Прошли A Plague Tale: Requiem. Это шикарная игра нового поколения с крутой графикой

Когда-то разработчики не думали о продолжительности игры, гринде и огромном числе «вопросиков» на карте. Они делали ставку на впечатления. Неважно, как долго геймер бежит от вступления до финальных титров — главное, чтобы путь был захватывающим, а сердце в напряжённые моменты замирало.

A Plague Tale: Requiem как раз из таких игр. В ней нет открытого мира, тонны побочных заданий и растянутого хронометража — только 16 часов драйва. Для игроков, которые в 2022 году уже наигрались в бесконечные Elden Ring, Horizon Forbidden West, ELEX 2 и прочие опенворлды, это шикарный подарок.

Чума никогда не меняется

A Plague Tale: Requiem начинается почти сразу после финала первой части. Герои раскрыли способности Гуго, расправились с лидером Инквизиции и пошли к великому алхимику, который излечит больного мальчугана от болезни.

Глубина прорисовки — запредельная!

Начало обнадеживает: вокруг изысканная природа и чудесный город, где люди не знают ни о чуме, ни о войне. Кажется, сейчас герои найдут целителя и будут мирно жить — атмосфера настолько приятная, что в это веришь. Но так бывает только в сказках.

Вскоре у Гуго случится новый приступ, а Амиция выяснит, что чума уже рядом. При этом крыс теперь больше, а ещё они умнее и опаснее — научились карабкаться в труднодоступные места и собираться в сносящую стены лавину. И ведь грызуны — не единственная опасность. Даже во время чумы люди страшнее всего.

Сюжет в Requiem атмосфернее и насыщеннее, чем в оригинале. Герои попадают в беду, переводят дух, развивают характер, принимают тяжелые решения — и так на протяжении всей игры. Сценарий напоминает аттракцион, где герои то подлетают ввысь, то стремительно падают вниз — поэтому игра не утомляет. Всегда хочется узнать, что дальше.

Амиция всех убивает

В оригинале Амиция прошла большой путь от боязливой девчонки до хищницы, которая даже рыцаря прикончит. А в Requiem она научилась новым трюкам: ловко отвлекает врагов, по-тихому убивает со спины и даже из арбалета стреляет.

А ещё, в отличие от первой части, она не умирает, попав в лапы злобного рыцаря. Теперь после первого удара Амиция встанет, отряхнëтся и убежит. Это удачное решение, ведь досадная ошибка не ведёт к перезапуску. Всегда есть возможность отступить, спрятаться и начать сражение заново.

Впрочем, машиной для убийств Амиция всё равно не станет. Врагов стало больше, они сильнее и всегда занимают выгодные позиции. К примеру, лучник точно заберётся повыше и будет внимательно за вами следить. Поэтому каждая арена бросает вызов.

Обзор A Plague Tale: Requiem

К тому же агрессивное прохождение — лишь один из вариантов. Никто не запрещает тихо лазать по кустам и не марать руки кровью. К тому же система прокачки в Requiem напоминает Skyrim. Каким навыком пользуетесь, тот и прокачивается.

Если проходите арену по стелсу, шаги станут тише, а разглядеть Амицию будет сложнее. Если безжалостно всех убиваете, девушка станет более кровожадной — например, научится толкать врагов к крысам или доставать из трупов арбалетные болты.

В конце концов, сражения — лишь часть геймплея. Также герои разбираются с головоломками, исследуют местность или стремительно бегут, когда за спиной всё рушится и горит.

Обзор A Plague Tale: Requiem

При этом активности сменяют друг друга так удачно, а качество постановки столь высокое, что вспоминается Uncharted. К примеру, один побег от крыс очень похож на спасение Дрейка от броневика в четвертой части. В этот раз приключения Амиции мало чем уступают похождениям Нейтана.

Лучший визуал года

А ещё Asobo догнала Naughty Dog по проработке окружения. Это видно по городу из второй главы. Улицы изобилуют деталями, у каждого торговца потрясный набор товаров, на сцене выступают факиры и музыканты. Даже если зайти в самый отдалённый уголок, наткнётесь на что-нибудь прикольное. Например, на конкурс по метанию горшков.

Город такой насыщенный и красивый, что трудно не провести параллели с прогулкой по рынкам из Uncharted 4: A Thief's End или Uncharted: The Lost Legacy. Пожалуй, больше никто не делает локации такими же крышесносными.

А ещё уровни стали масштабнее. A Plague Tale — всё ещё линейная игра, где редко удаётся сойти с тропы. Вот только окружение кажется таким же просторным, как и в песочнице. Если в Innocence даже поле выглядело камерным, то теперь перед героями полно величественных пейзажей. Разработчики умело обманывают игрока, делая вид, что мир открыт, а пойти можно куда угодно.

Обзор A Plague Tale: Requiem

И ведь ужасы чумы тоже завораживают. На заражённой местности полно крови, мяса и скелетов, которые недавно обглодали крысы. Зрелище жуткое, хочется даже поморщиться — но отвести взгляд не удаётся. Всё благодаря деталям, чётким текстурам и шикарному освещению.

А ведь вскоре из укрытия вылезут крысы, которых стало в разы больше. Когда толпа грызунов занимает всё пространство до горизонта, легко впечатлиться. Порой тварей так много, что не спасают даже стены — если крысы навалятся, точно их проломят.

Хотя света грызуны всё ещё боятся, так что факел снова станет незаменимым инструментом, спасающим от брутальной смерти. Ну или маленькая веточка, которая вот-вот догорит и потухнет. Успеете ли добежать с ней до укрытия? Этот вопрос всегда нервирует.

Обзор A Plague Tale: Requiem

Увы, ради невиданных красот и тысяч крыс пришлось пожертвовать оптимизацией. Даже на видеокарте уровня RTX 3050 количество кадров в секунду не превышает 40. А в самые напряжённые моменты FPS проседает ещё ниже. На консолях ситуация не лучше: PS5 и Xbox Series X выдают всего 30 кадров — и стабильно падают.

Если закрыть глаза на оптимизацию, A Plague Tale: Requiem — идеальная игра для тех, кто устал от открытых миров и ищет ярких эмоций. Фанаты драйвовых приключений в духе Uncharted и вовсе назовут новинку чуть ли не главным хитом года. Учитывая, что Requiem доступна по подписке Game Pass, пропускать её точно не стоит.

Обзор A Plague Tale: Requiem

Понравилось

Отличный темп геймплея

Шикарная визуальная часть

Прекрасная история.

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