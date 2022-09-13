Главный анонс мы всё же дождались.

Сиквел Breath of the Wild получит дату выхода и название! Главное с Nintendo Direct

Nintendo закончила 40-минутный Direct, который был посвящён играм на ближайшие полгода. Никаких громких анонсов, кроме финального показа сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild, не было. Но даже этого хватило многим!

Рассказываем о самом главном с мероприятия компании.