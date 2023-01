Абсолютно всё, что нужно знать про сериал The Last of Us от HBO

Уже совсем скоро премьера The Last of Us. Это шоу — одно из самых ожидаемых в 2023 году. Сериал уже получил восторженные отзывы от критиков, которые назвали его «лучшей адаптацией игр в истории». Но что вообще нужно знать о проекте? Собрали всю информацию о грядущем хите!

Трейлер сериала The Last of Us

О чём сюжет The Last of Us

Сериал не будет отходить от сюжета первоисточника, но какие-то моменты расширят и дополнят. События The Last of Us разворачиваются в мире после апокалипсиса, вызванного грибком кордицепсом. Люди заражались и становились агрессивными — фактически они превращались в зомби.

Основные события разворачиваются через 20 лет после произошедшего. Главный герой — контрабандист Джоэл, которому нужно пройти через все Соединённые Штаты Америки, чтобы в целости и сохранности доставить подростка Элли. Она нужна человечеству, поскольку у неё иммунитет к заражению.

Изменения в сериале

Самое важное — это принцип заражения. В сериале заражение происходит не через споры, поскольку команда посчитала это слишком нереалистичным — в таком случае человечество бы уже полностью вымерло или бесконечно ходило в противогазах. Решение поддержал создатель игры Нил Дракманн.

Заражение в сериале будет происходит через «усики», образующие целую систему, прямо как у настоящего грибка. На концепт-арте ниже можно взглянуть, как это могло выглядеть в игре. Изначально Naughty Dog хотела добавить в игру зомби, который заражал бы других через усики. На реализацию этого посмотрим в шоу.

Концепт-арт, на котором можно увидеть усики заражённого Фото: Naughty Dog

Ещё одно важное изменение — меньше экшена и жестокости. «Урезать» насилие предложил ведущий сценарист Крейг Мейзин, а Дракманн эту идею поддержал.

Позиция авторов проста: в игре экшен и насилие были необходимы, чтобы построить связь между героем и игроком. В сериале этого можно избежать, оставив только самые важные фрагменты. По мнению создателей, это позволит показать зрителям, что персонажи действительно находятся в большой опасности.

Фото: Sony Interactive Entertainment

В остальном ничего значимого. К примеру, события игры происходили в 2033 году, тогда как сериал — в 2023 году. Так создатели хотят приблизиться к современному зрителю, недавно столкнувшемуся с пандемией COVID-19. При этом время действия не изменит саму суть. Впрочем, глобально это ни на что не влияет.

Джоэл и Элли Фото: HBO

Ещё в сериале куда больше хронометража уделят событиям до и в начале катастрофы. Мы больше узнаем о прошлом главного героя. Это поможет посмотреть на знакомого героя по-новому. Важно отметить, что ключевые моменты сюжета не изменят: Джоэл понесёт утрату в самом начале, поссорится с братом Томми, встретит Тесс и Элли, а затем согласится на опасную авантюру.

Сцена обещает быть эмоциональной Фото: HBO

Вселенную The Last of Us расширят

Соавтор игры и сериала Нил Дракманн отмечает, что шоу The Last of Us сильно отличается от фильма Uncharted. Там показали совершенно новую историю Нейтана Дрейка, тогда как The Last of Us будет именно адаптацией сюжета игры.

Более того, в шоу для зрителей приготовили контент, который вырезали из игры, посчитав его лишним. Но в сериал он впишется отлично.

Более того, создатели лучше раскроют второстепенных персонажей. К примеру, Билла — давнего знакомого Джоэла и жителя городка Линкольн. В игре вообще не затрагивалась жизнь Билла до пандемии, но в сериале ему уделят аж целый эпизод! Вероятно, в нём покажут, как Билл стал таким недоверчивым к людям. Наверняка раскроют его личную жизнь и трагичную любовную линию.

Билл в исполнении Ника Оффермана Фото: HBO

Одним из самых неожиданных моментов стала роль Эшли Джонсон — Элли из игр. Ей досталась роль матери Элли, Анны. В играх её упоминали, но не показывали.

Какие герои точно будут в сериале?

Все персонажи из игры благополучно перекочевали в сериал. Для расширения знакомой вселенной авторы сериала добавили в него множество новых героев, которые должны лаконично вписаться в историю и дополнить её. Вполне возможно, что авторы приготовили для зрителей сюрпризы, но всех известных героев мы вспомним ниже.

Список персонажей и актёров, которые их воплощают

Джоэл — Педро Паскаль

Джоэл Фото: HBO

Элли — Белла Рамзи

Элли Фото: HBO

Томми (брат Джоэла) — Габриэль Луна

Томми Фото: HBO

Мария (жена Томми) — Рутина Уэсли

Мария Фото: HBO

Тесс (подруга Джоэла) — Анна Торв

Тесс Фото: HBO

Марлин (лидер группировки «Цикады») — Мерл Дэндридж

Марлин Фото: HBO

Сара (дочь Джоэла) — Нико Паркер

Сара Фото: HBO

Билл (старый знакомый Джоэла) — Ник Офферман

Билл Фото: HBO

Фрэнк (партнёр Билла) — Мюррей Бартлетт

Кэтлин (новый персонаж) — Мелани Лински

Генри (приятель Джоэла и Элли) — Ламар Джонсон

Сэм (младший брат Генри) — Кейвонн Вудард

Марлон (новый персонаж) — Грэм Грин

Флоренс (новый персонаж) — Элейн Майлз

Перри (новый персонаж) — Джеффри Пирс

Райли Абель (подруга Элли) — Сторм Рид

Дэвид (лидер группы каннибалов) — Скотт Шеперд

Джеймс (правая рука Дэвида) — Трой Бейкер

Анна (мать Элли) — Эшли Джонсон.

Группа каннибалов во главе с Дэвидом Фото: HBO

Выход сериала The Last of Us в России

К сожалению, The Last of Us официально в России не покажут — по крайней мере, вместе с мировой премьерой. Показом HBO в России занимается «Амедиатека». Она подтвердила, что шоу не покажут одновременно с премьерой в остальном мире.

Для остального мира The Last of Us стартует уже в ночь с 15 на 16 января. Первый эпизод будет длиться аж 85 минут. Отзывы критиков о шоу воодушевляющие, так что верим в лучшее!