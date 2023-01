Сериал The Last of Us великолепен. Новый хит HBO может превзойти «Игру престолов»

The Last of Us — важнейшая франшиза для Sony. Немудрено, что огромное влияние на её будущее имеет автор франшизы Нил Дракманн. И теперь неудивительно, почему он требовал огромное влияние в работе над экранизацией. В итоге он стал и продюсером, и соавтором стартовавшего сегодня сериала HBO.

И не зря. 80-минутная первая серия The Last of Us — превосходна.

Тут нет смысла юлить. HBO нашла свой очередной хит. The Last of Us — это великолепная адаптация игры, которая подчёркивает исключительно достоинства оригинала и всячески дополняет первоначальную историю, делая её ещё более настоящей и пугающе реалистичной.

Я не шучу: теперь игра кажется каким-то быстрым пересказом событий — настолько сериал органично расширяет и дополняет известную историю. Шоураннер «Чернобыля» Крэйг Мазин не только смог передать всё важное из оригинала, а это уже огромная задача, но и нашёл способ в разные моменты дать куда больше.

Наиболее показательным тут стал Джоэл. В играх его личности на самом деле уделяли не так много внимания. Перед глазами игрока он всегда был жестоким человеком, но справедливым, с добрым сердцем. Хотя где-то на фоне всё было куда трагичнее. И нет, Джоэл не хороший человек.

Сериал показывает эту сторону главного героя намного лучше. Во-первых, сразу видно, что героя играет куда более сильный актёр (без обид, Трой). Во-вторых, мы видим все неоднозначные действия Джоэла. Даже за первую серию показывают куда больше спорных действий персонажа, чем в обеих частях игры.

Джоэл Фото: HBO

Глобально видно, что игрой занимались более опытные писатели. У игры для 2013 года был превосходный сценарий, но за десять лет многое изменилось — и то, что предлагает сериал The Last of Us в 2023 году, качественно лучше первоисточника. И это, конечно, прекрасно.

Всё это ещё и дополняется каким-то огромным бюджетом и вниманием к деталям. Всё, что можно было сделать без использования графики, сделали. Монстры и декорации — всё это выглядит совершенно прекрасно. Советую смотреть сериал на 4К телевизоре в самом лучшем качестве. Картинка вас точно не разочарует.

Разочарует разве что типичная для HBO любовь делать и без того тёмные сцены чрезмерно тёмными. Но и тут The Last of Us часто радует — во-первых, он не такой обесцвеченный, как тот же «Дом дракона», а во-вторых, сцен днём здесь куда больше.

И это ещё с выкрученной яркостью Фото: HBO

Элли в исполнении Беллы Рэмси, кстати, также прекрасна. Она несколько отличается от Элли из игры, но не в худшую или лучшую сторону — просто она чуть другая. Если честно, героиня в сериале мне тоже кажется более подходящей, чем то, что было в игре. Но в первой серии у Элли не так много хронометража.

Элли Фото: HBO

Да, HBO справилась. 80-минутная премьерная серия The Last of Us показывает, что «проклятье фильмов и сериалов по играм» — чепуха. До сегодняшнего дня у нас уже были вполне успешные «Соник», «Мортал Комбат», «Сайлент Хилл», «Аркейн», «Каслвания» и «Киберпанк: Бегущие по лезвию». По разным критериям это отличные адаптации. Но The Last of Us от HBO — это следующий уровень. Это высшая лига.

Впереди ещё восемь эпизодов. Я прекрасно знаю историю The Last of Us, но сериал HBO даёт куда больше. Это не просто дословный пересказ, это та же история с новыми деталями. Если проводить аналогию, то игра The Last of Us — это оригинальная Resident Evil 2, тогда как сериал The Last of Us — это ремейк Resident Evil 2. Потрясающе.

Не удивлюсь, если The Last of Us для HBO в итоге сможет затмить даже «Игру престолов» — или хотя бы станет её достойной заменой на поприще главного сериала телеканала.

Понравилось

Прекрасный сценарий

Великолепные актёры

Все новые сцены идеально вписались

Картинка очень дорогая и красивая

Джоэл великолепен.

Не понравилось