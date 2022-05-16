Игра-обманка: Как The Stanley Parable даже спустя 10 лет мастерски издевается над миром

Оригинальная The Stanley Parable стала неожиданностью: геймплейно это очень простой «симулятор ходьбы», очарование которого кроется в разговорчивом британском рассказчике, который то говорит с молчаливым протагонистом Стенли, то напрямую с игроком.

Однако суть The Stanley Parable скрывалась в постоянном обмане ожиданий и постоянной адаптации под большие и маленькие решения игрока. Вполне ожидаемо она получилась ещё и очень британской, поэтому любителям «Доктора Кто» и в целом деятельности англичан игру стоит рекомендовать безоговорочно.

Но говорить про The Stanley Parable очень сложно. Обсуждать её особенности хочется лишь как-то пространно и туманно, чтобы не испортить впечатления у того, кому ещё предстоит погрузиться в многоэтажный офис безымянной корпорации.

Так, а что такое тогда The Stanley Parable: Ultra Deluxe? Ох, чёрт побери, рассказать о «расширенном ремастере» многократно сложнее, чем про оригинал — при этом его особенности и новые идеи куда сложнее испортить спойлерами. Я бы даже сказал, что это попросту невозможно.

Давайте так: если вы любите удивляться, то просто запустите The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Это вот «игра» в самом правильном смысле этого слова. Если нужно чуть больше обсуждения — следующие несколько абзацев следуют.

Да: The Stanley Parable: Ultra Deluxe — это The Stanley Parable 2. Разработчики все несколько лет с момента анонса издевались над фанатами, обещая лишь слегка расширенную версию оригинала. На деле мы действительно получили полноценную вторую часть.

Что вообще это означает? По факту, если контент первой части ограничивался примерно двумя часами, то на сиквел уйдёт уже примерно вдвое больше. Однако тут есть важный момент — начать продолжение без первой части не получится.

По факту The Stanley Parable: Ultra Deluxe — две взаимосвязанные между собой игры: события одной тесно связаны с другой. Одна без другой уже не существует.

Именно поэтому получить доступ к контенту продолжения невозможно без нескольких прохождений оригинала, да и игра заботливо спрашивает перед началом — а вы прошли до этого? Отвечаем честно.

Но в целом уровень аферы можно оценить буквально по названию: разработчики настолько заигрывают с аудиторией, что решили не называть игру сиквелом, а выбрать ей куда более неряшливое название. Его, конечно же, не раз обсмеют. Но вот кто ещё себе может позволить такое? Вместо понятной The Stanley Parable 2 продаётся абсолютно неочевидная The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Но в этом как раз и скрывается магия.

Попробовать The Stanley Parable стоит каждому — даже если вы не геймер. Она местами весёлая, местами трагичная. Она каждый раз совсем разная. Это действительно произведение искусства, и никакого другого The Stanley Parable быть не может, он такой один (ладно, теперь их два).