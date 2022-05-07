Как изменились цены на видеокарты и консоли после падения доллара и роста рубля

5 мая курс доллара к рублю снизился до минимума за два года, американская валюта даже некоторое время стоила около 66 рублей. Но это было не резкое, а всё же постепенное падение, которое достигло максимума именно сейчас.

Мы промониторили рынок видеокарт и консолей и сравнили нынешние цены с мартовскими. Изменилось ли что-то в лучшую сторону или осталось на примерно том же уровне?

Как изменились цены на видеокарты NVIDIA и AMD

Начнём с самых редких и дорогих моделей. Открываем вкладки с GeForce RTX 3090, и что мы видим? Если в марте она стоила как минимум 350 тыс. рублей, то теперь её можно заказать и за 185 тыс. рублей. Получается, что стоимость видеокарты снизилась почти в два раза.

Причём на OZON её покупать выгоднее, чем в российских розничных магазинах. Если на онлайн-площадке она стоит 185 тысяч, то в том же DNS — все 265 тысяч. Неплохая такая наценка получается, да?

«Сбермегамаркет» ушёл от OZON недалеко: 192 тыс. рублей — как минимум за столько там можно найти RTX 3090, что всего на 7 тыс. дороже предложения OZON.

Как там дела с «красными»‎? Самая мощная видеокарта AMD — Radeon RX 6900 XT — продавалась в марте как минимум за 235 тыс. рублей. Теперь же на том же OZON её можно найти почти за 107 тыс.

Если вы не захотите ждать товар больше недели, то можете прийти в DNS. Там RX 6900 XT есть в наличии, но в этом случае придётся переплатить. Да целых 30 тыс., ведь самая дешёвая RX 6900 XT в DNS обойдётся в 137 тыс.

RX 6900 XT на «Сбермегамаркете» стоит ещё дороже, чем в DNS — 144 тыс. рублей против 137 тыс. В чём причина такой наценки — непонятно.

Спускаемся на уровень ниже. 10-гиговая RTX 3080 в марте стоила 199 тыс. рублей, а самую дешёвую RTX 3080 Ti можно было найти за 245 тыс. Теперь RTX 3080 стоит как минимум 85 тыс. на OZON, а RTX 3080 Ti — 105 тыс.

В DNS RTX 3080 можно заказать за 140 тыс. RTX 3080 Ti — за 225 тыс.

На «Сбермегамаркете» 10-гиговая RTX 3080 продаётся за 112 тыс., а более мощная и более новая RTX 3080 Ti — за 150 тыс. Большая разница с DNS.

В средне-высоком ценовом сегменте ситуация схожая. Видеокарты подешевели в разы. Если в марте RTX 3070 Ti, RTX 3070 и RTX 3060 Ti стоили 152 тыс., 138 тыс. и 120 тыс. соответственно, то теперь RTX 3070 Ti на OZON можно найти за 72 тыс., RTX 3070 отдают за 70 тыс., а RTX 3060 Ti — за 60 тыс.

В DNS за RTX 3070 Ti просят как минимум 129 тыс., а обычной RTX 3070 нет в наличии. RTX 3060 Ti можно заказать за 106 тыс.

Конкуренты RTX 3070 и RTX 3060 Ti — Radeon RX 6800 и Radeon RX 6700 XT — продавались в начале весны как минимум за 179 тыс. рублей и 117 тыс. Теперь RX 6800 на OZON продаётся за 98 тыс., а RX 6700 XT — за 69 тыс.

На «Сбермегамаркете» Radeon RX 6800 стоит 130 тыс., а RX 6700 XT можно найти и за 92 тыс. В DNS первая продаётся за 136 тыс., а вторая — за 103 тыс.

Обычно наибольший интерес вызывают самые доступные видеокарты — RTX 3050 и RTX 3060. По крайней мере, производители оценивают их именно так. Впрочем, в марте RTX 3060 было сложно назвать бюджетной или доступной, ведь продавалась она за 100 тыс. рублей. RTX 3050 предлагали как минимум за 69 тыс.

Что изменилось в мае? RTX 3060 стала стоить на OZON скромные 47 тыс. рублей, а RTX 3050 – и вовсе 35 тыс. при рекомендованной стоимости в 25 тыс.

В DNS первая обойдётся в 66 тыс., а вторая – ровно в 50 тыс.

RTX 3060 на «Сбермегамаркете» можно заказать за те же 66 тыс. Самая дешёвая RTX 3050 стоит чуть больше 36 тыс. рублей — почти как на OZON.

Как видим, ситуация на рынке видеокарт улучшилась радикально. До рекомендованных производителем цен, конечно, далеко, но теперь бюджетные видеокарты не стоят больше 50 тысяч рублей, что очень и очень неплохо. Да ладно, кого я обманываю, о таком в начале года можно было только мечтать.

Как изменились цены на консоли PlayStation 5 и Xbox Series

С консолями сложнее. Из-за ухода Sony дефицит не только не исчез, а ухудшился. Те остатки, что есть, распродаются по космическим ценам. В марте PlayStation 5 стоила больше 100 тыс. рублей. Сейчас её можно купить (если повезёт) за чуть меньшие деньги. На OZON можно найти объявления о продаже консоли и за 69 тыс., и за 76 тыс., и за 85 тыс. рублей.

В розничных магазинах, естественно, консоли нет. Но зато появилась возможность заказать консоль из ОАЭ благодаря транспортной компании «СДЭК» на её новом сайте за 65 360 рублей. Если заказать прямо сейчас, то консоль приедет в Россию в конце мая — начале июня.

Новость по теме «СДЭК» запустила свой магазин. Консоли и видеокарты по очень выгодным ценам

Что касается Xbox Series X, то в марте она тоже стоила больше 100 тыс. Сейчас её можно заказать в DNS за 90 тыс. рублей, но вместе с двумя геймпадами. В то время как «голой» версии за 80 тыс. нет в наличии.

На «Сбермегамаркете» Xbox Series X выставлена за 73 тыс. рублей.

А вот на OZON она стоит немного дороже — 78 тыс. рублей.

Даже с учётом такой наценки (рекомендованная производителем цена на Xbox Series X составляет 49 990 рублей) консоль Microsoft всё равно кажется более выгодной покупкой по сравнению с видеокартами.

Младший некстген Xbox же продаётся по следующим ценам: 43 тыс. в DNS, 36,7 тыс. в «Сбермегамаркете» и 36-38 тыс. – на OZON. На маркетах в целом стоимость почти в районе РРЦ в 33 тысячи.

В целом сейчас цены устаканились, а местами даже лучше, чем было в начале года. Покупать железо для ПК сейчас относительно выгодно, хотя с консолями ситуация похуже — особенно с PS5.