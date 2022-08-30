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Первые впечатления от Victoria 3 — поиграли в одну из лучших стратегий в истории

Провели 20 часов в Victoria 3. Paradox наконец-то вернула лучшую глобальную стратегию!
Семён Кудряшов Игорь Любавин
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Превью Victoria 3
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Гигантская игра с сотнями механик заставит попотеть даже фанатов жанра.

Стратегии Paradox Interactive всегда отличались невероятной глубиной по сравнению с конкурентами. В Crusader Kings 3 шведские разработчики устроили по-настоящему глубокий и взрослый аналог The Sims в Средневековье, в Europa Universalis 4 — показали, какой должна быть игра про колонизацию и завоевание новых земель в период Ренессанса, а в Hearts of Iron 4 — эталонно реализовали механики во времена Второй мировой войны. Не стоит забывать и о недавней Stellaris, в которой авторы отправили нас в космос и выдали фактически лучшую космическую стратегию на рынке.

Наше видео про Victoria 3. Посмотрите со звуком

Но среди этих замечательных игр где-то в сторонке стоит Victoria — серия глобальных стратегий, посвящённая Викторианской эпохе. Первые две части не получили заслуженного признания из-за трудностей в освоении невероятно глубоких механик. В Victoria упор сделан на промышленное развитие своего государства и улучшение качества жизни населения. Всё это казалось слишком сложным для любителей стратегий, поэтому они предпочитали поиграть во что-то попроще.

После релиза второй части в далёком 2010 году Paradox наконец анонсировала триквел, а недавно дала возможность журналистам со всего света сыграть в бета-версию проекта. Мы провели в Victoria 3 около 20 часов и готовы поделиться впечатлениями от одной из лучших стратегий в истории.

В материале используются скриншоты из беты Victoria 3. Графика и элементы интерфейса к релизу могут быть изменены.

Новое начало

Victoria 3 — типичная стратегия Paradox: игрок волен выбирать любую страну на карте мира и провести с ней 100 лет — с 1836 по 1936 год. Как и у других игр компании, в «Виктории» нет конечной цели — её пользователь выбирает себе сам. Стать гегемоном всего мира, захватив бóльшую часть планеты? Или, может быть, стать самым развитым государством на Земле с демократическими ценностями? А как насчёт того, чтобы устроить ранний коммунизм? Выбор за вами.

В Victoria 3, пожалуй, самая детализированная карта в истории Paradox

В Victoria 3, пожалуй, самая детализированная карта в истории Paradox

При первом запуске «Виктории 3» в глаза бросается преемственность других современных игр студии. Вместо невероятно перегруженного интерфейса прошлых игр серии разработчики ввели всего три потенциала, с помощью которых осуществляется управление государством. Так, Бюрократия необходима для поддержания целостности государства, введения законов и содержания командиров. Авторитет нужен для издания указов и поддержки политических партий, а Влияние расходуется на любые дипломатические действия с другими странами.

Помимо вышеперечисленных атрибутов, игроку необходимо следить за казной, ведь без денег не построишь светлого будущего. Кроме того, невероятно важен и показатель грамотности населения — чем более образованы жители, тем быстрее изучаются технологии.

Технологий в Victoria 3 огромное множество

Технологий в Victoria 3 огромное множество

Но самое главное в Victoria 3 — следить за уровнем жизни всех слоёв общества и делать так, чтобы жители ни в чём не нуждались. И если на словах это может звучать просто, то на деле гораздо, гораздо сложнее. Поднялись цены на товары первой необходимости? Бедные жители начинают вступать в радикальные движения и создавать революционные настроения. Цены на товары стали рекордно низкими и жители счастливы? Предприятия начинают работать в убыток и наносят ощутимый вред экономике. Подобных мелочей в игре очень много, поэтому необходимо искать невероятно тонкий баланс спроса и предложения, соблюдая «хотелки» как можно бóльших слоёв населения.

В каком-то смысле Victoria 3 — это интерактивный учебник по экономике, знание которого у тебя проверяет очень строгий учитель.

И ведь это лишь часть игры — правителю необходимо следить в том числе за собственной легитимностью и за политической жизнью в стране. Именно от правительства зависит принятие законов, которые ведут страну к процветанию. Но и здесь нужно понимать, что далеко не все члены общества готовы отказаться от работорговли, детского труда и других ужасных вещей, которые уже давно стали нормой для человека XIX века.

В Victoria 3 изменить можно практически весь законодательный строй

В Victoria 3 изменить можно практически весь законодательный строй

Внешнеполитические интриги

В «Виктории 3» Paradox попыталась максимально упростить управление государством и ввела систему так называемых линз, расположенных внизу экрана. С их помощью можно моментально перейти с закупки товаров на чужом рынке до управления армией и дипломатией. Спустя несколько часов настолько привыкаешь к этому инструменту, что затем недоумеваешь, как прошлые игры серии обходились без него?

С помощью линз очень удобно переключаться на разные ветви управления государством

С помощью линз очень удобно переключаться на разные ветви управления государством

К слову, о дипломатии. Для тех, кто планирует захватить весь мир, есть плохая новость: это будет очень и очень непросто. По сути, весь мир в Victoria 3 поделён на сферы влияния, поэтому все самые лакомые кусочки с редкими товарами придётся отвоёвывать в борьбе с Великобританией, Францией, Россией и другими очень мощными державами.

Здесь кроется, пожалуй, самый спорный момент во всей игре. Дело в том, что войны в Victoria 3 сильно отличаются от схваток в Europa Universalis 4 или Crusader Kings 3. На карте теперь не отображаются условные модельки юнитов — командовать ими можно лишь после мобилизации в случае военных действий. Только тогда их можно направить на фронт — остальное время они просиживают в казармах или подавляют народные волнения. Кроме того, битвы стали полностью автоматическими и как будто бы лишились военной глубины других игр Paradox.

Так выглядит схватка двух стран. У подразделений есть шанс раз в день переломить ход битвы в свою сторону. Победитель получает всё

Так выглядит схватка двух стран. У подразделений есть шанс раз в день переломить ход битвы в свою сторону. Победитель получает всё

На первый взгляд решение кажется очень спорным, однако уже через несколько часов понимаешь, зачем это было сделано. Таким образом, разработчики ещё раз подчёркивают, что война и её последствия — второстепенные механики в Victoria 3, которые не приносят ничего, кроме головной боли и красивых границ на карте мира. К тому же шведское издательство известно любовью к полным переработкам спорных механик, так что со временем боевая система может стать совсем другой.

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20 часов — это очень мало для того, чтобы по-настоящему вникнуть в «Викторию 3». Это гигантская игра с миллионом механик, которые позволяют развивать государство в нужном русле. В Paradox создали ещё одну невероятную глобальную стратегию, в которую можно будет играть годы напролёт и даже спустя тысячу часов открывать для себя что-то новое.

С полной уверенностью можно сказать лишь одно: Victoria вернулась в пантеон лучших стратегий современности. И если раньше ей мешал уж слишком высокий порог вхождения, то углублённое обучение и механика подсказок из Crusader Kings 3 нивелируют и этот досадный недостаток.

Узнать, получилось ли у Paradox угодить фанатам, мы сможем уже 25 октября. К тому времени мы более подробно расскажем о Victoria 3 в отдельном обзоре.

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Теги Чемп.Play Игры Paradox •••

Заглавное фото: Paradox

Источник: «Чемпионат»

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