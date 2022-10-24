Обзор Victoria 3. Выдающаяся стратегия для всех фанатов жанра

Уже 25 октября в продажу поступит Victoria 3 — продолжение одной из самых глубоких экономических стратегий в истории. Ранее мы писали вводный материал об игре, в котором коротко рассказали о франшизе в целом и поделились первыми впечатлениями, сформировавшимися за первые 20 часов.
Проведя в финальной версии ещё несколько десятков часов, констатируем: Victoria 3 — выдающаяся игра с невероятно глубокими механиками, однако понравится она не всем фанатам стратегий.
Теория Адама Смита
Victoria 3 фокусируется на внутренней экономике государства в викторианские времена. На карте Земли можно выбрать любую страну и развивать её в любом русле. За управление государством отвечают четыре составляющие:
- Бюрократия — необходима для поддержания целостности государства, введения законов и содержания командиров.
- Авторитет — нужен для издания указов, а также для поддержки и подавления политических партий.
- Влияние — расходуется на любые дипломатические действия с другими странами, включая союзы и оборонительные пакты.
- Деньги — главный экономический ресурс для покупки товаров и создания баланса товарно-денежных отношений.
С первыми тремя показателями всё довольно просто. Что касается денег, то всё сложнее — необходимо планомерно развивать экономику путём строительства заводов, фабрик и других сооружений для трудоустройства населения. Там они честным трудом зарабатывают деньги и вносят свой вклад в развитие страны, пополняя казну государства. Но если не соблюдать рабочие требования даже самых бедных жителей, начнётся сущий кошмар.
Если людям что-то сильно не понравится, они создадут радикальное движение и привлекут на свою сторону других недовольных людей, включая командующих армией генералов. В итоге это приведёт к восстанию и свержению игрока с трона, то есть к концу игры. В этом случае поможет лишь спасительная кнопка по смене страны — переключиться на управление другим государством можно в любой момент.
Во время революций доходы падают, а некогда довольные жители начинают бастовать
Ключ к успеху — удовлетворять запросы населения, аккуратно вводить новые законы и сверяться с мнением большинства. Землевладельцы будут недовольны отменой рабства? Необходимо взвесить все плюсы и минусы потенциального законопроекта и решить, стоит ли человечность всех рисков. Партия католиков резко осудит введение частных школ вместо религиозных? Что ж, с этим изменением придётся повременить.
Когда удаётся угодить всем и избежать резкой критики от различных социальных слоёв, чувствуешь себя успешным политиком.
К сожалению, в Victoria 3 трудно понять, почему в стране становится всё больше и больше радикалов. По графикам запросы жителей соблюдаются, экономика стремительно растёт, слои населения положительно оценивают развитие государства, однако число недовольных продолжает увеличиваться. В этой механике множество нюансов, которые необходимо иметь в виду и всегда быть готовым к резкому скачку радикализма.
Война — не панацея
Одной из главных претензий к «Виктории 3» остаётся война — и всё, что с ней связано. Если раньше управление армией осуществлялось с помощью юнитов на карте, то теперь войска закреплены в столице и действуют только после объявления военного положения. Сперва такое решение показалось вполне логичным, но спустя несколько партий ощущается явная нехватка механик для ведения военных действий.
К сожалению, боевая система не подразумевает никакого участия со стороны самого игрока. Достаточно выделить генерала и отправить его в нужную сторону — всё остальное решат численность подразделений и их вооружение. При этом сражения выглядят так, будто на голом поле сражаются отряды-невидимки, а не многотысячные подразделения. Война в Victoria 3 стала чуть ли не третьестепенным элементом — и это расстраивает.
Видите здесь боевые действия? А они есть
Отсутствие глубины военных механик огорчит тех, кто любит захватывать весь мир в других играх Paradox. Уничтожить всех оппонентов в Victoria 3 куда сложнее и не так интересно — вместо этого разработчики предлагают сфокусироваться на развитии собственной страны. И здесь в дело вступает другой элемент «Виктории» — неспешность.
Если не заниматься дипломатическими играми и не ударяться в военные авантюры, то в какой-то момент стратегия наскучивает. Казна пополняется, товары производятся, технологии улучшаются, выборы проводятся — и всё это происходит на фоне, без участия пользователя. На определённых стадиях игры остаётся только следить за уведомлениями о резких повышениях цен и другими случайными событиями.
Изредка в стране происходят внештатные происшествия, на которые нужно немедленно отреагировать
Ситуацию усугубляют производительность Victoria 3. На скорости игры выше средней частота кадров заметно проседает, из-за чего хочется переключиться на скорость пониже, тем самым замедлив и без того неспешную игру. Так что обладателям бюджетных ПК для комфортной игры придётся использовать моды, упрощающие графику. Их вовсю используют в других стратегиях Paradox — Europa Universalis 4, Hearts of Iron 4 и Crusader Kings 3.
В итоге
Paradox справилась со своей задачей и смогла вернуть серию Victoria в пантеон лучших стратегий всех времён. Разработчики создали одну из самых глубоких экономических систем в индустрии, предоставив пользователям большой простор для развития собственного государства. Это самая удобная стратегия шведского издательства, в которой очень приятно находиться.
Однако без спорных решений не обошлось — примитивные военные механики, не самое подробное обучение и неспешность могут оттолкнуть даже самого большого фаната стратегий. Однако стоит дать «Виктории 3» шанс, как она затянет в свои щупальца и отпустит лишь поздней ночью. Всё как в лучших играх жанра.
Понравилось
- Приятная и стильная графика
- Очень глубокие политические и экономические механики
- Богатый на исторические события временной период
- Удобные инструменты для управления государством
- Большой простор для фантазии по развитию страны.
Не понравилось
- На обучение всем премудростям уйдут сотни часов
- Бесхитростная боевая система
- Не самая лучшая оптимизация
- Временами игра становится попросту скучной.
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