Что случилось в восьмой серии «Дома дракона»? Войну почти удалось остановить

До конца первого сезона «Дома дракона» осталось несколько эпизодов. Самое время накалить страсти до предела и подготовить зрителя к шокирующему финалу. Но что именно случилось в восьмой серии?

Где смотреть восьмую серию «Дома дракона»?

Восьмая серия под названием «Лорд приливов» вышла в ночь с 9 на 10 октября. В России её можно посмотреть на «Амедиатеке», «Окко», «Иви» и «Кинопоиске».

Что происходит в восьмой серии?

С финала прошлой серии прошло шесть лет. За это время Триархия окончательно восстановилась и развязала новую войну на Ступенях. Корлис Веларион отправился в бой, но получил серьёзное ранение. Веймонд, брат Корлиса, не верит, что родственник выживет, и предлагает себя в качестве наследника. Эта роль уже обещана ребёнку Рейниры, но Веймонд обзывает его бастардом.

Рейнис, жена Корлиса Велариона Фото: HBO

На Драконьем камне всё хорошо. Драконица понесла три яйца, дети учат валирийский язык, а Рейнира и Деймон живут в покое. Всё портит новость о притязаниях Веймонда на наследство сына. Чтобы не дать несправедливости свершиться, герои едут в Королевскую гавань.

По прибытии Рейниру и Деймона никто не встречает. Столица изменилась, а со стен убрали гербы Таргариенов — принцесса даже не узнаёт родной дом. Герои приходят к королю, но тот явно доживает последние дни: он слаб и изуродован болезнью, а сознание затуманено маковым молоком. Деймон просит поддержки, но у короля нет сил на ответ. Он недолго любуется внуками и засыпает.

Рейнира Таргариен Фото: HBO

Королева идёт к гостям, но отвлекается на деликатные дела. Сын Эйгон набросился на служанку и изнасиловал её. Алисента намекает, что девушке следует молчать, а затем вручает ей кошелёк и заставляет выпить чай от беременности. После королева ругает сына, но тот и не думает следить за собой — только жалуется, что трудно соответствовать высоким ожиданиям.

Тем временем дети Рейниры гуляют по столице и замечают Эймонда, которого они когда-то лишили глаза. Сын Алисенты стал умелым воином и, заметив обидчиков, недружелюбно на них посмотрел.

Эймонд, сын Алисенты Фото: HBO

Рейнира встречается с Рейнис, женой Корлиса Велариона. Она просит поддержать сына в качестве наследника и предлагает поженить детей, укрепив связь между домами. Рейнис считает, что принцесса убила её сына Лейнора, и не спешит оказывать поддержку.

Ночью Рейнира снова приходит к королю и просит о помощи, ведь Хайтауэры вот-вот нанесут удар. Отец отвечает, что поможет. Утром Визерис отказывается пить маковое молоко и требует организовать ужин в конце дня.

Старый и больной Визерис Фото: HBO

Начинается собрание, где определят наследника Корлиса Велариона. Его брат выдаёт пламенную речь, а Рейниру даже слушать не хотят. Так как на троне восседает десница Отто Хайтауэр, о решении догадываются все.

Внезапно в зал заходит король. Он спрашивает мнение Рейнис, которая подтверждает, что Корлис видел наследником ребёнка Рейниры. Визерис велит удовлетворить требование Велариона.

Веймонд возмущается и обзывает детей Рейниры бастардами. Деймон не терпит оскорблений и отрубает скандалисту голову.

«Дом дракона» Фото: HBO

Вечером герои собираются на ужин. Визерис оглядывает семью и стыдит их за раздор. Король велит всем помириться, и его искренняя речь срабатывает. Рейнира произносит тост в честь Алисенты и благодарит её за заботу об отце. Алисента тоже идёт навстречу и признаёт, что у них много общего. Она даже говорит, что из Рейниры выйдет хорошая королева.

Ситуацию портит Эймонд, который не готов простить потерянный глаз. Он обзывает детей Рейниры и начинает драку. Впрочем, конфликт быстро прерывают, а Рейнира и Алисента тепло прощаются — стычка между детьми не разрушила перемирие.

Ночью Алисента заходит к королю, но тут путает её с Рейнирой и рассказывает предсказание о Белых ходоках. Визерис говорит, что наследница должна объединить Вестерос и дать злу отпор. Похоже, Алисента догадывается, что Рейниру выбрали королевой из-за глупого предсказания. Это подкашивает её уверенность в перемирии. Затем король издаёт последний вздох.

Эймонд Фото: HBO

Впечатления от восьмой серии

Главная звезда восьмого эпизода — Визерис. Быть может, он не был идеальным королём и часто принимал спорные решения, но человек он хороший. Визерис оставался единственным, кто сохраняет здравомыслие и пытается всех помирить. Несмотря на старость и болезнь, в новой серии ему удаётся частично восстановить дружбу Рейниры и Алисенты — жаль, что ненадолго.

Тем более если принцесса и королева ещё помнят времена, когда они были юны и наивны, то их дети знают лишь вражду. Например, Эймонд ненавидит отпрысков Рейниры всем сердцем и вряд ли забудет про потерянный глаз.

«Дом дракона» Фото: HBO

В итоге восьмая серия даёт надежду, которая тут же рушится. Всё-таки без короля Вестерос давно бы погряз в гражданской войне, а больше Визерис не сдержит конфликт «зелёных» и «красных». Это значит лишь одно — наконец начнётся бойня!

Трейлер девятой серии

Девятая серия под названием «Зелёный совет» выйдет в ночь с 16 на 17 октября.