Какие танки можно купить за жетоны в World of Tanks

В магазине World of Tanks, помимо танков за золото и боны, есть ещё танки и за жетоны. Валюта зарабатывается долго и муторно и только в боевом пропуске. А значит, возникает вопрос: что себе прикупить такого, чтобы потом об этом не жалеть?

Вариантов не так много — в магазине всего семь танков за жетоны, и только три из них можно считать неплохими.

AE Phase I

Нация: США

Тип техники: тяжёлый танк

Уровень: 9-й

За сколько продаётся: 9 жетонов

Любите тяжёлые танки? Фанатеете от британского Conqueror? Тогда AE Phase I — это правильный выбор. Да и другим игрокам с руками он наверняка понравится. Не зря я сказал про руки — танк хоть и комфортный, но требует определённого скилла. Необдуманную агрессию он точно не терпит.

AE Phase I

У нас есть хорошая броня в башне, от которой можно плясать в боях за счёт отличных углов вертикальной наводки в -10 градусов, высокое пробитие (258 мм) на стандартных снарядах и целых 340 мм пробития на голдовых, комфортный разовый урон в 400 единиц и высокая скорострельность.

Дискомфорт вызывают только слабая динамика, посредственное бронирование корпуса, большой нижний бронелист, который прошивается только в путь, и огромный командирский визор в башне, который выцелить не проблема.

Char Futur 4

Нация: Франция

Тип техники: средний танк

Уровень: 9-й

За сколько продаётся: 9 жетонов

Ещё один скиллозависимый, своеобразный, но комфортный танчик. Его главная фишка — в барабане на четыре снаряда, каждый из которых наносит по 390 урона. Вкупе с бешеной манёвренностью и динамикой Char Futur может неожиданно врываться в противников и вливать почти 1600 урона за раз.

Char Futur 4

А если вы предпочитаете играть осторожно, то обязательно оцените его незаметность. Точность — классная. Пробитие базовым снарядом — отменное. Из существенных минусов стоит отметить только долгую перезарядку внутри магазина и полнейшее отсутствие брони — танк ошибок не прощает.

Cobra

Нация: Великобритания

Тип техники: средний танк

Уровень: 9-й

За сколько продаётся: 24 жетона

Средний танк Великобритании со змеиным названием — прикольный, нестандартный, но сетапозависимый. Да и стоит он даже больше, чем два предыдущих танка в этом списке. Так нужно ли тратить столько сил и времени, чтобы заполучить его? Точного ответа на этот вопрос дать невозможно.

Самая фановая часть этой машины заложена в фугасы. С пробитием 210 мм и разовым уроном в 510 при помощи фугасных снарядов можно выносить с барабана любой картонный танк 10-го уровня, не говоря уже о девятом.

Cobra

Стоять на Cobra в кустах — себе дороже, учитывая долгое сведение в 3.64 секунды и разброс в 0.36. Эта машинка нужна именно там, где есть союзники — без прикрытия ТТ и СТ наш танчик улетает в ангар очень быстро.

Базовым снарядом здесь идёт кумулятив на 268 мм пробития. Смущает лишь его скорость полёта — 793 м/с против 1165 м/с у фугасного снаряда. Барабан из четырёх снарядов заряжается 45 сек. на полном фарше, что очень долго.

При стрельбе с кумулятива и реализации всех четырёх снарядов можно нанести с одного барабана 1440 урона. И вот здесь, с учётом анализа сетапа, вам нужно будет решать, что заряжать в той или иной ситуации, чтобы наносить урон.

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Если в вашем ангаре нет ни одного танка за жетоны, то лучше купить сначала Char Futur 4 и AE Phase I. Это более сбалансированные машины. Cobra — фанова, но специфична и дорога. Лучше подождать, пока цена на неё снизится.