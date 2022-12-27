Тест. Угадай новые игры 2023 года по скриншотам

На 2023 год было перенесено так много игр, что есть ощущение, что это будет особенный год для индустрии. Ведь его предшественник (2022-й) получился спокойным и немного скучноватым. Во многом из-за последствий коронавируса и других проблем в мире.

Многие большие проекты, которые должны были выйти до конца 2022 года, были перенесены на несколько месяцев. Это и хорошо, и плохо. Плюс состоит в том, что мы получим (наверное) более качественные игры. Минус только в долгом ожидании, но к роли «ждуна» быстро привыкаешь.

Подумать только, какие же игры нас ждут уже в январе и феврале: та же Forspoken, ремейк Dead Space, Atomic Heart, Hogwarts Legacy и другие заметные релизы. Даже летом не будет времени, чтобы поваляться на пляже или съездить на пикник.

Предлагаем проверить самих себя, хорошо ли вы знаете игры, которые выйдут в ближайшее время. Всего лишь нужно угадать новинки по скриншотам.