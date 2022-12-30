«Аватар 2» собрал первый миллиард. Теперь на «Аватаре 5» всё вряд ли закончится

Джеймс Кэмерон смог: «Аватар: Путь воды» уверенно собирает мировую кассу и совсем не собирается замедляться. Картина уже покорила первый важный рубеж — $ 1 млрд за первые 12 дней, что стало третьим результатом в истории. Аналогичные результаты у «Человека-паука: Нет пути домой» и «Звёздные войны: Пробуждение Силы».

В общем-то, вопрос о продолжениях давно решён. Основной план Кэмерона — выпустить ещё как минимум три продолжения. Если всё сложится удачно, то фанатов ждут ещё «Аватар 6» и «Аватар 7». Если совсем удачно, то Кэмерон готов снимать новых «Аватаров» до конца своей жизни. Но давайте вернёмся в реальность.

«Аватар: Путь воды» Фото: Disney

«Аватар 3» неизбежен

Судьба «Аватара 3» безоговорочно предрешена — фильму быть. Как минимум потому, что он уже снят. Вторую и третью часть снимали одновременно. Даже стань «Аватар 2» громким провалом, одно продолжение зрители точно увидели бы.

При этом «Аватар 2» и «Аватар 3» — самостоятельные фильмы. Кэмерон снимал их параллельно, чтобы избежать «эффекта сериала «Очень странные дела», когда персонажи не успевали взрослеть так же быстро, как это делали актёры. В итоге школьников играли совершеннолетние «лбы».

При этом да, как уже признался Кэмерон, он успел снять немного сцен для «Аватара 4» — и по той же причине, что ему требовались ещё молодые актёры. Основные съёмки новых фильмов, скорее всего, начнутся уже после выхода «Аватара 3».

«Аватар: Путь воды» Фото: Disney

Расписание выхода «Аватаров»

У фильмов уже есть точные даты выхода — продолжения будут выходить с промежутком в два года:

«Аватар 3» — 20 декабря 2024 года;

«Аватар 4» — 18 декабря 2026 года;

«Аватар 5» — 22 декабря 2028 года.

«Аватар: Путь воды» Фото: Disney

Как признавался Кэмерон, новые фильмы пришлось ждать так долго, чтобы у команды был полностью готовый сценарий для каждой картины. Именно поэтому планы так часто менялись — изначально ведь планировали вообще выпустить два фильма.

За прошедшее с первого «Аватара» время много изменилось — к примеру, первоначальный сценарий «Аватара 2» вообще переработали в комикс, поскольку Кэмерон остался недоволен им. По его мнению, для фильма он получился слишком поверхностным и экшеновым.

Сериал по «Аватару»?

Не в ближайшее время. Кэмерон не исключает, что если технологии станут продвинутыми и «быстрыми», в чём могут помочь нейросети и искусственный интеллект, то он возьмётся за подобную авантюру. Однако в текущих реалиях шоу попросту невозможно. Такой хронометраж просто невозможно сделать на достойном техническом уровне.

Поэтому Кэмерон может вернуться к идее где-нибудь лет через десять, когда технологии шагнут достаточно далеко, чтобы подобные «Аватару» сериалы можно было делать относительно просто. Но не сейчас.

«Аватар: Путь воды» Фото: Disney

Куда вероятнее, что после пятого «Аватара», если люди продолжат настолько же активно ходить в кино на франшизу, режиссёр действительно возьмётся за шестой, седьмой, восьмой и последующие фильмы. В формате киноблокбастеров он явно чувствует себя куда комфортнее.

Впрочем, для выстраивания настолько долгосрочных планов «Аватару: Путь воды» ещё предстоит показать себя в прокате. Для настоящего успеха фильму требуется собрать $ 2 млрд. За первые две недели сборы превысили $ 1,1 млрд. Все шансы есть.