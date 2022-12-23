Фильм «Достать ножи 2» с Дэниелом Крейгом впечатляет. Это лихо закрученный детектив

23 декабря на Netflix вышел фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» — продолжение нашумевшего детектива от Райана Джонсона, режиссёра «Петли времени» и восьмого эпизода «Звёздных войн». В этот раз постановщик вновь позвал звёзд первой величины и пообещал рассказать запутанную историю.

Но всё ли получилось?

«Стеклянная луковица»

Во время пандемии эксцентричный миллиардер и основатель компании Alpha Майлз Брон (Эдвард Нортон) приглашает к себе на частный остров лучших друзей:

губернатора Клэр (Кэтрин Хан);

фэшн-дизайнера Бёрди (Кейт Хадсон);

учёного из той самой Alpha Лайонела (Лесли Одом-младший);

популярного стримера Дюка (Дэйв Батиста);

бывшую партнёршу по бизнесу Энди (Жанель Моне).

По задумке магната гости должны весело провести выходные — то есть «расследовать» его фиктивное убийство. Однако по нелепой случайности на остров также прибывает знаменитый детектив Бенуа Бланк (Дэниел Крэйг) и умудряется распутать «преступление» ещё до того, как оно будет совершено.

Впрочем, на этом его работа не заканчивается: на острове совершается настоящее преступление, и только невероятный ум сыщика сможет вычислить злоумышленника.

«Достать ножи: Стеклянная луковица» Фото: Netflix

На первый взгляд сюжет «Стеклянной луковицы» может показаться очень простым: группа людей прибывает на остров отдохнуть, как вдруг происходит неотвратимое. Джонсон прекрасно понимает, чего от него ждут зрители, и постоянно играет на ожиданиях.

Он грамотно сочетает вымысел с реальностью, насмехаясь над последней: в «Достать ножи 2» есть шутки про пандемию и маски, про актёров вроде Джареда Лето и Джереми Реннера, есть отсылки на «Мстителей» и даже на самую мемную видеоигру на Земле.

Что уж тут говорить, если персонаж Дейва Батисты — типичный современный стример, которого забанили на Twitch за очевидную глупость, и теперь он ушёл на YouTube. Помимо массовой культуры, режиссёр успевает поговорить и об экологическом кризисе, и о свободе прессы, и об абсурдности пандемийных ограничений, и на многие другие темы.

А ещё стример всюду носит с собой пистолет — даже на частный остров Фото: Netflix

Убийца — дворецкий?

При этом Джонсон подготавливает зрителя к тому самому преступлению целый час, чтобы затем Бенуа Бланк распутал его слой за слоем и рассказал обо всех хитросплетениях в деталях. И это работает как часы уже второй раз благодаря актёрской игре Дэниела Крейга и действительно нетривиальной истории.

Похвалить хочется не только бывшего Джеймса Бонда, но и Эдварда Нортона. Ему удалось показать харизматичного богача, способного заряжать других своими идеями и энергией. «Стеклянная луковица» уж точно стала одной из лучших работ в карьере легендарного актёра — настолько запоминающийся персонаж у него вышел.

Блистают в сиквеле и другие актёры, а вот Дэйву Батисте вновь доверили роль глуповатого качка. Некоторые шутки с его участием как будто пришли прямо из «Стражей Галактики», однако злиться на это ничуть не хочется — уж слишком здорово артист перевоплощается в подобных героев.

Майлз Брон Фото: Netflix

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«Достать ножи: Стеклянная луковица» — отличный детектив с интересной историей, харизматичными персонажами и целой порцией классных шуток. Если сперва сюжет кажется предсказуемым, то вторая половина фильма полностью переворачивает события с ног на голову.

То, как Бенуа Бланк раскрывает преступление и выводит злодея на чистую воду, — настоящее британское искусство, присущее Шерлоку Холмсу и героям Агаты Кристи. А в век практически полного вымирания детективов это дорогого стоит.

Понравилось

Многослойная история с интересной развязкой

Актуальные шутки и отсылки на массовую культуру

Замечательная актёрская игра

Классные персонажи

Картину можно смотреть даже без знания событий оригинала

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