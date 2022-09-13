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Всё главное с Nintendo Direct от 13 сентября: The Legend of Zelda, Switch

Сиквел Breath of the Wild получит дату выхода и название! Главное с Nintendo Direct
Михаил Шевкун
Главное с Nintendo Direct
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Главный анонс мы всё же дождались.

Nintendo закончила 40-минутный Direct, который был посвящён играм на ближайшие полгода. Никаких громких анонсов, кроме финального показа сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild, не было. Но даже этого хватило многим!

Рассказываем о самом главном с мероприятия компании.

Сиквел Breath of the Wild: трейлер и дата выхода Kirby's Return To Dreamland Deluxe выйдет на Switch Свежий трейлер Bayonetta 3 Дата выхода Crisis Core: Final Fantasy 7: Reunion Анонс Pikmin 4 GoldenEye выйдет на Switch и Xbox Новые игры с Nintendo 64 для Switch Анонс Octopath Traveler 2 Первый фестиваль Splatoon 3 Три ремейка Front Mission Порты на Switch Анонс Fire Emblem: Engage Где смотреть?
Live Михаил Шевкун

Сиквел Breath of the Wild: трейлер и дата выхода

Сиквел Breath of the Wild получил новый трейлер с названием и датой выхода — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая.

17:44 Михаил Шевкун

Kirby's Return To Dreamland Deluxe выйдет на Switch

Если вам было мало Кирби, то вот ещё одна: 24 февраля выйдет ремейк Kirby's Return to Dreamland с Wii.

17:41 Михаил Шевкун

Свежий трейлер Bayonetta 3

Свежий трейлер Bayonetta 3. Сегодня обещают показать ещё один большой ролик. Релиз в конце октября.

17:39 Михаил Шевкун

Дата выхода Crisis Core: Final Fantasy 7: Reunion

Обновлённая версия Crisis Core: Final Fantasy 7 для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК выйдет 13 декабря.

17:31 Михаил Шевкун

Анонс Pikmin 4

В 2023 году наконец-то выйдет Pikmin 4. Камера будет куда ближе к земле, чем раньше. Выглядеть будет примерно вот так:

Короткий трейлер

17:24 Михаил Шевкун

GoldenEye выйдет на Switch и Xbox

Культовый шутер Nintendo 64 про Джеймса Бонда наконец-то выйдет на Switch и Xbox (Xbox Game Pass). Создатели обещают и сетевой мультиплеер. На Xbox будут достижения, 4К-разрешение и тому подобное.

17:22 Михаил Шевкун

Новые игры с Nintendo 64 для Switch

В течение года подписчики расширенной подписки Nintendo Online получат доступ к восьми играм.

17:15 Михаил Шевкун

Анонс Octopath Traveler 2

Японская ролевая тактика Octopath Traveler получит прямой сиквел. Релиз уже 24 февраля. Среди нового — динамическая смена дня и ночи.

17:13 Михаил Шевкун

Первый фестиваль Splatoon 3

Первый фестиваль Splatoon 3 пройдёт с 23 по 25 сентября. Тема — «Что вы возьмёте на заброшенные остров?»: снаряжение, развлечения или еду?

17:11 Михаил Шевкун

Три ремейка Front Mission

Показали свежие кадры ремейка Front Mission — он выйдет в ноябре. Вторую часть выпустят в 2023 году. А также в работу запущен ремейк третьей части.

17:10 Михаил Шевкун

Новый персонаж для Xenoblade Chronicles 3

Второе дополнение для Xenoblade Chronicles 3 выйдет 13 октября и добавит нового героя — механическую девушку.

17:07 Михаил Шевкун

Анонс Fatal Frame: Mask Of the Lunar Eclipse

Некогда эксклюзивная для Японии Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse в начале 2023 года впервые доберётся до Европы и США.

17:05 Михаил Шевкун

Порты на Switch

  • Tunic — 27 сентября
  • Factorio — 28 октября
  • It Takes Two — 4 ноября
  • Sifu — 9 ноября
17:02 Михаил Шевкун

Анонс Fire Emblem: Engage

Тактическая серия Fire Emblem продолжается — анонсирована Fire Emblem: Engage. Релиз 20 января 2023 года на Switch.

Коллекционное издание

16:47 Михаил Шевкун

Где смотреть?

Nintendo начнёт презентацию через 13 минут, в 17:00 мск.

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Заглавное фото: Nintendo

Источник: «Чемпионат»

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