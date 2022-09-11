Любуемся красотками из «Властелина колец», Cyberpunk 2077, «Ведьмака» и «Человека-паука»

На дворе очередное воскресенье, а это значит, что мы продолжаем делиться с вами лучшими работами в мире косплея за последнее время. Сегодня нас порадуют шикарными образами, казалось бы, привычных нам персонажей из игр и кино.
«Властелин колец»
Недавно мы стали свидетелями первого проекта во вселенной Джона Толкина за многие годы, в котором не принимал участие Питер Джексон. Да, возможно, первые серии не могут тягаться с культовыми произведениями режиссёра, однако костюмы, графика и общая атмосфера в сериале точно на высоте. Анастасия Хлебникова перевоплотилась в Идриль Келебриндал — эльфийскую принцессу из Второго дома Нолдор. И стоит сказать, что её образ практически ничем не уступает «Кольцам власти». Фото: Наталья Пчелинцева.
Cyberpunk 2077
CD Projekt RED продолжает выпускать патчи к Cyberpunk 2077, а мы — вспоминать культовые образы из игры. Одним из них уже давно стал косплей Анны Шаховской на Панам Палмер — сходство временами просто невероятное.
«Ведьмак 2»
Во вселенной «Ведьмака» редко увидишь образы из первых двух частей — всё же «Дикая охота» оказалась намного популярнее и культовее. Однако косплеерши не забывают и о второй игре, в которой Геральта обвинили в убийстве короля Фольтеста. «Убийцы королей» запомнилась в том числе шикарным образом Трисс, который воплотила Александра Реил. Фото: Светлана Богачёва.
«Человек-паук»
Среди образов по вселенной Дружелюбного соседа особенно выделяется Мэри Джейн — возлюбленная Паучка. Вот и Ксана Станкевич решила показать свою версию девушки, которая в очередной раз ждёт своего любимого после того, как он вершит правосудие.
World of Warcraft
Дополнение Dragonflight для WoW всё ближе, поэтому в последнее время косплеерши активизировались в этом направлении ещё сильнее. Александра Реил показала ещё один шикарный образ — в этот раз Сильваны Ветрокрылой. Фото: Какой-то фотограф.
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