Кратко пересказываем запутанный сюжет «Рика и Морти». От Рика до Злого Морти

Авторы «Рика и Морти» придумали бесчисленное множество вселенных и альтернативных версий героев — в мультике даже есть мир, где люди и мебель поменялись местами. Герои регулярно переезжают в новые реальности и встречаются с собственными копиями. Неудивительно, что многие зрители давно запутались в перипетиях сценария. В этом материале мы разберём весь сквозной сюжет «Рика и Морти»!

Прошлое оригинального Рика

Оригинальный Рик Санчез родился в измерении C-137 и изначально был гениальным учёным. Он даже создал для дочери сказочный мир Фруппиленд с радужным водопадом, кислородными реками и прочими радостями. Девочка проводила там время, когда Рик отлучался по делам.

Фруппиленд

Санчез души не чаял в юной Бет и супруге Диане, но однажды с ними случилась беда. Наш Рик повстречался со злой версией себя. Гость поведал о путешествиях через порталы и призвал бросить семью. Когда Санчез из измерения C-137 не проявил интерес, негодяй убил Диану и Бет.

Трагичную историю рассказали ещё в первых сезонах, но тогда Рик утверждал, что это лишь безумные фантазии. Однако в финале пятого сезона всё подтвердилось.

Трагичная предыстория

После потери супруги и дочери герой решил отомстить — он начал путешествовать по реальностям и убивать всех Риков в надежде, что среди них окажется убийца. Альтернативным Санчезам пришлось объединиться и дать отпор, но ничего не вышло.

Чтобы остановить геноцид, они предложили учёному создать Цитадель, место отдыха и переговоров для Риков из всех измерений. Оригинальный Санчез был среди основателей Цитадели, но участвовать в её развитии он не стал. Герой отказался от места лидера и отправился по своим делам.

Цитадель Риков

Однажды Рик нашёл измерение Кроненберга, где жили Бет, Саммер, Джерри и Морти. Изначально герой остался там не просто так — просто убийца-Рик жил именно в этой реальности, но давно бросил семью. Наш Рик рассчитывал, что однажды негодяй вернётся и получит по заслугам, но этого не случилось. Со временем Санчез остепенился, проникся к семье симпатией и начал просто жить — пусть и не без безумных приключений.

Зачем Рикам нужны Морти?

Есть две основные причины. Начнём с того, что все Рики — тотальные нарциссы, которые жаждут доказывать своё превосходство. Легче всего это делать на фоне глупых людей — Морти как раз из таких. К тому же, что бы ни вытворял Санчез, Морти продолжит любить его и останется рядом. Второго такого человека во вселенной нет.

Очередное путешествие

Фишка оригинального Рика в том, что в его измерении не было Морти. Бет погибла до того, как встретила Джерри и родила мальчугана. Поэтому герой выделяется на фоне версий из остальных миров. Его не просто так называют «самым риканутым Риком».

«Рик и Морти»

А ещё Морти помогает Рику скрываться от недоброжелателей, которые мечтают похитить портальную пушку или отомстить. У Санчеза самый гениальный интеллект во вселенной, поэтому его легко отследить по мозговой активности. Однако феноменальная глупость Морти заглушает сигнал.

В каком измерении герои находятся?

События мультсериала стартовали в измерении Кроненберга, однако уже в шестой серии первого сезона Рик и Морти угробили эту реальность. Учёный пытался прокачать внука, чтобы в него влюбилась одноклассница, но в итоге довёл мир до катастрофы. Героям пришлось бросить родных и сбежать в измерение C-131 — оно отличалось лишь тем, что местные Рик и Морти только что погибли.

Любовь убила измерение Кроненберга

В первом эпизоде шестого сезона Морти возвращается в родное измерение и видит, что близкие погибли. Выжил лишь Джерри, но он не хочет видеть внука и предпочитает жить в одиночестве.

Морти повстречался со своим отцом

Основная часть событий разворачивается в измерении C-131, но в шестом сезоне планету захватывает миленький паразит мистер Фрундлс. Тогда герои сбегают в измерение Пармезан — оно отличается лишь тем, как люди называют итальянский сыр. Местные Рик, Морти и компания якобы умерли от «естественных причин», но в подробности Санчез не вдаётся.

Чего добивается Злой Морти?

Считалось, что все Морти — глупые плаксы, которые вечно таскаются за Риками и терпят унижения. На деле каждый Морти однажды испытает отвращение к деду, но до этого момента мало кто доживает. Санчезы регулярно доводят внуков до гибели — поэтому они даже наладили массовое производство новых напарников.

Злой Морти

Злой Морти осознал истинную природу отношений с Риком и взбунтовался. С помощью навороченных технологий он создал Санчеза, который выполнял приказы и пытал других Морти, чтобы подбить их на восстание. В конце концов, злодея схватили и отправили за решётку, но он умудрился сбежать.

Злой Морти вернулся в пятом сезоне. Он изменил личность и стал президентом Цитадели Риков — всё благодаря устранению конкурентов и громким обещаниям. Пользуясь положением, злодей берёт главных героев в плен и рассказывает о своём плане.

Оказывается, Рики построили Центральную конечную кривую. Это устройство, которое отделяет часть мультивселенной, где Рики считаются гениями, от множества других реальностей. За пределами ЦКК полно миров, где Морти могут быть свободны от Риков или же превосходить их в плане интеллекта.

Злой Морти рассказывает свой план

В финале пятого сезона Злой Морти разносит Цитадель Риков — восстановить её практически невозможно, да и Санчезов осталось мало. Также он уничтожает Центральную конечную кривую и попадает в новую часть мультивселенной. Неизвестно, какая жизнь ждёт персонажа в новом мире. Надеемся, об этом расскажут в следующих эпизодах.

Что ещё важно для сквозного сюжета?

В третьем сезоне Бет переживает кризис. Она устала жить с Джерри, терпеть выходки детей и заниматься рутинными делами. Тогда Рик создаёт клона Бет — одна из героинь остаётся дома и продолжает следить за детьми, а вторая становится Космической Бет и отправляется на поиски приключений. При этом никто не знает, какая версия оригинальная.

Также в шестом сезоне Рик возобновляет охоту на убийцу семьи. Герои случайно активируют устройство, которое притягивает персонажей в родные вселенные. Это значит, что Злой Рик, которого именуют Риком Праймом, скоро окажется в измерении C-137. Увы, Санчез и Морти попадают в ловушку Прайма и еле уносят ноги. Сам Злой Рик возвращается в родной мир, убивает там Джерри и продолжает строить коварные планы.

Космическая Бет и просто Бет

Авторы «Рика и Морти» редко обращаются к сквозному сюжету. По первым сериям шестого сезона уже видно, что создатели будто бы поймали волну и решили уделить побольше внимания именно основному сюжета сериала. С порога поклонникам начали раскрывать новые детали истории, за чем безоговорочно интересно следить.