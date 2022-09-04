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Красотки из Resident Evil, Hellblade, Metal Gear Solid 5, DC и «Вайолет Эвергарден»

Косплей: потрясающие образы из Resident Evil, Hellblade, MGS 5 и других серий
Игорь Любавин
Косплей: Resident Evil, Hellblade и другие
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Согреваем ваши сердца в холодном сентябре.

Наступил промозглый сентябрь — самое время делиться с нашими читателями красотами из мира косплея. Сегодня мы порадуем вас суровыми образами из культовых игр и одного отличного аниме.

Resident Evil

«Обитель зла» продолжает привлекать к себе внимание косплеерш по всему миру — в этот раз в образ Джилл Валентайн из первой Resident Evil перевоплотилась Кристина Черниговская. Фото: KIRA.

Hellblade

Мария Мазакова превратилась в суровую Сенуа из Senua’s Sacrifice — вышло по-настоящему жуткое каноничное зрелище. Ninja Theory, когда там уже вторая часть? Фото: KIRA.

Metal Gear Solid 5

1 сентября пятой MGS исполнилось семь лет — в 2015 году Хидео Кодзима выпустил свою последнюю игру в серии. Одну из главных ролей в игре сыграла Молчунья — в неё и решила перевоплотиться Ольга Хаку. Ещё одна потрясающая работа от KIRA.

Вселенная DC

Чёрная канарейка по праву считается одной из лучших героинь комиксов DC, однако в фильмах героиня появляется совсем уж редко. Что ж, пока что нас спасает косплей в исполнении Агнии Севериной, который добирается до зрителя с помощью фотографов makks • tobi.

«Вайолет Эвергарден»

Напоследок мы припасли для вас шикарный косплей на «Вайолет Эвергарден» — на одно из самых высокооценённых аниме последних лет. Главную героиню сыграла потрясающая Александра Реил, запечатлела красоту KIRA.

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Теги Чемп.Play Игры DC Comics Resident Evil 2 Metal Gear Solid •••

Заглавное фото: Соцсети Агнии Севериной

Источник: «Чемпионат»

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