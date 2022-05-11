Эпоха FIFA от EA подошла к концу. Чего стоит ждать от будущего виртуального футбола?

EA официально подтвердила уже очевидное для многих: игры FIFA перестанут существовать в известном публике виде. Пути игрового издателя и международная федерация футбола окончательно разошлись. Но что в итоге поменяется? На самом деле, не так уж и много.

Что вообще произошло?

Если совсем кратко, то ФИФА захотела получать от ЕА больше денег за использование своего бренда в играх, тогда как EA совершенно не поняла, зачем ей платить такие огромные деньги (сообщалось о требованиях чуть ли не в миллиард долларов в год).

В итоге Electronic Arts решила не продлевать контракт с ФИФА, поскольку уверена в силах собственного бренда. Сейчас многие фанаты футбола вообще играют в FIFA во многом из-за режима Ultimate Team — это там, где надо собирать собственную команду мечты.

Издатель на Ultimate Team уже зарабатывает больше, чем на продажах самой FIFA.

Именно поэтому для EA сейчас самое выгодное время соскочить с соглашения и начать развивать собственный футбольный бренд, за который не придётся платить и он даст куда больше свободы для дальнейшего развития. Осенью 2023 года выйдет уже не FIFA 24, а EA Sports FC 24.

При этом EA в реальности потеряет лишь одно — бренд. Тогда как все ключевые лицензии, команды, локации и лица останутся с издателем, ведь контракты с ними заключали отдельно от ФИФА. Тут легко понять EA, которая не готова платить такие огромные деньги лишь за один бренд на обложке.

Перспективы FIFA

Однако не только EA была недовольна сотрудничеством, поскольку и ФИФА не хотелось ограничивать свой бренд лишь для работы с одной игровой компанией.

По данным СМИ, после окончания договора с EA международная федерация футбола планирует масштабную экспансию в игровую индустрию — ФИФА хочет работать с разными компаниями и издателями над различными проектами. Среди них могут быть как хардкорные симуляторы, так и детские аркады.

Среди основных партнёров отмечают 2K Sports — издателя сверхпопулярного симулятора баскетбола NBA 2K. Однако сама компания не торопится даже говорить о потенциальном сотрудничестве, лишь отмечая, что сейчас её единственным футбольным проектом остаётся Top Eleven. Однако уже спустя несколько месяцев появились новости о разработке аркадного футбола в LEGO-стилистике от 2K Sports.

Но есть и другие варианты развития событий. Помните Pro Evolution Soccer и eFootball? Для ФИФА и Konami было бы иронично начать сотрудничать, тем самым прекратив футбольную монополию Electronic Arts. Хотя в этом случае японцам придётся масштабно пересмотреть свой контроль качества — а то на eFootball даже выхода из раннего доступа больно смотреть. Ни массы контента, ни глубокого геймплея.

Будущее непредсказуемо

В действительности, впрочем, всё может пойти вообще по иному сценарию. И EA может растерять всю аудиторию после смены бренда, и попытка ФИФА найти себе столько же сильного партнёра закончится ещё одной eFootball. Сейчас многие инди-команды пытаются сделать свои футбольные симуляторы — возможно, федерации лучше обратиться к ним.

Что будет — покажет время. EA за полтора года до ребрендинга начала публично делиться своими планами, тогда как ФИФА ещё придётся найти партнёра и запустить свою новую игровую серию. К тому моменту EA Sports FC может уже стать попросту непобедимой — и такой сценарий кажется самым вероятным.

EA и FIFA были вместе почти 30 лет: первая FIFA вышла в декабре 1993 года — её назвали Fifa International Soccer. Через года серия получила привычное название. А теперь история бренда подошла к концу.

Что думают в нашей редакции

Игорь Любавин, автор новостей раздела Play

О потенциальном переименовании уже культовой футбольной серии стало известно ещё прошлой осенью. Многие фанаты тогда покрутили пальцем у виска и усомнились в решении EA.

Кому вообще будет нужна игра с сомнительным названием EA Sports FC, когда последние 30 лет люди покупали FIFA?

На самом деле Electronic Arts сделала ход конём. За прошлое консольное поколение компания полностью избавилась от конкурентов:

PES превратился в невзрачную eFootball, где нет и десятой части контента FIFA.

Football Manager — игра, скажем так, не для каждого футбольного фаната. Да и на диване с друзьями ты в неё особо не поиграешь — весь геймплей сводится к тактическим тренерским моментам без пинания мяча по газону.

У футбольных фанатов просто не осталось выбора, какую игру им предпочесть.

Если покупатель придёт в магазин и увидит диск с какой-то EA Sports FC 2024, маркетологи Electronic Arts сделают всё, чтобы даже обычный человек быстро разобрался, что к чему. Я уверен, что от этого решения компания только выиграет и больше не станет ограничивать себя ни в чём. Тем более что большинство лицензий у компании останется.