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Первая серия «Одних из нас» поражает — начало превзошло самые смелые ожидания

Сериал The Last of Us великолепен. Новый хит HBO может превзойти «Игру престолов»
Михаил Шевкун
The Last of Us от HBO великолепен
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Кажется, сериал станет даже круче игры.

The Last of Us — важнейшая франшиза для Sony. Немудрено, что огромное влияние на её будущее имеет автор франшизы Нил Дракманн. И теперь неудивительно, почему он требовал огромное влияние в работе над экранизацией. В итоге он стал и продюсером, и соавтором стартовавшего сегодня сериала HBO.

И не зря. 80-минутная первая серия The Last of Us — превосходна.

Тут нет смысла юлить. HBO нашла свой очередной хит. The Last of Us — это великолепная адаптация игры, которая подчёркивает исключительно достоинства оригинала и всячески дополняет первоначальную историю, делая её ещё более настоящей и пугающе реалистичной.

Я не шучу: теперь игра кажется каким-то быстрым пересказом событий — настолько сериал органично расширяет и дополняет известную историю. Шоураннер «Чернобыля» Крэйг Мазин не только смог передать всё важное из оригинала, а это уже огромная задача, но и нашёл способ в разные моменты дать куда больше.

Наиболее показательным тут стал Джоэл. В играх его личности на самом деле уделяли не так много внимания. Перед глазами игрока он всегда был жестоким человеком, но справедливым, с добрым сердцем. Хотя где-то на фоне всё было куда трагичнее. И нет, Джоэл не хороший человек.

Сериал показывает эту сторону главного героя намного лучше. Во-первых, сразу видно, что героя играет куда более сильный актёр (без обид, Трой). Во-вторых, мы видим все неоднозначные действия Джоэла. Даже за первую серию показывают куда больше спорных действий персонажа, чем в обеих частях игры.

Джоэл

Джоэл

Фото: HBO

Глобально видно, что игрой занимались более опытные писатели. У игры для 2013 года был превосходный сценарий, но за десять лет многое изменилось — и то, что предлагает сериал The Last of Us в 2023 году, качественно лучше первоисточника. И это, конечно, прекрасно.

Всё это ещё и дополняется каким-то огромным бюджетом и вниманием к деталям. Всё, что можно было сделать без использования графики, сделали. Монстры и декорации — всё это выглядит совершенно прекрасно. Советую смотреть сериал на 4К телевизоре в самом лучшем качестве. Картинка вас точно не разочарует.

Разочарует разве что типичная для HBO любовь делать и без того тёмные сцены чрезмерно тёмными. Но и тут The Last of Us часто радует — во-первых, он не такой обесцвеченный, как тот же «Дом дракона», а во-вторых, сцен днём здесь куда больше.
И это ещё с выкрученной яркостью

И это ещё с выкрученной яркостью

Фото: HBO

Элли в исполнении Беллы Рэмси, кстати, также прекрасна. Она несколько отличается от Элли из игры, но не в худшую или лучшую сторону — просто она чуть другая. Если честно, героиня в сериале мне тоже кажется более подходящей, чем то, что было в игре. Но в первой серии у Элли не так много хронометража.

Элли

Элли

Фото: HBO

Да, HBO справилась. 80-минутная премьерная серия The Last of Us показывает, что «проклятье фильмов и сериалов по играм» — чепуха. До сегодняшнего дня у нас уже были вполне успешные «Соник», «Мортал Комбат», «Сайлент Хилл», «Аркейн», «Каслвания» и «Киберпанк: Бегущие по лезвию». По разным критериям это отличные адаптации. Но The Last of Us от HBO — это следующий уровень. Это высшая лига.

Впереди ещё восемь эпизодов. Я прекрасно знаю историю The Last of Us, но сериал HBO даёт куда больше. Это не просто дословный пересказ, это та же история с новыми деталями. Если проводить аналогию, то игра The Last of Us — это оригинальная Resident Evil 2, тогда как сериал The Last of Us — это ремейк Resident Evil 2. Потрясающе.

Не удивлюсь, если The Last of Us для HBO в итоге сможет затмить даже «Игру престолов» — или хотя бы станет её достойной заменой на поприще главного сериала телеканала.

Понравилось

  • Прекрасный сценарий
  • Великолепные актёры
  • Все новые сцены идеально вписались
  • Картинка очень дорогая и красивая
  • Джоэл великолепен.

Не понравилось

  • Тёмные сцены опять слишком тёмные.
Расписание выхода серий The Last of Us от HBO Расписание выхода серий The Last of Us от HBO
Абсолютно всё, что нужно знать про сериал The Last of Us от HBO Абсолютно всё, что нужно знать про сериал The Last of Us от HBO
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Теги Чемп.Play Кино и сериалы The Last of Us •••

Заглавное фото: hbo

Источник: «Чемпионат»

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