Косплей: потрясающие образы из «Шрека», «Чудо-женщины», World of Warcraft и Mortal Kombat

Очередная неделя близится к завершению, и мы приготовили для вас пять необычных образов по культовым франшизам. В этот раз мы сфокусировались не необычных образах наших любимых персонажей из игр, мультфильмов и кино.
«Шрек»
Что, не ожидали косплея по «Шреку»? Что ж, и мы действительно очень редко встречаем качественные образы из культового мультфильма. Мария Давыдова подумала-подумала и решила порадовать нас человеческой версией Фионы — настоящей красавицы и умницы. За фото благодарим barabaka.jpg.
«Чудо-женщина»
Ещё одна нечастая гостья различных косплей-ивентов в исполнении потрясающей Aygera Dunamis. Помимо отличного воплощения образа, отметим спецэффекты и по-настоящему качественный костюм героини. Фото: Aerlis.
World of Warcraft
В мире WoW множество харизматичных и классных персонажей, однако нечасто встретишь перевоплощение в высшую эльфийку. Валерии Химере так понравились эти величественные создания, что она решила стать одной из них. А мы и не против.
Mortal Kombat
Сколько бы файтингов ни выходило, в России любимой остаётся культовая серия Эда Буна. А мы не перестаём восхищаться воплощениям от косплееров: например, шикарной Джейд от Марии Шведовой. Фото: VESANIA.
Genshin Impact
Давненько у нас не было свежих образов по «Геншину». Что ж, исправляемся с новой работой от Саши Котик. Её Гань Юй излучает невероятную милоту и другие самые позитивные эмоции. Фото: Дарья Лазур.
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