Косплей: шикарные образы из «Кода Гиас», «Ковбоя Бибопа» и «Фантастической четвёрки»

Вот и наступил август, последний месяц лета. Во многих регионах начинает холодать, но мы сделаем всё, чтобы согреть наших читателей. В этот раз вас ждут прекрасные образы из самых неожиданных франшиз. Ну и без наших любимых игр, конечно же, тоже не обойдётся.

«Ковбой Бипоп»

Одно из лучших аниме всех времён, которое много раз показывали по российским телеканалам, добралось и до наших подборок! Прекрасная Neo Geisha решила воплотить образ картёжницы Фэй Валентайн, которая путешествует по космосу и охотится за головами вместе со всей командой. Фото: Андрей Кудрявцев.

«Код Гиас»

Ещё одно культовое аниме в нашем материале. В своё время «Код Гиас: Восставший Лелуш» произвёл настоящий фурор даже за пределами сообщества любителей японской анимации. Именно поэтому даже спустя 14 лет о нём помнят и продолжают перевоплощаться в культовые образы. Так поступила замечательная _Yuna_, которая воплотила Си Цу — персонажа, с которого и начался переполох в произведении. За фото спасибо Кире Митенковой.

«Фантастическая четвёрка»

В последнее время франшизе дико не везёт: персонажи Фантастической четвёрки не на слуху, а недавний перезапуск многие называют худшим супергеройским фильмом в истории. Однако фанатская база у героев крепка: персонажей всё ещё ценят Юлия Шуенкова и Денис Соболев, которые показали сражение между Женщиной-невидимкой и Доктором Думом. Запечатлела схватку Светлана Богачева.

Elden Ring

Косплеерши продолжают радовать нас шикарными образами из Elden Ring. В этот раз в Мелину перевоплотилась Эрика Власова. У неё получился очень нежный образ хранительницы огня, которая до последнего помогает страннику в его нелёгком путешествии.

World of Warcraft

В последнее время интерес к WoW постоянно увеличивается, ведь только в этом году нас ждут сразу два дополнения. Вот и прекрасная Маша Шведова решила вспомнить красотку Сильвану, которая сыграла во вселенной Warcraft далеко не последнюю роль. Фото: Milligan.