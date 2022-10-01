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Сериал «Властелин колец: Кольца власти», 6-я серия, сюжет, где смотреть онлайн

Что происходит в сериале «Властелин колец: Кольца власти»? Уже начался апокалипсис
Слава Петров
Сюжет 1-6 серий «Властелина колец: Кольца власти»
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Чем занимаются темнокожие эльфы и гномы?

«Властелин колец: Кольца власти» часто критикуют, но достоинств в сериале всё-таки хватает. Чего только стоит изумительный визуал! Пейзажи, костюмы, графика, грим — всё это вызывает восторг. Но что насчёт сюжета? Мы перескажем события всех серий, а выводы делать вам.

Где смотреть?

Официально «Кольца власти» не показывают в России. В остальном мире сериал доступен в сервисе Amazon Prime Video. Это флагман сервиса, к запуску которого платформу полностью переделали — от интерфейса до метода сжатия для демонстрации шоу в лучшем качестве.

Что было в первой серии?

Сериал открывает рассказ Галадриэль о войне в Средиземье. Эльфы воевали с тёмным лордом Морготом, который собрал армию орков и привлёк на свою сторону немало людей. Народ Галадриэль тоже нашёл союзников и сумел сразить Моргота. Впрочем, война на этом не закончилась: орки разбежались по Средиземью и, по слухам, сплотились под началом Саурона.

Брат Галадриэль

Брат Галадриэль

Фото: Amazon

Брат Галадриэль охотился на Саурона, но пал от руки злодея. Тогда героиня решила довести дело до конца. Воительница собрала отряд и отправилась на край света — там она отыскала след Саурона. Галадриэль планировала продолжить путь, но обессилевшая команда отказалась от самоубийственной затеи.

В эльфийской столице Галадриэль встретилась с другом и политиком Элрондом. Она поведала, что чувствует угрозу — Саурон может вернуться и развязать новую войну. Увы, верховный король не согласен с Галадриэль — он утверждает, что война окончена, и одаривает эльфийку путешествием в Бессмертные земли. Там она обретёт вечный покой.

Галадриэль не хочет принимать дар, но всё-таки садится на корабль до Бессмертных земель. Однако в последний момент воительница понимает, что обязана покончить со злом. Она спрыгивает с корабля и оказывается в бескрайнем океане.

Эльфы плывут в Бессмертные земли

Эльфы плывут в Бессмертные земли

Фото: Amazon

Также в первой серии показывают мохноногов. Они мирно живут в уютном поселении и прячутся от чужих глаз. Увы, храбрая девушка Нори догадывается, что в мире происходит что-то странное. Во время прогулки она замечает следы волков, которые обычно не забираются в эти края, — что-то явно испугало зверей.

Мохноноги Нори и Поппи

Мохноноги Нори и Поппи

Фото: Amazon

Ещё одна сюжетная арка посвящена эльфу Арондиру. Он следит за поселением людей, предки которых присягнули Морготу. Арондиру приятны эти обязанности, ведь он влюбился в местную даму — лекаршу Бронвин.

Так как король эльфов объявил о конце войны, эльфам приказали оставить аванпосты и вернуться в столицу. Арондир идёт к возлюбленной, чтобы проститься, но встречает там обеспокоенного мужчину. Он жалуется на корову, которая паслась в поселении неподалёку и чем-то заразилась. Эльф и Бронвин отправляются к соседнему поселению, но оно уже уничтожено.

А ещё у Бронвин есть сын Тео. Однажды он лазал по чужому сараю и отыскал там рукоять с символом Саурона. В артефакте явно заключена великая мощь.

Знак Саурона

Знак Саурона

Фото: Amazon

В конце эпизода все герои видят, как на Средиземье падает звезда. Ближе всего к месту приземления оказались мохноноги. Нори находит в кратере потерявшего сознание мужчину.

Что случилось во второй серии?

Галадриэль одиноко плавает по океану. Вскоре она натыкается на плот с обессиленными бедолагами — их корабль разрушил морской змей. Чуть позже монстр нападает на плот и оставляет в живых лишь Галадриэль и мужчину по имени Халбранд. Ещё одной угрозой становится шторм — непогоды чуть не утягивает эльфийку на дно, но спутник её спасает.

Галадриэль и Халбранд

Галадриэль и Халбранд

Фото: Amazon

У мохноногов тоже хватает проблем. Нори и её пугливая подруга Поппи видят, что свалившийся с неба незнакомец обладает магической силой, и тащат его в безопасное место. Поначалу мужчина чуть не убивает парочку, но пасует перед дружелюбием Нори. Героиня кормит нового знакомого улитками и выясняет, что тот не знает ни языка, ни своего прошлого.

Беседу прерывает несчастный случай. Хоббиты считают падение звезды дурным знаком и сворачивают лагерь, однако отец Нори в процессе повреждает ногу. Если он не сможет идти, семья отстанет от остальных мохноногов и сгинет.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Фото: Amazon

Тем временем Арондир и Бронвин обыскивают разрушенную деревню и находят подземный ход. Девушка спешит рассказать об угрозе своему народу, а эльф спускается вниз. В туннелях на него нападают монстры: они ловят героя и куда-то его утаскивают.

Бронвин пытается уговорить поселенцев бежать, но никто не верит в опасность. Впрочем, вскоре дама возвращается с доказательством — в её дом пробрался орк, но с Бронвин и её сыном он не справился. Голова монстра убеждает местных бежать в эльфийскую сторожевую башню.

Бронвин приносит голову орка

Бронвин приносит голову орка

Фото: Amazon

В столице эльфов тоже полно хлопот. Например, король просит эльфа-политика Элронда помочь кузнецу Келебримбору. Мастер намерен выковать нечто грандиозное, но для этого нужно срочно возвести новую кузню. Решить задачу могут только гномы — к счастью, Элронд дружит с их лидером Дурином.

Увы, у входа в царство гномов эльфа встречают без воодушевления. Когда Элронда не пускают внутрь, он вызывает Дурина на соревнование. Эльф и гном по очереди раскалывают валуны — кто первый сдастся, тот и проиграл. По условиям пари, если Элронд уступит, то навсегда покинет гномьи земли.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Фото: Amazon

Эльф проигрывает, но на выходе догадывается, что Дурин просто обиделся. Элронд бросил друга на 20 лет, пропустил его свадьбу и рождение детей. Чуть позже эльф знакомится с женой товарища и всё-таки договаривается о строительстве кузни для Келебримбора.

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Что случилось в третьей серии?

Орки притащили Арондира в лагерь, заковали его в цепи и отправили рыть туннели. Там уже работает толпа бедолаг — среди них эльфы, с которыми служил герой. Вскоре пленники решаются на побег, но ничего не выходит — почти все погибают, а Арондира отправляют к вожаку орков.

Пленники орков

Пленники орков

Фото: Amazon

Галадриэль и Халбранд натыкаются на корабль. Обессиленных героев привозят на остров Нуменор. Это величественное место, где живут люди, сражавшиеся с Морготом на стороне эльфов. Недавно они прервали дружбу с бывшими союзниками и перестали принимать эльфийские корабли. Королева-регентша Мириэль тоже встречает героев без энтузиазма.

Галадриэль находит моряка, который привёз её на остров, — он отводит даму в библиотеку. Там эльфийка выясняет, что символ Саурона указывает на конкретное место на карте. Точка связана с жутким планом на случай поражения Моргота. Теперь Саурон намерен реализовать этот план.

Также эльфийка узнает, что Халбранд — король Южных земель. Его владения уничтожили орки, но правитель всё ещё может собрать подданных и дать злодеям бой. Впрочем, самого Халбранда эта перспектива не вдохновляет. Он хотел бы остаться на острове и жить, не ведая забот.

Нуменорская библиотека

Нуменорская библиотека

Фото: Amazon

Тем временем Нори и Поппи выясняют, что свалившийся с небес мужчина ищет место, с которого видны особые звёзды. Нори хотела бы помочь, но подруга пытается отговорить её от опасной затеи.

В поселении мохноногов проходит фестиваль. Праздник прерывает новый знакомый Нори — он случайно путается в сетях и выдаёт себя. Мохноноги наказывают Нори за то, что она связалась с чужаком, — семья любопытной девушки будет переходить на новое место в конце колонны. Учитывая, что отец Нори повредил ногу, это кажется приговором. Вероятно, хоббиты погибли бы в пути, но незнакомец помогает им не отстать от сородичей.

Что случилось в четвёртой серии?

Серию открывает сон королевы-регентши Мириэль. Она видит, как огромное цунами уничтожает Нуменор. Позже правительница встречается с Галадриэль и говорит, что эльфийку скоро посадят на корабль и отвезут в Междуземье. Увы, всё заканчивается перепалкой, а гостью отправляют в заключение.

Недовольная Галадриэль

Недовольная Галадриэль

Фото: Amazon

Вскоре Галадриэль бежит и вновь встречается с королевой. Правительница объясняет, что её терзает видение о грядущей катастрофе — при этом согласно грёзам апокалипсис начинается именно с приезда эльфийки.

Галадриэль пытается убедить Мириэль собрать армию и отправиться на бой с Сауроном, но та отказывает.
Эльфийку сажают на корабль, но в этот момент с белого древа начинают опадать лепестки — это плохой знак. Тогда Мириэль всё-таки решается встать на сторону Галадриэль. Королева велит собрать воинов, которые поплывут в Междуземье — сама она тоже отправится в путь.

Королева-регентша Мириэль

Королева-регентша Мириэль

Фото: Amazon

У эльфа Арондира дела идут не так хорошо. Его приводят к лидеру орков Адару. Злодей твердит, что сознание Арондира окутано ложью. После он велит герою передать сообщение в сторожевую башню и отпускает его.

Адар

Адар

Фото: Amazon

В сторожевой башне собрались выжившие со всех ближайших деревень — поэтому еды на всех не хватает. Тео, сын Бронвин, сбегает в деревню, где могут быть припасы. Увы, там полно орков — они замечают, что у мальца за пазухой артефакт Саурона, и пытаются отобрать его.

Тео почти погибает, но его спасает вовремя подоспевший Арондир. Во время отступления герои встречают Бронвин, которая ищет сына, — чудом все спасаются.

Позже Арондир передаёт сообщение Адара. Лидер орков призывает людей сдаться и присягнуть ему — тогда он их пощадит. Часть группы остаётся воевать, но многие покидают башню, чтобы перейти на сторону зла.

Арондир и Бронвин

Арондир и Бронвин

Фото: Amazon

Эльфы и гномы строят кузню для Келебримбора. Работа продвигается хорошо, но Элронд чувствует, что Дурин что-то утаивает. Вскоре эльф выясняет, что гномы отыскали залежи необыкновенного материала, который сочетает мощь добра и зла. Дурин боялся, что эльфы планируют отнять ресурс, но Элронд всё отрицает. Беседу прерывает обвал — четверо гномов чуть не погибают. После несчастного случая шахту закрывают.

Что случилось в пятой серии?

Мохноноги продолжают миграцию в новое место. Нори беседует с незнакомцем, который успел выучить самые простые слова. Девушка рассказывает об опасностях мира, но собеседник спрашивает, не опасен ли он сам. В ответ Нори называет таинственного друга хорошим.

Человек, свалившийся с неба

Человек, свалившийся с неба

Фото: Amazon

Мохноноги идут через лес, но на них нападают варги. Звери перебили бы весь караван, но магия незнакомца их отгоняет. Позже гость идёт залечивать раны, но в забытьи ранит Нори и пугает её. В это время к месту падения небесного гостя приходят странные люди в белых одеяниях. Их намерения явно недобрые.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Фото: Amazon

На Нуменоре собирают армию для сражения с Сауроном. Солдат отбирает Элендил — именно он привёз Галадриэль на остров и показал ей библиотеку. Сын Элендила тоже хочет вступить в отряд, но отец вычёркивает его из списка — тот недостаточно хорош для ответственной задачи.

Не все на острове рады грядущей войне. Советник королевы Фаразон признаётся, что поддерживает затею лишь затем, чтобы эльфы были в долгу и отплатили немыслимо щедрыми дарами.

Хитрец Фаразон

Хитрец Фаразон

Фото: Amazon

Элронд и Дурин прибывают в столицу эльфов, чтобы обсудить сотрудничество с королём, но застолье проходит плохо. Элронд выясняет, что король и правда устроил визит к гномам, чтобы отыскать редкий материал — он может спасти эльфов. Элронд обещал другу помалкивать о находке гномов, но теперь стоит на распутье.

Эльф Элронд

Эльф Элронд

Фото: Amazon

Нуменорцы саботируют военную экспедицию. В результате драки два корабля из пяти взлетают на воздух. Фаразон предлагает отложить отплытие, но Галадриэль не готова ждать. Если Халбранд согласится поплыть с ними и собрать подданных в армию, сил для боя с Сауроном хватит. Однако король Южных земель всё ещё противится этой идее.

Галадриэль и Халбранд откровенно беседуют. Бывший король признаётся в бесчисленных злодействах. Эльфийка отвечает, что чувствует себя злом, с которым должна бороться. В итоге после долгих дум Халбранд присоединяется к походу.

Халбранд

Халбранд

Фото: Amazon

У Элронда и Дурина тоже состоялся непростой разговор. Эльф признается, что без бесценного материала мифрила его народ либо сгинет, либо сбежит из Средиземья. Тогда гном идёт навстречу и соглашается обсудить этот вопрос с королём.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Фото: Amazon

Несчастные, которые сбежали из сторожевой башни, чтобы присягнуть Адару, попали в неприятность. Их не готовы принять без жертвы. Адар призывает убить кого-то из прибывших и доказать верность.

В башне Тео показывает Арондиру рукоять с символом Саурона. Эльф узнаёт в артефакте оружие, которое порабощает людей. Вскоре к башне подходит войско орков — бой вот-вот начнётся.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Фото: Amazon

Что случилось в шестой серии?

Орки добрались до крепости, где прячутся люди. Однако ворота открыты, а внутри никого не видно. Когда злодеи заходят внутрь, эльф Арондир закрывает ворота и обрушивает на орков башню. Позже Арондир пытается уничтожить рукоять-артефакт, но не справляется.

Адар вдохновляет орков

Адар вдохновляет орков

Фото: Amazon

В это время Бронвен и Тео отступили в деревню и заняли оборону. Эльф присоединяется к ним и обсуждает с дамой сердца будущее, где они могут быть вместе.

Ночью орки нападают на деревню. Герои сдерживают атаку и готовятся праздновать, но узнают, что лидер орков всех перехитрил. Адар направил на деревню бедолаг, которые присягнули ему в прошлой серии. Получается, герои перебили своих же соседей.

На деревню тут же нападает основная армия орков. Почти все люди погибают, а выжившие прячутся в таверне. Бронвен тоже ранена, но пока держится. Увы, времени восстановиться у неё нет — орки прорываются внутрь.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Фото: Amazon

Адар лично встречается с Арондиром и велит отдать артефакт с символом Саурона — для устрашения он даже убивает пару пленных. Когда смерть грозит Бронвен, её сын Тео рассказывает, где искать рукоять.

Герои точно погибли бы, но в деревню прибывает подкрепление из Нуменора. Адар пытается сбежать, но Халбранд его ловит. Галадриэль хочет допросить злодея, но тот лишь тянет время. Также Адар говорит, что опередил эльфийку и убил Саурона.

В итоге герои празднуют победу, а Халбранда вновь нарекают королём. Увы, настроение портит Тео — он узнаёт, что артефакт похитили. Один из подданных Адара унёс рукоять в крепость и вставил её в загадочный разъём.

Это злодейство приводит к локальному апокалипсису. Плотина рушится, а вода сносит всё на пути и попадает в вулкан — после начинается извержение. Орки и Адар пользуются случаем и сбегают из плена, а лава накрывает деревню и героев, включая Галадриэль.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Фото: Amazon

Как вам сюжет «Колец власти»? Рассказывайте в комментариях!

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