«Ведьмаку» не выжить без Генри Кавилла — и Netflix только что доказал это

Netflix после громкого успеха «Ведьмака» с Генри Кавиллом моментально решил развивать киновселенную по мотивам книг Анджея Сапковского. Самым очевидным продуктом подобного расширения стал сериал «Ведьмак: Происхождение» — приквел, который рассказывает о событиях за сотни лет до флагманского шоу.

Мини-сериал, по задумке создателя шоу Деклана Де Барры, должен был познакомить зрителей с историей происхождения вселенной и ответить на всякие вопросы. Откуда взялись монстры? Куда делся некогда развитый народ эльфов? И каким был самый первый ведьмак? Но у сценаристов что-то явно пошло не так.

Где смотреть сериал «Ведьмак: Происхождение»

Официально «Ведьмак: Происхождение» выходит исключительно на Netflix, который прекратил работу в России ещё весной.

Не из Ривии

События «Происхождения» стартуют за 1200 лет до оригинального сериала. Вот уже сотни лет три эльфийских народа сражаются за власть, пока в один момент король Зинтрии не решает закопать топор войны и заключить мир.

Однако его плану было не суждено осуществиться: принцесса Мервин и придворный маг Болар устраивают кровавую резню силами огромного монстра, призванного из другого мира. Теперь они могут продолжить свои эксперименты по путешествиям в иные измерения, чтобы подчинять себе другие миры и захватывать их ресурсы. Делают они это с помощью древних монолитов, которые обнаружили гномы когда-то очень давно.

Местами сериал выглядит очень красиво Фото: Netflix

Тем временем далеко не всем пришлись по душе изменения. Бывшая наёмница Эйле и изгнанный из своего клана воин Фьялл объединяются, чтобы отомстить принцессе и уничтожить призванное чудовище. Сообразив, что вдвоём они не справятся, герои решают обзавестись поддержкой союзников и потихоньку набирают команду для «невозможной миссии». Дальнейшие события, «сюжетные повороты» и концовку вы можете предсказать сами — настолько штампованно всё сделано.

Будем честны: оригинальный «Ведьмак» никогда не отличался превосходной работой сценаристов и чуть ли не полностью выезжал за счёт самого Генри Кавилла (и немного благодаря популярности бренда из-за игр CD Projekt RED). Актёр тащил сериал своей харизмой и большой любовью к первоисточнику, из-за чего зрители прощали шоу если не всё, то очень и очень многое.

Так вот, «Происхождение» наступает на грабли первого сезона «Ведьмака». У приквела всё те же катастрофические проблемы с темпом: то авторы несутся сломя голову и показывают кучу событий за несколько минут, то серьёзно замедляют повествование и уделяют время какой-то ненужной чепухе.

Вот она, разношёрстная команда мстителей Фото: Netflix

Только в этот раз в сериале нет Генри Кавилла — есть лишь типичный набор героев из современного фэнтези. По многим кадрам вы вряд ли сможете отличить «Ведьмака» от «Властелина колец: Кольца власти».

Если отбросить навязчивые мысли про инклюзивный каст, актёры в целом отлично справляются со своими ролями. Здесь есть суровая и загадочная Мишель Йео («Всё везде и сразу»), брутальный ирландец Лоуренс О’Фуаран («Викинги») и Ленни Генри, который успел сыграть предка хоббитов в недавних «Кольцах власти».

Проблема в том, что им просто нечего играть. Диалоги не идут ни в какое сравнение с «Домом дракона» и натужным пафосом из тех же «Колец Власти». Сюжетные повороты вызывают неотвратимое желание обхватить лицо ладонями и не видеть наигранную реакцию главных героев, когда происходит что-то невероятно очевидное. А история появления первого ведьмака оказывается «пшиком», который разрешается буквально за 10 экранных минут.

Персонаж Мишель Йео — самый необычный в сериале, но и здесь без штампов не обошлось Фото: Netflix

Для кого?

После просмотра всех эпизодов, а их тут всего четыре, возникает закономерный вопрос: для кого этот мини-сериал? Это абсолютное сумбурное шоу с поверхностными персонажами и простейшей историей, которое унаследовал проблемы первого сезона «Ведьмака».

Фанаты оригинального сериала ещё до премьеры уничтожили трейлеры приквела дизлайками и начали писать под ними комментарии с требованиями вернуть Генри Кавилла и уволить сценаристов. Понятное дело, что эти люди вряд ли посмотрят хотя бы одну серию новинки, но определённо оставят свои оценки на IMDB и «Кинопоиске».

Съёмки в Исландии прошли даром? Фото: Netflix

Похвалить сериал можно разве что за приятную картинку и несколько неплохих драк, поставленных в духе резни в Блавикене. Видно, что хоть кому-то из съёмочной команды действительно было не всё равно. Остальные же дежурно сняли очередной проект для очередного онлайн-кинотеатра и пошли заниматься очередными делами.

Кажется, и в самом Netflix прекрасно понимали, что «Происхождение» не ждёт успех. Компания объявила о выходе сериала в своих соцсетях лишь спустя 12 часов, вместо этого публикуя изображения из недавних «Достать ножи: Стеклянная луковица» и третьего сезона «Эмили в Париже».

К сожалению, «Ведьмак: Происхождение» оказался максимально типичным проектом Netflix — и это приговор. Новинка — это бездушное произведение, которые выпускают исключительно лишь бы выпустить. Фанатом книг Анджея Сапковского и игр CD Projekt RED лучше обойти сериал стороной. А если хочется узнать, что там придумали сценаристы Netflix, то лучше посмотрите краткий пересказ событий где-нибудь на YouTube.

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Местами здесь приятная картинка

Хорошие актёры

Всего четыре серии

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