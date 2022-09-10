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Япония, Европа, Китай, онлайн: Ubisoft анонсировала четыре новые Assassin's Creed

Япония, Европа, Китай, онлайн: Ubisoft анонсировала четыре новые Assassin's Creed
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Ubisoft вдобавок к показу Assassin's Creed Mirage анонсировала четыре новые Assassin's Creed. Мы про них знали из утечек, но теперь всё официально:

  • Assassin's Creed RED (рабочее название) — экшен-RPG в духе «Истоков», «Одиссеи», «Вальгаллы» в сеттинге феодальной Японии. За разработку отвечает команда AC Syndicate и AC Odyssey.
  • Assassin's Creed Hexe (рабочее название) — следующая после RED игра по Assassin's Creed. По слухам, на закате Священной Римской Империи в XV веке во времена охоты на ведьм. Логотип соответствующий. Скорее всего, это не стандартная экшен-RPG в духе последней трилогии, а нечто новое.
Это полностью новый тип Assassin's Creed.
  • Assassin's Creed Jade (рабочее название) — мобильная экшен-RPG в духе «Одиссеи» про Древний Китай. Разработку начали три года назад вместе с Tencent.
  • В рамках AC Infinity сделают отдельную мультиплеерную игру в рамках франшизы.
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