Прошли Call of Duty: Modern Warfare 2. А где клюква и плохие русские?

Ещё больше «серой морали» — теперь про сами США.

20 октября предзаказавшие Call of Duty: Modern Warfare 2 получили доступ к сюжетной кампании шутера. Мы не могли пройти мимо запуска одной из главных игр года и со всем миром погрузились в одиночный режим новинки.

Что на этот раз получилось у Infinity Ward — сейчас расскажем!

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Подковёрные игры США

Сюжет Modern Warfare 2 делает куда меньший упор на мировые конфликты, предпочитая рассказывать о тайных операциях американских спецагентов в разных частях мира. История крутится вокруг трёх украденных у США мощных ракет, которые оказались в руках радикальных исламцев не без помощи мексиканских картелей.

Сюжет не преподнесёт никаких больших сюрпризов — особенно если в своё время вы познакомились с оригинальной Modern Warfare 2. Да, игры никак не связаны между собой, но определённые сюжетные точки они всё же имеют. Они подаются совсем иначе, имеют другие последствия, но всё же параллели совсем очевидны.

Перезапуск всё глубже уходит в «серую мораль»

Куда важнее, что сценарий шутера оказался на высоте. В Call of Duty в целом большая редкость, чтобы сюжетные кампании были именно хорошо написаны — на ум приходят разве что великолепные Black Ops 2 и Infinite Warfare. К счастью, новая Modern Warfare 2 безоговорочно попадает в пантеон лучших. Сама история тут абсолютно простая и поверхностная, но персонажи и диалоги — истинное золото.

Особенно хочется отметить Гоуста и Соупа. В оригинальной трилогии эти двое были пустышками, а культовый статус получили постольку-поскольку. Гоуста вообще признали исключительно за счёт чрезмерно крутой маски в виде черепа, а Соуп же имел лишь прикольное имя.

Что это за имя вообще — Соуп?

В местной MW2 всё совсем иначе: Гоуст — хмурый и недоверчивый волк-одиночка, который даже не хочет вступать в непринуждённые разговоры на отвлечённые темы и каждый раз закатывает глаза, когда ещё зелёный Соуп рвётся в бой и хочет побыстрее и покруче показать себя перед начальством.

Постепенно характеры обоих меняются. За диалогами парочки — а чаще всего они отправляются на миссию вместе — очень уж увлекательно следить.

Плюс иногда даже будет возможность задать личные вопросы — а чего это Гоуст, например, свою маску никогда снимает. В Infinity Ward не разучились писать лёгкие реплики, а персонажи говорят как настоящие люди — редкость для игр. Герои не перекидываются типичными пафосными фразами-пустышками, а ведут настоящие диалоги.

Гоуст

Ещё важно не забыть про новичка франшизы Алехандро — мексиканский сорвиголова с первого кадра очаровывает сердца игроков (и отряда «141») своей харизмой и отдачей делу. Достойное пополнение известного отряда. Он умело крадёт практически каждую сцену со своим участием.

Алехандро

Помимо сценарного пиршества, Modern Warfare 2 безоговорочно самая впечатляющая Call of Duty по части постановки. Режиссура здесь на недосягаемом для конкурентов уровне, а переходы от геймплея к роликам и обратно хотелось бы видеть даже в большом кино.

Сама история при этом местами даже интригует, но в итоге неумело разваливается к финалу. В самом конце вообще нет осознания, что всё уже закончилось — тем более в сцене после титров об этом фактически напрямую говорят, что сейчас только всё начинается. В итоге вся история кажется скорее прологом, нежели самостоятельным сюжетом. Благо продолжение не должно заставить себя ждать.

Чикаго

Что удивительно, после очень уж спорной Modern Warfare (2019) в сюжете практически не трогают русских. Они всё ещё присутствуют на фоне, да и про добряка Николая не забыли, но в целом это история совсем про другое. И клюквы практически нет. Сюжет сосредоточен на Мексике и США.

При этом довольно забавно, что один из главных «неожиданных поворотов» очень уж напоминает финал прошлой MW. Тут разработчики вновь уходят в «серую мораль» и «неоднозначность», отмечая, что «хорошие люди могут делать плохое» и «плохие люди могут делать хорошее». К сожалению, эти идеи в очередной раз не раскрывают. Будем надеяться, что в продолжении мы увидим достойное развитие этой темы.

Немало событий теперь происходит в мирных локациях

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Проблем предостаточно

На фоне сильного сценария и крутых персонажей несколько обидно видеть очень уж неровный игровой процесс. Разработчики активно пытаются менять формулу геймплея чуть ли не каждую миссию, но слишком уж много элементов в итоге оказываются недокрученными — оно и неудивительно, для полутора десятка миссий не запасёшься уникальным геймплеем.

Особенно разочаровали стелс-задания. Причём сами идеи — отличные. Подкачала именно реализация. К примеру, в один момент герой оказывается на вражеской территории — раненый и без оружия. Теперь из подручных предметов нужно собирать дымовые бомбы, ловушки и так проскочить до безопасной зоны. Звучит замечательно, но Call of Duty никогда не умела хоть в сколько-нибудь интересный стелс — и MW2 не стала исключением.

Местами IW удаётся нагнать напряжение — тут чуть ли не хоррор

То противники перед собой не видят игрока, то видят его через полкарты. Набор умений при этом не даёт широкий простор для импровизации. Если заметили, то беги в ближайший угол и жди, когда тревога уляжется.

Но стоит отдать должное, уровни большие и к цели иногда можно подойти с нескольких сторон. Это касается и других миссий — над дизайном локаций действительно хорошо поработали. В вышеупомянутой миссии, кстати, иногда удаётся отлично поднять уровень напряжения — местами чуть ли не хоррор в духе Resident Evil.

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Но в итоге самым интересным в Modern Warfare 2 так и остался отстрел противников — во многом за счёт отличной стрельбы. Оружие ощущается как никогда круто, особенно на PS5 через DualSense — Infinity Ward нашла идеальные настройки вибрации и триггеров, которые дополняют впечатления, но не мешают.

В целом у Modern Warfare 2 ещё наблюдается уже классическая для Call of Duty проблема, когда некоторые сцены необоснованно сложные — враги убивают слишком быстро, их слишком много, просто не успеваешь реагировать. А во второй половине MW2 чуть ли не половина противников ещё и перевоплощается в тяжёлую броню. Таких врагов стоит убивать только выстрелами в голову — и то пары выстрелов не хватит.

Миссия с конвоем будто бы прямо из Uncharted 3 пришла

Infinity Ward хочется похвалить за идеальный темп. За громкими перестрелками идут тихие моменты с другим игровым процессом. Некоторые моменты причём очень даже получились — в тюрьме, например, надо было направлять Гоуста по камерам, чтобы он скрытно прошёл уровень. Нечто подобное уже было в серии, но тут выполнено настолько хорошо, что действительно хочется ещё.

Наверное, лучший геймплейный эпизод всей игры

И часть идей найдут своё воплощение. В кампании есть уровень, где надо нагонять колонну автомобилей, постоянно перепрыгивая с одной на другую — эта механика будет реализована в Call o Duty: Warzone 2. А партизанские сражения с самодельными бомбами наверняка найдут себя в хардкорном режиме DMZ.

Среди лучших

Новая Modern Warfare 2 определённо войдёт в лучшие Call of Duty. Да, многих проблем избежать не удалось. Да, сюжет получился слишком уж поверхностным. Но при этом сценарий и персонажи настолько выросли, что хочется только больше. Когда идут титры, в голове лишь мысль, что не хватило — хочется ещё.

И это огромная похвала, когда от остальных игр к финалу уже тошнить хочется. Шутер на пять часов — отдушина.

Modern Warfare 2

И стоит отдать должное Activision, которая решила выпустить сюжетную кампанию на неделю раньше остальной игры. Не приходится разрываться между мультиплеером и одиночным режимом, а можно в спокойном темпе ознакомиться с историей и готовиться к погружению в онлайн.

Что понравилось:

крутая стрельба;

виртуозная постановка;

отличные диалоги и хорошо продуманные персонажи.

Что не понравилось:

сюжет обрывается на полуслове;

кривая сложность — иногда слишком просто, иногда слишком сложно;

очень уж базовый стелс.