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Обзор сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» — сериал ужасов, который не стоит пропускать

Посмотрели «Кабинет редкостей дель Торо». Это хорошая антология креативных фильмов ужасов
Александр Омолоев
Обзор «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
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Рассказываем, какие эпизоды точно нельзя пропустить.

К Хэллоуину и Дню всех святых на Netflix вышла хоррор-антология из восьми эпизодов под курированием Гильермо дель Торо. Съёмками, помимо прочего, занимались режиссёры «Куба» и «Мэнди».

Каждая серия начинается с роскошных титров и запоминающейся музыки, а дель Торо лично представляет эпизод и его постановщика. Он ставит на стол его фигурку и добавляет к ней какой-нибудь предмет, связанный с сюжетом новеллы, из того самого кабинета редкостей.

Но, как это часто бывает, не все части этой коллекции фильмов получились одинаково хороши. Рассказываем, какие серии «Кабинета редкостей» удались и какие — нет.

«Лот 36»

Недовольный жизнью американский ветеран Ник (Тим Блейк Нельсон) скупает на аукционах старые вещи и пытается их перепродать, чтобы расплатиться с долгами. К нему обращается вежливая мексиканка, семейные мелочи которой случайно оказались у Ника, но тот отказывается бесплатно их возвращать.

Впрочем, вскоре всё его внимание переключается на другие предметы — книги странного покойного немца. Как уверяют коллекционеры, четыре тома в чёрных обложках стоят баснословных денег, поскольку с их помощью можно призывать демонов.

«Лот 36»

«Лот 36»

Фото: Netflix

«Лот 36» написан по придуманной самим Гильермо дель Торо истории, а снят его давним коллегой Наварро, оператором «Лабиринта фавна». Тут всё не очень страшно и чрезвычайно прямолинейно.

Строго говоря, проблема героя не в демонах, а в его собственном дурном поведении. Монстра приходится подождать, зато придуман он здорово, да и урок этого фильма правильный: не будь свиньёй.

«Кладбищенские крысы»

Картежник Массон, занявший крупную сумму у людей, которые шутить с ним не собираются, понемногу возвращает деньги, грабя могилы. Однажды он узнает, что в ближайшие дни похоронят именитого аристократа, вместе с которым в гроб положат его наградную саблю. Но когда Массон добирается до гроба, там не оказывается ни тела, ни оружия. Их незадолго до этого утаскивают в свою (довольно широкую) нору крысы.

Немного подумав, Массон решает ринуться за ними — хотя, как писал о схожей ситуации Льюис Кэрролл, кое о чём подумать ему не мешало бы.

«Кладбищенские крысы»

«Кладбищенские крысы»

Фото: Netflix

Самая короткая (всего 40 минут) серия «Кабинета редкостей». Поставил ее Винченцо Натали, режиссёр «Куба» и «Химеры», большой любитель неожиданных поворотов. Здесь по-настоящему внезапных ходов немного, но в целом партия разыграна талантливо: Натали всё время ломится вперёд, его эпизод оказывается бодрым, а для клаустрофобов, надо полагать, ещё и достаточно страшным.

«Вскрытие»

Подозрительный мужчина запрыгивает в шахту, взрывает принесённый им некий шар и вместе со своей жизнью уносит ещё десяток. Шериф, занимающийся этим делом, чувствует что-то неладное и честно рассказывает об этом своему старому товарищу — патологоанатому, который будет проводить вскрытие.

Медик потом и сам замечает странное: в двух трупах не осталось ни капли крови, а третий, кажется, собирается сам выйти к нему из морга.

«Вскрытие»

«Вскрытие»

Фото: Netflix

«Вскрытие» — один из лучших эпизодов антологии, очень красивый (серия начинается с вида ночного неба, который оборачивается россыпью капель на руде), увлекательный и неглупый.

Многое завязано не на самом страхе, а на его предвкушении, и с этим всё в порядке: паузы рассчитаны с точностью до секунды, диалоги и монологи в нужные моменты сменяются крайне тревожной тишиной. С учётом названия серии и её темы, физиологических подробностей ждёшь с некоторым содроганием, и не зря — когда патологоанатом наконец возьмёт скальпель, тем, кто не уверен в себе, лучше попросту отойти от экрана.

«Извне»

Некрасивая девушка хочет подружиться с коллегами по работе и надеется, что в этом ей поможет разрекламированный крем, якобы способный существенно улучшить внешность. Но в случае с героиней мазь приводит лишь к струпьям на коже и другим побочным эффектам.

«Извне»

«Извне»

А вот, пожалуй, самая неудачная серия «Кабинета редкостей». Почти всё, что намерена сказать нам эта серия, становится понятно в первые минуты, остальной час занимает скука.

Боди-хоррор оказывается не страшным, а мерзким, ритм — слишком медленным, визуальные решения — ленивыми. А метафоры и мораль этой истории режиссёр Ана Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой») втюхивает зрителю чисто механически — как маркетолог в телемагазине.

«Модель для Пикмана» и «Грёзы в ведьмовском доме»

Две экранизации рассказов Говарда Лавкрафта. Первая — о художнике, новый знакомый которого рисует картины настолько ужасающие, что они сводят с ума. Вот, собственно, и всё.

Мысль понятна: если долго смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя, но картины, которые вдруг начинают склабиться и подмигивать, не пугают ни на миг. Но сделан эпизод в любом случае богато и атмосферно, а Бен Барнс, который играет главного героя (и уже имел дело с дьявольскими рисунками в экранизации «Портрета Дориана Грея»), вновь хорош.

«Модель для Пикмана» и «Грёзы в ведьмовском доме»

«Модель для Пикмана» и «Грёзы в ведьмовском доме»

Фото: Netflix

Вторая серия по Лавкрафту рассказывает о талантливом мальчике, на глазах которого его сестра умерла, а её дух отправился в какой-то иной мир. Мальчик вырос, но так и не оправился от пережитого, и стал искать все возможные способы проникнуть в потусторонние места и вернуть сестру.

Поначалу всё это меланхолично и трогательно, в чём заслуга прекрасных актёров-детей и исполнившего главную роль Руперта Гринта. Но как только на экране появляется ведьма, вся печаль растворяется в воздухе и «Грёзы» превращаются в дурацкий мистический триллер для кабельного ТВ, над которым остается лишь хихикать.

«Просмотр»

Четверо незнакомых друг с другом людей — девушка-астрофизик, необычайно талантливый и успешный музыкальный продюсер (его сыграл комик Эрик Андре), экстрасенс и автор популярных романов — по приглашению приезжают в дом таинственного богача (Питер Уэллер, превосходный).

Он мало что рассказывает о себе, но предлагает гостям выпить виски 30-летней выдержки, выкурить косяк, а потом пойти с ним в соседнюю комнату и попытаться понять, что там находится.

«Просмотр»

«Просмотр»

Фото: Netflix

«Просмотр» — главная редкость в «Кабинете», новая работа Паноса Косматоса, автора «По ту сторону чёрной радуги» и «Мэнди». Дичайшее, совершенно завораживающее кино.

В сюжете фигурируют среди прочего золотой автомат Калашникова, истории про Каддафи, тестирование кокаина наилучшего качества. Саундтрек (написанный выходцем из России Дэниэлом Лопатиным) гипнотизирует, погружает в транс. Картинку, стилизованную под VHS, разъедают кислотные цвета. Жуткая сцена, в сущности, всего одна (зато какая), и концовка несколько подводит, но так или иначе всё это очень интересно и оригинально.

«Мурмурация»

Орнитологи Эдгар и Нэнси Брэдли приезжают на небольшой остров, чтобы с помощью новой камеры подробнее зафиксировать и изучить поведение больших стай чернозобиков. Супруги поселяются в просторном доме, хозяева которого по какой-то причине давно его оставили. Днем Эдгар и Нэнси наблюдают за птицами, а по ночам Нэнси, которая не может заснуть, слышит чьи-то шаги и всё больше убеждается в том, что, помимо неё и мужа, в доме есть кто-то ещё.

«Мурмурация»

«Мурмурация»

Фото: Netflix

Единственная метафора «Мурмурации» угадывается быстро, но это не беда — за счёт уверенной режиссуры Дженнифер Кент («Бабадук») и умеренного уровня сентиментальности серия эта выглядит не скучно, а местами и трогательно.

К тому же тут отличные артисты (Эсси Дэвис и Эндрю Линкольн), красивые виды, птички-чернозобики опять же. И вообще в том, как сделана «Мурмурация», чувствуется какая-то приятная расточительность — что относится и в целом к «Кабинету редкостей Гильермо дель Торо».

Дель Торо

Дель Торо

Фото: Netflix

Любопытных или хотя бы прилежно сделанных историй, стало быть, в «Кабинете редкостей Гильермо дель Торо» хватает: их явно больше, чем неудачных.

И уж точно этот сборник занятнее других хоррор-антологий, вышедших в последнее время («Навстречу тьме», «Земля монстров», очередной перезапуск «Сумеречной зоны»). Остается лишь надеяться, что Netflix не прикроет шкафчик дель Торо и даст мексиканскому режиссёру (а вслед за ним и зрителю) найти в нём ещё какую-нибудь диковинку.

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Теги Чемп.Play Кино и сериалы •••

Заглавное фото: Netflix

Источник: «Чемпионат»

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