давно недоумевают от развития World of Warcraft и почти 20 лет ждут Warcraft 4. Вот вам клон Clash Royale, теперь радуйтесь.

И все адекватные поклонники Warcraft будут вправе негодовать. Понять, на что рассчитывает Blizzard, совсем трудно.

Причём стоит ли напоминать, как компания совсем недавно обошлась с амбициозным переизданием Warcraft 3, которое на старте продаж не критиковал только ленивый — это сломали, это обещание не сдержали, тут недоделали. И проект бросили вскоре после релиза. Ожиданий не оправдал, идём дальше.

Причём претензий конкретно к Warcraft Arclight Rumble, как и в случае с Diablo Immortal пять лет назад, пока нет. Игру мы не пробовали, а там обещают даже сюжетную кампанию. Однако Blizzard опять не смогла ничего внятно объяснить.

Blizzard не учится ни на своих ошибках, ни на чужих успехах. Давайте вспомним Apex Legends: условно-бесплатная королевская битва по вселенной Titanfall от EA. Звучит как максимально неудачное описание игры? Это понимали и разработчики, поэтому поставили издателя перед немыслимым до этого решением — мы выпускаем игру сразу после анонса. Чтобы люди могли сразу убедиться в качестве продукта, а не судить его по роликам и обещаниям. Итог мы с вами знаем — успешный шутер, который для EA теперь даже важнее серии Battlefield. Причём даже тут EA додумалась не упоминать Titanfall в названии королевской битвы.

Почему в Blizzard подобные анонсы всегда идут наперекосяк? Ведь все ошибки буквально перед глазами. Хотите вы сделать мобильную игру по Warcraft — сделайте, но не привлекайте к ней внимания без повода. Мобилки живут вообще в другой плоскости. К их релизу не надо подогревать, надо просто выпустить продукт и рекламировать его в этот момент. В случае Warcraft Arclight Rumble, конечно, стоило подготовить более важный анонс по бренду — Warcraft 4.

Мы не без интереса ждём выхода Warcraft Arclight Rumble, но даже тут Blizzard не смогла назвать хотя бы примерную дату выхода. Осенью? В 2023-м? Или опять ждать пять лет до 2027 года?