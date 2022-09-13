Сиквел Breath of the Wild получит дату выхода и название! Главное с Nintendo Direct

Nintendo закончила 40-минутный Direct, который был посвящён играм на ближайшие полгода. Никаких громких анонсов, кроме финального показа сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild, не было. Но даже этого хватило многим!
Рассказываем о самом главном с мероприятия компании.
Сиквел Breath of the Wild: трейлер и дата выхода
Сиквел Breath of the Wild получил новый трейлер с названием и датой выхода — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая.
Kirby's Return To Dreamland Deluxe выйдет на Switch
Если вам было мало Кирби, то вот ещё одна: 24 февраля выйдет ремейк Kirby's Return to Dreamland с Wii.
Свежий трейлер Bayonetta 3
Свежий трейлер Bayonetta 3. Сегодня обещают показать ещё один большой ролик. Релиз в конце октября.
Дата выхода Crisis Core: Final Fantasy 7: Reunion
Обновлённая версия Crisis Core: Final Fantasy 7 для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК выйдет 13 декабря.
Анонс Pikmin 4
В 2023 году наконец-то выйдет Pikmin 4. Камера будет куда ближе к земле, чем раньше. Выглядеть будет примерно вот так:
Короткий трейлер
GoldenEye выйдет на Switch и Xbox
Культовый шутер Nintendo 64 про Джеймса Бонда наконец-то выйдет на Switch и Xbox (Xbox Game Pass). Создатели обещают и сетевой мультиплеер. На Xbox будут достижения, 4К-разрешение и тому подобное.
Новые игры с Nintendo 64 для Switch
В течение года подписчики расширенной подписки Nintendo Online получат доступ к восьми играм.
Анонс Octopath Traveler 2
Японская ролевая тактика Octopath Traveler получит прямой сиквел. Релиз уже 24 февраля. Среди нового — динамическая смена дня и ночи.
Первый фестиваль Splatoon 3
Первый фестиваль Splatoon 3 пройдёт с 23 по 25 сентября. Тема — «Что вы возьмёте на заброшенные остров?»: снаряжение, развлечения или еду?
Три ремейка Front Mission
Показали свежие кадры ремейка Front Mission — он выйдет в ноябре. Вторую часть выпустят в 2023 году. А также в работу запущен ремейк третьей части.
Новый персонаж для Xenoblade Chronicles 3
Второе дополнение для Xenoblade Chronicles 3 выйдет 13 октября и добавит нового героя — механическую девушку.
Анонс Fatal Frame: Mask Of the Lunar Eclipse
Некогда эксклюзивная для Японии Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse в начале 2023 года впервые доберётся до Европы и США.
Порты на Switch
- Tunic — 27 сентября
- Factorio — 28 октября
- It Takes Two — 4 ноября
- Sifu — 9 ноября
Анонс Fire Emblem: Engage
Тактическая серия Fire Emblem продолжается — анонсирована Fire Emblem: Engage. Релиз 20 января 2023 года на Switch.
Коллекционное издание
Где смотреть?
Nintendo начнёт презентацию через 13 минут, в 17:00 мск.
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