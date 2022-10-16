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Косплей: красавицы из аниме «Человек-бензопила», Genshin Impact, «Бэтмена», Pokemon и бонусного сета рокерши

Прекрасный косплей по «Человеку-бензопиле», Genshin Impact, «Бэтмену» и Pokemon
Игорь Любавин
Свежий косплей из «Человека-бензопилы» и других
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Собрали лучшие образы за последнюю неделю.

Октябрьский экватор пройден, и мы продолжаем делиться самыми красивыми образами из мира косплея. Сегодня вас ждут не только новинки из мира аниме, но и бонусный сет «неформалки».

«Человек-бензопила»

Экранизация манги Chainsaw Man только стартовала, но уже покорила сердца многих любителей японской мультипликации по всему миру. Alice cosplay представила образ медсестры Макимы, которая ещё сыграет свою роль в адаптации.

Genshin Impact

Bakaworu представила женскую версию Венти — милого барда, слоняющегося по улочкам Мондштадта. Фото: LUST-IK.

«Бэтмен»

Отношения между Бэтменом и Женщиной-кошкой замечательно изобразили Дмитрий Базылев и Алёна Сысуева. Что-то похожее мы могли бы получить, если бы скрестили героиню из Batman Arkham City и Брюса Уэйна в исполнении Бена Аффлека. Фото: 412ART.

«Покемон»

Образы по «Покемону» появляются очень и очень редко, поэтому здорово видеть любовь немногочисленных косплеерш к культовому бренду. Яна Константинова представила своего Кубона — покемона земного типа из первого поколения. Получилось мило и со вкусом. Фото: Кристина Бородкина.

Бонусный образ рокерши

Время от времени косплеерши перевоплощаются не только в героев медиапроизведений, но и во что-то, что трогает наши сердца. Вот и Валерия Химера показала образ «неформалки» — суровой и крайне обольстительной рокерши. Вот она, ностальгия во всей её красоте.

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Теги Чемп.Play Игры Кино Genshin Impact DC Comics •••

Заглавное фото: Alice cosplay

Источник: «Чемпионат»

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