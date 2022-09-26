Что случилось в шестой серии «Дома дракона»? Замена актёров прошла успешно

Таргариены ещё не были так уязвимы.

Шестой эпизод «Дома дракона» называли ключевым. События переместились на 10 лет вперед, а на роли Рейниры и Алисенты пришли новые актрисы. Но удалось ли авторам оправдать ожидания?

Что было в прошлых сериях?

Где смотреть шестую серию «Дома дракона»?

Шестая серия под названием «Принцесса и королева» вышла в ночь с 25 на 26 сентября. В России её можно посмотреть на «Амедиатеке», «Окко», «Иви» и «Кинопоиске».

Что происходит в шестой серии?

Между пятой и шестой сериями прошло 10 лет. Повзрослевшая Рейнира рожает уже третьего ребёнка. Сразу после родов королева Алисента требует показать ей малыша — уставшая Рейнира приносит ребёнка сама.

Рейнира и её муж Лейнор Фото: HBO

Пока король радуется внуку, Алисента внимательно его рассматривает. Королева видит, что ребёнок не похож на Лейнора, мужа принцессы. С прошлыми детьми та же история.

Позже принцесса и Лейнор возвращаются в покои, где ребёнка берёт на руки сир Харвин Стронг. Это капитан городской стражи и по совместительству любовник Рейниры. Именно он настоящий отец троих детей.

Харвин Стронг Фото: HBO

Детей Алисенты и Рейниры ведут к драконам. Там старшему сыну принцессы Джекейрису вручают дракона Вермакса, и ребёнок тут же даёт ему первые команды. А вот младшему ребёнку Алисенты не достался огнедышащий — поэтому старшие смеются и вместо величественного монстра дарят ему свинью.

Алисенту огорчают эти склоки. Она твердит старшему сыну Эйгону, что семья должна поддерживать друг друга — особенно при посторонних. Также королева настраивает ребёнка против отпрысков Рейниры.

Также Алисента указывает мужу, что дети Рейниры — бастарды. Однако Визерис продолжает защищать дочь. А вот Кристон Коль, который когда-то любил принцессу, давно отвернулся от Рейниры.

Оливия Кук в роли Алисенты Фото: HBO

Тем временем Деймон Таргариен и Лейна Веларион вместе путешествуют по миру и впечатляют обывателей полётами на драконах. У них уже родились две дочери — и третий ребёнок на подходе.

На приёме в честь валирийцев лорд Пентоса предлагает паре остаться в этих краях и помочь в войне. В обмен герои получат огромные владения и богатства. Однако Деймон и Лейна не спешат соглашаться.

Деймон и его дочери Фото: HBO

В Королевской гавани Кристон Коль тренирует наследников короля, но больше внимания уделяет детям Алисенты. Сир Харвин недоволен этим, но Коль лишь дразнит воителя. Он говорит, что обычно так защищают сыновей. После такого намёка разгневанный Харвин избивает Кристона.

Отец Харвина, десница Лионель Стронг, ругает сына за безрассудство. Все догадываются, что Рейнира зачала детей не от Лейнора, однако пока парочку защищает король. Если он разгневается, жертв будет много.

«Дом дракона» Фото: HBO

Позже Лейнор говорит супруге, что на Ступенях намечается новая война и он хотел бы поучаствовать. Рейнира отвечает, что из-за детей-бастардов в столице вот-вот начнётся буря. Однако, по мнению Лейнора, умелый моряк уходит от бури заранее.

Дальше показывают заседание совета, где Рейнира и Алисента не могут сойтись ни по одному вопросу. Однако в конце принцесса приносит извинения и предлагает брак между её старшим сыном и королевской дочерью. Алисента обещает подумать, но на деле отказывает — она чувствует, что Рейнира в отчаянии.

Эмма Д’Арси в роли Рейниры Фото: HBO

Позже к королю приходит Лионель Стронг. Из-за драки сына с Колем он хочет уйти в отставку, но Визерис её не принимает — он соглашается лишь на отъезд ребёнка десницы в родные земли. Алисента обсуждает встречу с Ларисом, ещё одним сыном Стронга. Тот обещает помочь королеве укрепить позиции.

Ларис освобождает из темницы приговорённых к смерти преступников и велит им устроить поджог. В результате его отец-десница и брат Харвин погибают. Шокированная Алисента говорит, что не желала этого, но Ларис хладнокровно заявляет, что всего лишь выполнил просьбу и надеется на благодарность.

Ларис Стронг Фото: HBO

Рейнира решает покинуть Королевскую гавань. Она благодарит мужа за совет о моряке, который уходит от бури заранее, и отправляется на Драконий Камень.

У Деймона Таргариена дела тоже идут плохо — Лейна вот-вот умрёт при родах. Чтобы погибнуть достойно, она подходит к собственному дракону и велит её сжечь. Веларионы, в отличии от Таргариенов, отлично горят.

Впечатления от шестой серии

Зрители переживали, что новым актрисам не удастся заменить Милли Олкок и Эмили Кери, однако пока Эмма Д’Арси и Оливия Кук отлично справляются. Правда, поначалу к дамам придётся привыкнуть — они не особо похожи на тех самых Рейниру и Алисенту. К середине серии, правда, уже привыкаешь.

«Дом дракона» Фото: HBO

А вот временной скачок кажется странным. 10 лет — огромный срок: за это время произошло множество событий, но все они остались без внимания. В итоге есть ощущение, что зритель пропустил нечто важное.

Однако в остальном сюжет хорош. Сценаристы умело передают раздор в доме Таргариенов. Алисента стала влиятельнее и умело защищает детей. Сама принцесса понимает шаткость своего положения. Визерис совсем выбился из сил и не может заботиться даже о себе. Деймон пережил очередную трагедию. В общем, положение Таргариенов ещё никогда не было таким прискорбным.

Постаревшие король и его десница Лионель Стронг Фото: HBO

Всё это создаёт сильное напряжение, которое в итоге меняет расстановку сил. Всё-таки Рейнира теперь будет действовать из-за пределов столицы. Но справится ли она с Алисентой? Узнаем в следующих сериях!

Трейлер седьмой серии

Седьмая серия под названием «Дрифтмарт» выйдет в ночь со 2 на 3 октября.