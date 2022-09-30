Любимые игры FIFA: от пиксельных FIFA 2000 и FIFA 03 до реалистичной FIFA 15

Сегодня, 30 сентября, состоялся релиз последней FIFA от EA Sports — со следующего года издатель начнёт развивать собственный футбольный бренд EA Sports FC, а ФИФА планирует сотрудничество с другими разработчиками.

Мы же в «Чемпионате» на фоне этих перестановок решили вспомнить лучшие части футбольного симулятора EA.

Григорий Телингатер: любимая часть — FIFA 2000

Нажимаешь на клавиатуре «w», а потом дважды «d». Прошло 22 года, а я до сих пор помню комбинацию «навес+удар головой» при угловом в ФИФЕ 2000. Именно в ФИФЕ. Мы её склоняли.

Играли всем классом. Для нас это был отдельный мир, в который уходили после уроков. Рубились даже друг против друга по модему! Сейчас это звучит словно из времён наскальной живописи, но тогда считалось продвинутой технологией. Качество графики в 2000 году не смущало. Наоборот, круто, что лица футболистов и очертания стадионов узнаваемы.

Даже сейчас визуально игра выполняет все свои функции Фото: EA Sports

Для меня ФИФА 2000 — лучшая, потому что единственная. Я к ней так привык, что последующие версии не зашли. Тем более там вроде стало сложнее обвести всех и забить после розыгрыша мяча в центре поля. Ну зачем настолько приближать к реальности? Глупость, безусловно.

И отдельно про заставку. Она запускалась каждый раз при входе в игру. Можно было сбросить одной кнопкой, но я периодически смотрел. Я тогда даже не знал, что звучала песня Робби Уильямса и кто вообще он такой (мне было 13 лет). Я видел размытых человечков на стадионе, электризованную надпись «2000», загорающиеся прожекторы, и у меня шли мурашки.

И тогда, и сейчас. Я клянусь: только что пересмотрел, и у меня снова мурашки. Историческая фигня.

Андрей Панков — FIFA 03 и FIFA 14

Впервые в своей жизни я поиграл в FIFA 03 (тогда она ещё называлась FIFA Football 2003). Это очень яркое впечатление из детства. Я кайфовал там со всего — начиная от заставки, заканчивая системой штрафных ударов, где нужно было прицеливаться с помощью мишени и попасть в зелёную полоску.

Помните же? А ещё там был очень крутой комментатор, который создавал кайфовую атмосферу.

FIFA 03

В более осознанном возрасте я начал играть в FIFA с версии 07, после чего не пропускал ни одной. Каждая была хороша по-своему (кроме FIFA 21 и FIFA 22 — они отвратительные), но особняком для меня стоит FIFA 14.

На ней я перешёл с PS3 на PS4. 14-я версия была невероятно ламповой, там были классные саундтреки, в Ultimate Team ещё была возможность совершать обмены игроков друг с другом, а в игре всех мучали Бентеке и Манджукич. У неё было прилично недостатков, но FIFA 14 навсегда отпечаталась в памяти крутой атмосферой, кайфовым дизайном, классным геймплеем и очень душевным Ultimate Team.

FIFA 14

Михаил Рождественский: любимая часть — FIFA 08

Моя любимая ФИФА — FIFA 08. Подробных игровых причин здесь не будет, потому что 90 процентов этой любви — ностальгия. Так что приготовьтесь читать сопливые воспоминания из шестого класса.

«Восьмая» — моя первая. Благодаря ей я выучил состав «Ливерпуля», за который только начинал болеть (да и в целом увлекаться футболом по-серьёзному) как раз в те времена. Куча карьер, в основном за всё тот же «Ливерпуль», «Реал», а ещё «МЮ» (не спрашивайте), куда я почему-то покупал ван Нистелроя и Пирло.

Вдобавок гениальная заставка (лучше не было ни до, ни после — не переубедите), шикарные формы (домашние «Ливерпуля» и «Барсы» — шедевр), комментарий лампового Уткина и бесячего Соловьёва и великолепный плейлист (Do Ya, Human и Monster — ван лав).

Ещё один плюс — куча игровых фишек, которые EA в дальнейшем похоронила, а некоторые потом под видом «новинок» вернула. Создать свой клуб — легко, выбрать спонсора или разрешить конфликт с журналистами — на здоровье.

Сказать что-то конкретное про плюсы и минусы геймплея сложно. «Восьмая» ведь, по своей сути, копия «седьмой», да и именно по игре тогда был круче PES. Но факт в том, что следующие части «Фифы» были хуже.

FIFA 08

09 мне совершенно не зашла, а 10-я версия была мерзкой, но слегка компенсировала это наличием РПЛ. Переворот в геймплее случился в 11-й, но это уже совсем другая история. Поэтому навсегда в сердечке именно 08 — уютная, родная, на века!

Микеле Антонов — FIFA 10 и FIFA 13

FIFA 10 была моей первой полноценной игрой на консоли. Какова была моя радость, когда я увидел на обложке Уэйна Руни, моего любимого футболиста — вместе с Фрэнком Лэмпардом. Особо много онлайн-режимов тогда не было, поэтому больше внимания привлекали одиночные матчи. Искусственный интеллект был беспощаден, но и на максимальном уровне сложности его можно было обыгрывать.

Больше всего оттуда мне запомнилась карьера за одного игрока! Приводить сборную Болгарии к медалям чемпионата мира за Димитара Бербатова, пытаться развить тогда еще юного Марко Ройса, забивать по четыре мяча за Аршавина не только «Ливерпулю», но и другим командам АПЛ. А комментарии Юрия Розанова и Василия Соловьёва, уже выученные назубок, идеально дополняли эту атмосферу!

FIFA 10

ФИФА 13 — для меня это что-то особенное. Точно лучшая часть этой серии игр! Когда возвращался домой после насыщенного дня и хотел отдохнуть, эта игра всегда могла удивить чем-то новым.

Тогда можно было обыграть кого угодно и кем угодно. В этой части ещё были улучшения характеристик к определенному игроку на 15 пунктов! Помню, в режиме Ultimate Team был турнир, в который можно было играть бесконечно. И там попадались команды с полностью серебряными бегунками, от которых не было спасения. Если человек действительно умел за них играть, шансов практически не оставалось. Игроки с фамилиями Ангана и Диуф до сих пор снятся мне в кошмарах. Но можно было использовать и таких именитых игроков, как Ди Натале, Биабиани, Ройса.

Однако лучше всего было использовать схему 3-5-2 с полузащитой и защитой из испанской лиги: Касильяс, Рамос, Пике, Иньеста, Хесус Навас, а своеобразным переходом к Агуэро и Руни в нападении служил Давид Сильва, игравший тогда в «Манчестер Сити».

FIFA 13

Игорь Любавин — FIFA 15

Играть в ФИФУ я начал в середине нулевых, но в то время она не могла меня чем-то зацепить. Анимации смотрелись как-то неестественно, физика мяча была как будто с другой планеты со схожей гравитацией.

По-настоящему я проникся серией только в FIFA 15. В тот момент PES переживал кризис из-за смены движка, а у EA выходил «самый инновационный» футсим за годы. Оказалось, что разработчикам удалось выполнить свои обещания и выпустить действительно очень качественную игру, в которую я играл днями и ночами.

А если точнее, то играли мы с другом в кооп-сезонах. Не передать словами, сколько эмоций мы получали от каждого матча. Пропустить гол с центра поля от Ибрагимовича? Легко! Навесить рабоной и забить ножницами за Криштиану Роналду? Раз плюнуть!

FIFA 15

Конечно, в игре были досадные баги вроде легчайшего гола за ловкого игрока после развода мяча или частенько нелепой игры вратарей, но в целом FIFA 15 стала для меня одной из лучших совместных игр в истории, и я никогда не забуду, сколько удовольствия она мне принесла.

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FIFA 23 вышла на ПК, PlayStation и Xbox. Также новинка доступна на Nintendo Switch, но там в очередной раз лишь обновление составов на половину цены полноценной игры.