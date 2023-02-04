Огромный гайд по Escape from Tarkov для новичков: покупка, экономика, лут и как играть

Escape from Tarkov — хардкорный шутер от первого лица, разработанный петербургской студией Battlestate Games. Сейчас это эксклюзив ПК с одним из самых высоких порогов вхождения среди всех видеоигр. Виной тому как огромное количество сложных и тесно связанных друг с другом механик, так и полное отсутствие какого-либо обучения.

Для тех, кто хочет влиться в симулятор боевых действий в экстремальных условиях, мы составили подробный гайд, как играть в Escape from Tarkov.

Он состоит исключительно из самых основных советов для новичков, которые вообще ничего не знают об игре. Но при этом мы постараемся затронуть всё необходимое: какое издание купить, что брать с собой в рейд, куда ходить и в кого стрелять. Но всё же стоит учесть, что с каждым обновлением шутер серьёзно меняется и какие-то части из руководства могут устареть в будущем.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate.

Покупка игры, выбор фракции и вайпы

Приобрести игру можно только на официальном сайте Escape from Tarkov. Купить, а точнее предзаказать (формально шутер ещё не вышел) можно несколько изданий, которые отличаются друг от друга рядом бонусов: стартовым снаряжением, размером схрона на базе (в него можно складывать найденные в рейдах вещи), стартовой репутацией у внутриигровых торговцев и так далее.

Содержимое каждого издания можно посмотреть на сайте. Однако смысл покупать есть лишь одно из двух: самое дешёвое или самое дорогое.

Стандартное издание включает в себя весь контент игры без ограничений: вам не будут закрыты какие-либо миссии, локации и возможности. В случае если Escape from Tarkov вам понравится, вы сможете улучшить своё издание до более дорогого варианта, заплатив лишь разницу в цене между изданиями.

Escape from Tarkov

А если купить максимальное издание, Edge of Darkness, то получите:

максимальный схрон . Его не придётся расширять за внутриигровые ресурсы;

. Его не придётся расширять за внутриигровые ресурсы; контейнер 3х3 слота . Отдельная часть инвентаря, содержимое которого не теряется после смерти вашего персонажа. У стандартного издания он меньше: 2х2 слота. Подсумки больше можно получить бартером и выполнением заданий. Максимальный подсумок — Kappa («Каппа»), 3х4 слота, даётся за выполнение практически всех заданий, существующих в Escape from Tarkov на текущий момент. Его отбирают в начале нового вайпа, из-за чего придётся получать через миссии заново;

. Отдельная часть инвентаря, содержимое которого не теряется после смерти вашего персонажа. У стандартного издания он меньше: 2х2 слота. Подсумки больше можно получить бартером и выполнением заданий. Максимальный подсумок — Kappa («Каппа»), 3х4 слота, даётся за выполнение практически всех заданий, существующих в Escape from Tarkov на текущий момент. Его отбирают в начале нового вайпа, из-за чего придётся получать через миссии заново; больше стартового снаряжения (оружие, еда, патроны, рюкзаки и так далее). Несущественный бонус, так как понятия «донатной» экипировки в игре нет и вещи получше и дороже вы при должном умении достанете уже после первой недели игры;

(оружие, еда, патроны, рюкзаки и так далее). Несущественный бонус, так как понятия «донатной» экипировки в игре нет и вещи получше и дороже вы при должном умении достанете уже после первой недели игры; бонусную репутацию у торговцев . Упрощает прокачку и прогресс снаряжения;

. Упрощает прокачку и прогресс снаряжения; бесплатный доступ к будущим дополнениям . Ближайшее к релизу, Escape from Tarkov: Arena, направленное исключительно на PvP. Его можно будет купить отдельно от основной игры;

. Ближайшее к релизу, Escape from Tarkov: Arena, направленное исключительно на PvP. Его можно будет купить отдельно от основной игры; доступ к совместным оффлайн-рейдам . На текущий момент играть вместе с друзьями в тренировочном режиме (в котором вы не зарабатываете опыт, но и не теряете снаряжение) можно только при наличии у всех игроков самого дорогого издания;

. На текущий момент играть вместе с друзьями в тренировочном режиме (в котором вы не зарабатываете опыт, но и не теряете снаряжение) можно только при наличии у всех игроков самого дорогого издания; особую иконку премиум-игрока. На случай, если вы хотите выделиться.

В целом существенной разницы между изданиями нет. Опыт игры на каждом из них примерно одинаковый. Максимальное лишь слегка облегчит вам жизнь тем, что у вас будет больше места на складе и выше стартовая репутация у торговцев. Но в целом играть наравне с остальными можно даже на самом дешёвом.

Итог: если не уверены — берите самое дешёвое. Если вы богатый и игра вам нравится — берите самое дорогое.

А ещё кое-что: по условиям пользовательского соглашения, при переезде в новый регион вам придётся покупать новую копию игры или обращаться в техподдержку. Учтите, если захотите поиграть в Escape from Tarkov в другой стране.

Escape from Tarkov

В начале игры вам предлагают выбрать одну из двух Частных Военных Компаний (ЧВК), за которую вы будете играть: USEC (юсеки) или BEAR (биры, медведи, берцы). Первые — американские наёмники, вторые — российские.

Отличий у них на текущий момент совсем немного: одежда-скины, голоса озвучки (английские у USEC и английские/русские у BEAR), модельки головы на выбор. Американцы начинают с набором оружия НАТО в схроне, русские — с различными модификациями автомата Калашникова и пистолетами из СНГ. Учитывая скачки баланса между пушками из патча в патч и общей ценности стартового лута, это несущественные вещи, на которые не стоит обращать внимание.

Берите ту фракцию, какая нравится. Если всё же выбирать с точки зрения пользы, то пока что выгоднее USEC: в качестве стартовой пищи им дают бутылку виски вместо водки у BEAR, которая идёт на более ценные обмены. Также USEC не атакуют Отступники, компьютерные противники с карты «Маяк». Если американские оперативники не открывали по ренегатам огонь, боты не тронут их, пока игроки держат дистанцию. По российским наёмникам они будут стрелять, как только их заметят. Это усложняет выполнение квестов на Маяке для тех, кто выбрал BEAR.

В остальном разницы между фракциями сейчас нет.

Escape from Tarkov

Каждые полгода в Escape from Tarkov проходит вайп. Это полное обнуление прогресса игроков в связи с выходом крупного патча, который влияет на механики и баланс игры. Так что сильно не переживайте за снаряжение: всё равно отберут.

Если верить разработчикам, после полноценного выхода вайпов больше не будет: они существуют только потому, что игра всё ещё в разработке. Поэтому не стоит слишком сильно заморачиваться на накоплении гор денег и снаряжения в текущий момент. Играйте в своё удовольствие, качайтесь и копите горы денег, только если вам это действительно интересно.

Горы денег

Понять, что вайп скоро, можно по предвайповым ивентам: за неделю до выхода обновления в игре каждый день проводятся безумные ивенты вроде полного отключения торговцев, снижения цен на всё до 1 рубля, появления боссов на всех локациях и так далее.

Строго рекомендуем добавить себе в закладки какой-нибудь из вспомогательных сайтов: Tarkov.help, Escape from Tarkov Wiki. В них содержатся гайды по выполнению заданий, карты с выходами и точками интереса и прочая полезная информация по игре. Всё, что вам нужно, можно посмотреть там.

Настройки перед началом игры

Чтобы было удобнее играть в Escape from Tarkov, перед игрой стоит поменять под себя ряд настроек в соответствующем меню (шестерёнка в правом углу экрана).

Escape from Tarkov

Настройки по порядку вкладок

«Игра»: поставьте галочку в ячейке «автоочистка оперативной памяти», если у вас 16 ГБ оперативной памяти или меньше. Если больше — не ставьте. Также поставьте галочку «использовать только физические ядра». Обычно это повышает производительность, но всё же лучше проверить работу на своей системе, так как иногда без неё бывает лучше. «Качание головы» лучше урезать до минимума. Остальное можете оставить, как на скриншоте.

«Графика»

Качество текстур ставьте «среднее» и выше, в зависимости от мощностей вашей системы.

Качество теней — не выше «высокое». С высокими тенями врагов видно лучше, но эта настройка бьёт по кадровой частоте: на слабой машине лучше играть со «средними» тенями.

Детализацию объектов ставьте на 2.5, если вы не требовательны к картинке. Общую видимость можно скрутить до 1000: в Escape from Tarkov вы вряд ли будете сражаться на дистанциях, которые требуют большей дальности прорисовки, однако все варианты выше будут серьёзно снижать FPS.

Всё остальное можно выключить, если только вы не уверены в своём компьютере и его мощностях.

Escape from Tarkov

Сглаживание ставьте «TAA» или «TAA Высокое».

Остальные настройки можно выключить. Ползунок резкости на свой вкус поставьте в районе 0.6-0.7 — он избавляет картинку от мыла, но при большом значении картинка будет слишком чёткой. Особенно если вы примените обезболивающие препараты, которые ещё сильнее повышают резкость графики в качестве побочного эффекта.

Все галочки внизу можно убрать.

Режим монитора выбирать в зависимости от своей системы. У кого-то игра работает лучше в безрамочном режиме, у кого-то — в полном экране. Здесь помогут только эксперименты. То же самое касается DLSS и FSR: тут нет единого совета, для каждой системы эти технологии работают по-разному. Если у вас мощный компьютер — они не нужны вообще, так как существенной пользы не принесут.

POSTFX: различные фильтры для картинки. Сугубо субъективная настройка, которую вы при желании можете подогнать под себя. Заходите в оффлайн-рейд, открывайте настройки и крутите ползунки, пока не добьётесь нужной вам картинки.

«Звук»: все настройки, кроме «Общей громкости», урезайте до минимальных значений или вовсе нуля. Звуки убежища не дадут ничего: это просто шум верстаков, электроники и лампочек для антуража. Звук инвентаря на минимуме поможет услышать врага, пока вы обыскиваете какой-нибудь ящик или труп: при высоком значении всякие гайки и карманы слишком сильно шумят, заглушая всё вокруг.

VOIP стоит включить и активно им пользоваться. Голосовой чат помогает быстро договориться с людьми и решить стычку дипломатией, а не огнём. Следите за тем, чтобы перед запуском Escape from Tarkov микрофон был включён: она не всегда подхватывает ваше оборудование, если оно включается во время игры, а не до её запуска.

«Управление»: назначьте себе удобную кнопку на «выбросить» — например, на дополнительную кнопку на мышке. Так вы будете быстрее избавляться от ненужных вещей в инвентаре.

Также советуем поставить голосовой чат на «V» вместо быстрого удара ножа: в Escape from Tarkov вы крайне редко будете сражаться в ближнем бою, и для этого стоит лишь оставить кнопку «взять нож»: быстрый удар не так удобен, только занимает лишнюю клавишу. Также следите, что на «V» вы поставили настройку «Голосовой чат» а не «Включить/выключить VOIP» — иначе при нажатии вы будете выключать саму функцию общения внутри игры. Остальное настраивайте по желанию.

В окне «фразы» вы можете закрепить за клавишами F1-F12 жесты и фразы своего персонажа для быстрого общения с игроками внутри рейда.

Escape from Tarkov

Теперь, когда игра настроена, стоит запомнить общие советы по управлению:

Capslock : перейти в режим медленной ходьбы. Позволяет перемещаться тише, полезно в закрытых пространствах и местах, где вас плохо видно;

: перейти в режим медленной ходьбы. Позволяет перемещаться тише, полезно в закрытых пространствах и местах, где вас плохо видно; СКМ (средняя кнопка мыши) по предмету: можно быстро исследовать неизвестную вещь вместо того, чтобы открывать контекстное меню на ПКМ (правую кнопку мыши) и выбирать вариант «исследовать». Также СКМ раскладываются.складываются приклады у оружия и поднимается/опускается забрало или визор на шлеме;

(средняя кнопка мыши) по предмету: можно быстро исследовать неизвестную вещь вместо того, чтобы открывать контекстное меню на ПКМ (правую кнопку мыши) и выбирать вариант «исследовать». Также СКМ раскладываются.складываются приклады у оружия и поднимается/опускается забрало или визор на шлеме; Alt+T : проверить оставшийся в магазине боезапас;

: проверить оставшийся в магазине боезапас; Ctrl+T : сменить режим у тактического блока на оружии (ЛЦУ, фонарь и т. д.);

: сменить режим у тактического блока на оружии (ЛЦУ, фонарь и т. д.); двойное нажатие O (англ): посмотреть доступные выходы с локации;

(англ): посмотреть доступные выходы с локации; двойное нажатие Z : быстро скинуть рюкзак;

: быстро скинуть рюкзак; двойное нажатие R : чуть более быстрая перезарядка, однако ваш персонаж выкидывает магазин на землю, а не прячет в разгрузку;

: чуть более быстрая перезарядка, однако ваш персонаж выкидывает магазин на землю, а не прячет в разгрузку; L : осмотреть оружие. Нужно, чтобы определить поломку в случае, когда оружие клинит;

: осмотреть оружие. Нужно, чтобы определить поломку в случае, когда оружие клинит; Shift+T : устранить неполадку, которую вы обнаружили;

: устранить неполадку, которую вы обнаружили; Ctrl+ЛКМ по предмету : перенести вещь из инвентаря в ящик/схрон/сумки трупа или наоборот;

: перенести вещь из инвентаря в ящик/схрон/сумки трупа или наоборот; Alt+ЛКМ по предмету: надеть вещь на себя, если это возможно.

Начало игры: что сделать перед рейдом и взять с собой на вылазку

Перед выходом на любую из локаций проверьте доступные задания у торговцев: если у них есть поручение, то у их иконки будет висеть зелёная галочка. Если висит синяя, то им можно сдать уже выполненный квест.

Escape from Tarkov

Перед выходом стоит взять стандартный набор снаряжения, если позволяют ресурсы

Активные наушники. Улучшают слышимость, подавляют ненужные шумы типа ветра. Разные наушники дают разный звук: ГСШ — самые дешёвые и плохие, а вот XCEL — одни из лучших. Поэкспериментируйте с разными и найдите те, которые подходят вам лучше всего. В рейд без наушников лучше не выходить: они серьёзно улучшают слышимость, и без них вы будете практически глухи. Лучше сэкономить на броне, чем на них. Некоторые наушники нельзя носить с определённым типом шлемов, а закрытые шлемы с забралом и вовсе не позволяют носить «активки».

Шлем, броня: позволяют пережить выстрел, но стоит смотреть на класс брони (1 — самая слабая, 6 — самая сильная). Стоит также учитывать материал брони: например, керамика лучше защищает, но хуже ремонтируется, и, как следствие, бронежилета из керамики хватает на один-два рейда. Также тяжёлая броня много весит и сковывает ваше движение, но зато защищает больше частей тела, а не только грудь.

Оружие: С собой можно брать два основных ствола и один дополнительный (пистолеты). Для рейда хватит одного основного ствола, но с болтовыми винтовками и прочим оружием без автоматического/полуавтоматического огня лучше брать хороший пистолет или ПП для боя на близких дистанциях. К оружию нужно взять заряженные магазины: обязательно проверьте, подходят ли они и находящиеся в них патроны к выбранной винтовке. Понять это можно по зелёному свечению, которое появляется у оружия, когда вы берёте подходящий к нему объект (патрон, магазин, обвес).

Возьмите также с собой не только магазины, но и отдельную пачку патронов, чтобы пополнить их после битвы. В Escape from Tarkov раскидывать пули по «рожкам» надо руками, новые патроны не телепортируются по волшебству в ствол, как в Call of Duty. И учтите, процесс это небыстрый — особенно если у вас нестандартный магазин на 50, 60, 75 или 95 патронов. Они заряжаются дольше.

Не попадитесь в ловкушку СКС: в Карабин Симонова можно зарядить патроны, которыми он не стреляет. Также проверьте, какой магазин у оружия: съёмный или встроенный. Иначе по ошибке возьмёте не запаску, а деталь отдельно от оружия. К примеру, несъёмные магазины у винтовки Мосина или СКС в стандартной комплектации. К ним можно купить более современные ложе, позволяющие перезаряжаться магазинами.

Маска: можно не брать, но ничем не прикрытое лицо заметнее. В игре есть бронированные маски, которые нельзя носить со шлемом.

Очки: слегка защищают от ослепляющих гранат и патронов. Есть бронированные очки, которые дают 1 класс защиты и иногда спасают от мелкого калибра, залетевшего в глаз. Если деньги позволяют — обязательно берите.

Оружие ближнего боя: опять же, ситуации, когда в Escape from Tarkov надо кого-то бить в рукопашную, крайне редки. Если дошло до того, что вы не можете стрелять — скорее всего, вы уже проиграли. Лучше оставить этот слот пустым и класть туда подобранные с ботов ножи: оружие ближнего боя нельзя снять с ЧВК, и в случае смерти вы добудете в свой схрон хотя бы его. Ножи с ботов можно менять на оружие у некоторых торговцев, а также продавать торговцу Егерю за пару тысяч рублей. Мелочь, но всё же.

Разгрузочный жилет/«разгруз»: в разгрузе хранятся вещи для быстрого доступа, гранаты и сменные магазины. Всё это можно брать из рюкзака только через меню инвентаря, а это долго. Также можно взять бронеразгруз: он объединяет функции брони и разгрузки. Он дешевле (в случае смерти вы теряете один предмет, а не два), да и весит меньше, но не так эффективен по части защиты. Это выбор для игроков, предпочитающих скорость и манёвренность.

Рюкзак: место, куда вы собираете награбленное. Чем больше рюкзак — тем больше вы сможете украсть. Но помните, что большие рюкзаки очень заметны и много весят, так что стоит подумать над балансом. Например, не брать огромные рюкзаки с тяжёлой бронёй, если только у вас нет стимулятора M.U.L.E., временно повышающего грузоподъёмность. К тому же, если вас убьют с большим рюкзаком — скорее всего, именно в нём и вынесут все ваши вещи.

Escape from Tarkov

Лекарства: вам не хватит одной лишь аптечки ввиду комплексной механики лечения Escape from Tarkov. У вас не единая шкала здоровья, а несколько: по полоске на каждую часть тела (голова, грудь, обе руки и обе ноги, живот). Вы погибнете, когда здоровье головы или груди опустится до нуля и они получат хотя бы ещё одну единицу урона. «Выбитые» в ноль конечности и живот переносят весь следующий урон на основное тело, отчего человека можно убить, скажем, стрельбой исключительно по ногам (но в голову всё же будет быстрее).

Помимо доведённых до нуля «почерневших» частей тела, ваш персонаж может страдать от кровотечения, перелома, контузии и болевого шока.

Чтобы быть готовым ко всем возможным травмам и ранениям, вам нужны

Аптечка. Восстанавливает здоровье повреждённой части тела, если она не «выбита до нуля». Самая слабая аптечка — АИ на 100 очков («аишка», «сыр»), самая лучшая — «Гризли» на 1600 очков. Помимо восстановления здоровья, некоторые меднаборы обладают дополнительными функциями: лечение кровотечений и перелома (последнее умеет только «Гризли»). На это аптечки тратят очень много очков прочности.

«Гризли»

Бинт. Лечит лёгкие кровотечения (иконка капель крови на повреждённой части тела). Необязательно брать с собой, если у вас есть аптечки, способные лечить лёгкие ранения (IFAK, AFAK, Salewa, «Гризли»). Бинты бывают одноразовые и на два применения.

Жгут. Лечит тяжёлое кровотечение (красная иконка с разорванной плотью). Все аптечки, кроме АИ и автоаптечки, могут лечить тяжёлые кровотечения в обмен на большое число очков применения. Кровоостанавливающий турникет CAT устраняет кровотечение быстрее всех аналогов, а гемостатик CALOK-B можно применить три раза. Жгут или любой его аналог обязательно стоит брать в рейд: если с лёгким ранением ещё можно дожить до выхода, то тяжёлое убьёт вас очень быстро.

Шина. Лечит перелом. Есть одноразовая и алюминиевая, с пятью использованиями. Только самая лучшая аптечка «Гризли» лечит переломы.

Хирургический набор. Их пока что два: CMS («цэ-эм-эска») и Surv12 («сурв»). CMS на пять использований быстро зашивает выбитую часть тела, но сильно снижает максимальное количество здоровья конечности. Surv12 лечит дольше, но лучше, и у него 15 использований. Также он может лечить переломы и занимает три ячейки инвентаря вместо двух, из-за чего его нельзя носить в самом маленьком стандартном защищённом контейнере.

Обезболивающее. Различные травмы могут вызвать у вас болевой шок и тремор рук. Выбитые или сломанные ноги не дают бегать. Всё это устраняет обезболивающее (анальгин, ибупрофен, вазелин, вьетнамская «звёздочка», аугментин, шприц морфия). У каждого разная длительность эффекта, и все либо вызывают жажду, либо голод, либо всё сразу. Рекомендуется по возможности применять обезболивающее до перестрелки: если во время битвы вам прострелят ноги, вы всё ещё сможете быстро перебежать в укрытие, а не будете медленно ковылять по открытой местности. Но помните, что бег и прыжки со сломанными и выбитыми ногами наносят персонажу урон.

Также с собой можно брать стимуляторы: быстро применяемые шприцы с различными эффектами.

Регенеративный препарат «Пропитал» жёлтого цвета даёт небольшую регенерацию здоровья и даёт побочный эффект в виде временного туннельного зрения.

Регенеративный стимулятор eTG-change лечит чуть ли не мгновенно, но вызывает сильный голод.

Боевой стимулятор SJ6 TGLabs резко повышает выносливость, но после этого вызывает туннельное зрение и тремор рук.

Шприцы лучше носить в подсумке в специальном кейсе для инъекторов на девять слотов и применять по ситуации. Ну или торговать ими на барахолке, рынке игроков, если вы боитесь применять их сами.

Инъектор

Ваш оперативник может страдать от жажды и голода. Брать с собой еду и воду в рейд расточительно, так как обычно её можно найти на локации во время матча. И всё же, если вы ещё не знаете места её спавна или не уверены в том, что еда попадётся вам в нужном количестве — возьмите с собой провизию на карты «Маяк», «Берег», «Таможня», «Улицы Таркова». В любой другой она вам или не пригодится или её легко найти.

Экономика игры — «Найдено в рейде», Убежище, торговцы и Барахолка

Все вещи, которые появились на локации, в которую вы совершили последний рейд, помечены галочкой «найдено в рейде». Такие предметы можно сдавать по заданию и выкладывать на рынок игроков, Барахолку (местный аналог аукциона из MMORPG, только купить там вещи можно лишь через выкуп и бартер, без ставок).

Если вы положили вещь в защищённый контейнер и погибли в рейде, она останется у вас, но потеряет галку «найдено в рейде». Если вы создали предмет у себя в убежище — он также считается рейдовым и его можно сдать по заданию или продать игроку. Если другой игрок принёс предмет в рейд и вы его забрали — он не считается найденным в рейде, потому что не заспавнился на самой карте, а был принесён из схрона игрока.

Вот такой галочкой обозначается то, что предмет «найден в рейде»

Также предмет теряет статус найденного в рейде, если вы подняли его и слишком быстро вышли с локации. В таком случае игра засчитает вам «пробежку». Это сделано для защиты от игроков, которые забегают на локацию без предметов, забирают все ценности и бегут на выход. Также будьте осторожны с выбрасыванием некоторых предметов в рейде: для защиты от читеров и RMT предметы уничтожаются при попытке передать их другому игроку во время вылазки. Это свойство прописано у вещей в описании.

Взятые в рейд предметы можно страховать. Это делается либо через контекстное меню на ПКМ, либо перед рейдом. Одноразовые расходники вроде еды и лекарств не страхуются, ровно как и патроны. Страхуйте самое ценное, и оно, скорее всего, к вам вернётся. Если вы играете не один, то возьмите со своими товарищами за правило «раскидывать» убитых сопартийцев: взять их застрахованные предметы и кинуть их в неприметный куст, тёмный угол или воду. Так их никто не найдёт и они вернутся по страховке.

Страховка

У каждого игрока есть своё Убежище: база, в которой он прячется под землёй от бед Таркова. Его стоит прокачивать в любом случае, а именно собирать расходники и деньги на улучшение. Прогресс Убежища ограничен вашим уровнем, навыками и репутацией у торговцев.

Строить стоит всё, разве что солнечная панель и максимальная биткоин-ферма — опциональные части вашего логова. Трат зачастую больше, чем пользы, если вы играете не очень часто, да и ценность их разнится от патча к патчу. Тир тоже необязателен: для тестирования оружия достаточно войти в офлайн-режим без ботов. Это дольше, чем быстро зайти в тир, но зато бесплатно.

Убежище

Нужные постройки

Склад. Инвентарь вашей базы, куда вы складываете награбленное. У купивших издание Edge of Darkness он прокачан до максимума со старта, остальным его надо достраивать за огромные ресурсы.

Верстак. Здесь можно создавать редкие патроны, которые просто так не найти и не купить. Также открывает окно улучшения оружия, в котором на него можно удобно ставить различные модули и обвесы.

Пищеблок. Здесь можно создавать пищу.

Санузел. Здесь можно создавать бытовые предметы вроде вещей на обмен и сумок.

Водосборник. Утоляет жажду сидящего в Убежище ЧВК. Водосборник максимального уровня позволяет фильтровать канистры с водой.

Самогонный аппарат. Позволяет создавать самогон из сахара и фильтрованной воды. Самогон нужен для обмена в Ящике Диких и бартера у торговцев на ценные предметы (дорогой прибор ночного видения, лучший контейнер для вещей в игре).

Ящик Диких. Позволяет получать случайные вещи в обмен на расходники: деньги, папку разведданных или бутылку самогона. За разную плату — разный доход. Самый лучший лут бандиты приносят за бутылку самогона.

Библиотека. Повышает количество получаемого опыта.

Разведцентр. Позволяет создавать информационные предметы и сложную электронику, снижает время между рейдами Диких. На последнем уровне снижает комиссию на Барахолке.

Воздушный фильтратор. Ускоряет прокачку навыков, если установить в них огромные фильтры ФП-100, что временно дают бонус.

Очевидно, нужно строить и все те постройки, которые открывают доступ ко всему вышеописанному: освещение, вентиляцию, дверь безопасности, зону отдыха и другие.

Убежище

В игре несколько торговцев, каждый со своим ассортиментом. Все они поделены на четыре уровня лояльности (высший помечен короной), который повышается в зависимости от репутации с персонажем. Её можно зарабатывать выполнением заданий. Также для открытия нового уровня лояльности надо купить или продать торговцу вещи на определённую сумму. Эту информацию можно посмотреть в правом верхнем углу окна торговли или если навестись на вопросительный знак на иконке торговца.

Помимо разного ассортимента, у торговцев разные потребности в покупаемых предметах. Какие-то предметы они покупают за сумму большую, чем коллега, а какие-то не берут вообще. Также у торговцев есть выгодные обмены в духе «пачка патронов на две банки консерв». Перечислять их нет смысла, так как они меняются каждый патч.

Прапор: продаёт патроны, броню и оружие. Ему стоит продавать лишь гранаты, так как больше их никто не покупает.

Механик: продаёт оружие и модификации к ним. Ему стоит продавать всё то же самое, а также патроны.

Барахольщик: торгует рюкзаками и одеждой. Выгоднее всего покупает их же.

Терапевт: торгует едой, лекарствами, контейнерами. Выгоднее всего покупает любые расходники, предметы на обмен, еду и воду.

Лыжник: продаёт различное снаряжение, от оружия до предметов. Меняет рубли на евро. Продавать ему стоит только ради повышения репутации.

Миротворец: торгует предметами с Запада (американское оружие и экипировка), торговля с ним ведётся в долларах. Меняет рубли на доллары. Выгодно продавать те расходники, которые не берёт Терапевт.

Егерь: торгует ружьями, оружием ближнего боя, гражданским снаряжением. На высших уровнях лояльности продаёт полезные вещи вроде ледоруба, позволяющего выходить с локаций через специальные горные проходы. Выгоднее всего продавать ему оружие ближнего боя и дробовики.

Единственный торговец, которого нужно сначала открыть через квест

Игроки больше всего ненавидят Егеря, поскольку у него самые тяжёлые и абсурдные задания.

Ещё есть Скупщик, который покупает вообще всё, но платит меньше. Купить у него можно те вещи, что ему продали другие игроки. У него лишь два уровня лояльности — первый и максимальный, который даётся при 6.0 очках, что очень много по меркам Escape from Tarkov. Взамен на максимальную репутацию он позволяет покупать предметы, которые потеряли другие игроки в рейде и не получили обратно по страховке. Однако это, пожалуй, самый незначительный бонус дружбы со Скупщиком. Об остальном, как и способе прокачки репутации у него, в другом пункте.

Барахолка

По достижении 15-го уровня (по крайней мере, в патче 0.13) открывается Барахолка. На ней можно выкладывать до двух товаров, разрешённых к торговле между игроками (туда не подходят высококлассная броня, редкое оружие, модификации, лабораторные карты и ряд других предметов). Цены зависят от потребностей игроков в текущем патче и могут меняться в рамках одного вайпа: например, в начале пачки сахара ничего не будут стоить, но позже взлетят в цене. Это потому, что с прогрессом игроки открывают в своём убежище самогонный аппарат, который позволяет создавать из сахара дорогой алкоголь.

Зарабатывать на барахолке просто: нажимаете правой кнопкой на предмет, который хотите продать, жмёте «поиск по предмету», выставляете все предложения по фильтру «цена». Далее выкладываете предмет на продажу по цене, примерно равной самому дешёвому предложению или ниже — зависит от вашей жадности. Учтите, что при выставлении вещи на продажу вы платите небольшую неустойку, которая динамически изменяется от ситуации на рынке: иногда бывает так, что при выкладывании вещи на барахолку вы потеряете на налоге больше, чем заработаете на продаже.

Escape from Tarkov

Как уже сказано ранее, цены меняются из патча в патч, но некоторые вещи стабильно дорогие всегда:

глушители для оружия;

снайперские прицелы;

бутылки самогона;

стимуляторы;

редкая военная электроника.

Предметы, нужные для улучшения убежища, стоят много в первые месяцы вайпа. Сахар, топливо, водяные фильтры, наоборот, ничего не стоят на старте и заметно дорожают к концу вайпа.

Игра за ЧВК

ЧВК

Вы вышли в рейд. Ваша задача: заработать опыт или выполнить задачу. У вас должна быть чёткая цель. Если же это «просто прокачаться» — ищите сражение. Бегите на шум выстрелов, ищите игроков, не бойтесь перестрелок.

Если у вас миссия по нахождению предмета, закладке маячка или вещей в условленном месте — боёв стоит по возможности избегать. Лучше всего для этого идти к точкам интереса ближе к концу матча, когда конкуренты уже эвакуируются с локации, или в ночном рейде, где игроков меньше — как и шансов, что вас кто-то заметит.

На любой карте всегда есть выбор между дневным и ночным рейдом. Также в рейдах случайная погода: от ясного неба и яркой лунной ночи до тумана с дождём.

Перед рейдом вы можете сэкономить на броне, крутом оружии и даже лекарствах. Но не экономьте на патронах: от их качества зачастую зависит ваша победа. После них уже идут или активные наушники, или хорошее защитное забрало, что спасёт вас от попадания в голову или глаза.

Узнать, какие патроны лучше, можно по таблицам патронов, которые легко найти в интернете. Вас должны интересовать русский боезапас с буквой Б, то есть «бронебойный» (5.45x39 мм БП, 5.45x39 мм БТ, 5.45x39 мм БС, 7.62x39 мм БП и так далее) или западный с английскими буквами AP, Armor Piercing (9x19 AP, .45 ACP AP, пуля AP-20 для дробовиков). Характеристики меняются каждый патч, актуальные числа ищите на соответствующих ресурсах. Однако бронебойный патрон всегда в ходу.

У персонажей в Escape from Tarkov два вида прокачки: общая шкала опыта и навыки. Первая понятна: вы получаете опыт и качаете уровень. Шкала открывает новые задания и уровни лояльности у торговцев.

Навыки

Опыт получается за:

рейд, в котором вы провели больше пяти минут;

убийство Диких, Рейдеров, Отступников, Боссов и их свиты, игроков не из вашей группы;

изучение неизвестных предметов (в том числе и в Убежище);

нахождение предметов в контейнерах и на трупах;

подбор предметов в свой инвентарь в рейде;

лечение ран (в том числе и в Убежище);

выполнение заданий.

Если вы умерли в рейде, опыт существенно снижается. Поэтому лучше выходить из рейдов живым, иначе качаться вы будете медленно.

Навыки качаются по принципу поздних частей The Elder Scrolls: чем больше вы что-то делаете, тем лучше вы это делаете. Прыжки и бег прокачивают выносливость, силу и здоровье, обыск ящиков — поиск. Даже когда по вам стреляют, вы прокачиваете стрессоустойчивость. Помимо общих перков, есть навык владения каждым конкретным оружием. Всё это можно посмотреть на экране персонажа.

Совет по эффективной прокачке: старайтесь обыскивать всё, от ящиков до трупов. Так качаются соответствующие навыки поиска, что помогут вам лутать быстрее. Также подбирайте вообще всё, даже если оно вам не надо: за подбор предметов дают опыт, а при назначении быстрых клавиш на подбор и сброс вещей это делается почти мгновенно (Ctrl+ЛКМ при стандартных настройках). Так вы и опыт персонажа заработаете, и навыки подкачаете. По той же причине стоит съедать всю лишнюю еду, которую найдёте на локации: так прокачается метаболизм.

Игра за Диких

Дикий

Перед выходом в рейд у вас есть выбор: пойти за ЧВК (PMC) или Дикого (Scav). Вы можете играть не только за персонажа выбранной фракции, но и за ботов-бандитов, которые обычно выступают врагами под управлением ИИ. В шкуре Дикого вас бросает в середину или вовсе конец текущего матча. Если вы выйдете за него живым из рейда, все найденные Диким вещи можно будет перенести в свой схрон и использовать на основном персонаже. Если погибнете — просто пойдёте за нового через 20 минут (или раньше, если у вас есть бонус ко времени между рейдами).

Дикие так же, как и ЧВК, прокачивают навыки. У Диких и ЧВК опыт набирается отдельно и не переносится между друг другом. То есть прокачанная сила или владение тем или иным стволом у ЧВК никак не влияют на игру за Диких.

У Диких на ряде карт другие выходы, не совпадающие с точками эвакуации ЧВК. Дикие не могут ходить на локацию «Лаборатория». Боты не трогают игроков-Диких, пока те не атакуют своих товарищей. Диких под управлением живого игрока называют «челоботом» (Player Scav). Также у Диких есть карма: особый счётчик хорошего поведения. Она измеряется репутацией у Скупщика.

Escape from Tarkov

Что даёт высокая карма:

меньше время задержки между рейдами за Диких;

боты подчиняются вашим приказам;

при репутации 6.0 и выше вас не атакуют боссы и их свита, пока вы не проявите агрессию, даже если их спровоцировали другие игроки;

при репутации 6.0 открывается максимальный уровень лояльности у Скупщика;

скидка на платные выходы для ЧВК;

дикие быстрее приносят предметы в Ящик Диких.

Что даёт низкая карма:

дольше время ожидания рейда на Диких;

боты атакуют вас, как только увидят;

платные выходы дороже.

Как повысить карму:

выходить за Диких из рейда живым (+0.01 репутации за каждый успешный выход);

выходить через платный выход за ЧВК. С каждым новым выходом на одной и той же локации награда всё ниже, но постепенно растёт обратно по прошествии времени;

выходить через совместные выходы «ЧВК+Дикий». Для этого надо договориться с другим игроком не стрелять друг в друга и скооперироваться, что зачастую довольно сложно;

убивать челоботов-предателей, которые стреляют по своим. Им необязательно убивать своего: они считаются предателями, если нанесли урон;

убивать за Дикого ЧВК, которые до этого убили других Диких, босса или его свиту;

выполнять ежедневные квесты Скупщика (открываются с постройкой Разведцентра). Не советуем, так как большая часть его случайных заданий абсурдно сложная, а награда минимальная: +0.01 репутации (один выход за Дикого живым) и какой-нибудь мусор типа деталей оружия и предметов на обмен.

Как понизить карму:

за Дикого стрелять по другим Диким, свите босса и самому боссу локации. Можно даже не убивать — достаточно попадания. Чем больше у вас кармы — тем сильнее штраф. Рейдеры (Резерв) и Отступники (Маяк) за своих не считаются, и их можно убивать за Дикого.

Escape from Tarkov

Принципы игры за Дикого

Будьте предельно аккуратны при игре на Диком. Ваша задача — украсть остатки лута и убежать с ними, а не выполнять какие-то задачи и участвовать в боях с игроками. Почти всегда вам дадут персонажа почти без экипировки и со слабым патроном, отчего ваши шансы против полностью снаряженного ЧВК невелики. К тому же по ошибке можно попасть в Дикого, за что штрафуют по репутации.

Поэтому старайтесь выработать маршруты по местам с лутом, обходить их за отведённое время и уходить с локации. Дикий — способ заработка средств для ЧВК, не более. По возможности старайтесь договариваться о совместном выходе с ЧВК с помощью голосового чата или жестов: за это дают не только большой бонус к репутации, но и случайный лут.

Если у вас нет микрофона, общепризнанный символ «я мирный» в Escape from Tarkov — достать нож и помахать им или побить стену: так вы показываете, что убрали оружие, а звук взмаха-удара о стену позволяет это понять, если оппонент вас не видит.

Escape from Tarkov

Лучше всего ходить на Диком на «Резерв». На этой локации существенно больше лута, чем игроков, и с неё практически невозможно уйти с совсем уж пустыми руками. Если повезёт — найдёте гору трупов игроков и рейдеров, которые очень часто не выживают и остаются со своими богатствами в бункере под основной базой. Туда можно зайти через подземные ходы в зданиях, помеченных шахматными фигурами, кроме казарм-«коней».

«Маяк» — неплохой, но опасный вариант из-за большого количества игроков-снайперов и задания по отстрелу Диких на дороге. Также вас могут убить Отступники, которых недавно разозлили или которых спровоцировали вы или другие челоботы. Однако за их убийство, как и за убийство рейдеров, не снимают репутацию, так что если вы попали на Маяк с чем-то дальнобойным и с прицелом — можно попытать удачу, убить Отступников с безопасного расстояния и украсть их снаряжение.

«Развязка» — ещё один сытный вариант для воровства, но туда лучше ходить ночью. После ночных рейдов больше лута, и вас кинет в самый конец матча, когда уже на карте почти не останется способных вам помешать ЧВК. Но учтите — на всё про всё у вас будет 10–15 минут.

Исследуя локацию за Дикого, запомните золотое правило: ходите, куда хотите, пока таймер не пробьёт пять минут до конца матча. Этого времени вам почти всегда должно хватить для выхода с локации. Пойдёте на выход позже — потеряетесь и получите статус потерявшегося в рейде.

Если вам нужна репутация или очень быстрый лут — сходите Диким на «Завод». Это маленькая локация, и выйти с неё можно буквально за минуту-две. Если повезёт — ещё и подберёте что-нибудь с мёртвых ЧВК. Но будьте аккуратны: на Заводе время матча маленькое, поэтому челоботы зачастую попадают на карту в моменты, когда экшен на ней ещё не закончился и ЧВК всё ещё бродят по округе.

Escape from Tarkov

Как собирать лут и что подбирать

Лут лежит как сам по себе посреди локации в специальных местах, так и в различных контейнерах.

При первом варианте обычно работает следующая логика:

инструменты : на стройплощадках и в бытовых магазинах, на полках складов;

: на стройплощадках и в бытовых магазинах, на полках складов; лекарства : в медицинских зданиях, около самодельных медпунктов, в лагерях МЧС, около трупов пациентов;

: в медицинских зданиях, около самодельных медпунктов, в лагерях МЧС, около трупов пациентов; электроника : в кабинетах информатики, технических помещениях, в магазинах электроники;

: в кабинетах информатики, технических помещениях, в магазинах электроники; еда : в жилых домах, на кухнях;

: в жилых домах, на кухнях; и так далее.

Снаряжение попадается в ящиках. Их список со скриншотами и местом расположения можно посмотреть на всё том же Tarkov.help. Универсальный совет: обыскивайте спортивные сумки. В них попадается совершенно случайный лут, от дешёвых консерв до редких драгоценностей. Также заучите расположение тайников — там тоже случайные предметы, только в них порой может попасться даже броня и оружие высшего уровня.

Спортивные сумки есть на любой локации и валяются в случайных местах

Ценность предметов меняется от патча к патчу: смотрите на специальных сайтах или узнавайте на личном опыте. Вещи можно копить как для торгов на барахолке, так и для обычной продажи торговцам. Подбирайте вещи по принципу «цены за слот». Скажем, предмет, который занимает всего одну ячейку, должен стоить от 9 до 10 тысяч рублей, чтобы принести серьёзную выгоду. Следовательно, предмет на четыре ячейки стоит подбирать, если его можно продать за 40 тысяч и больше.

В таких кейсах попадается оружие и модули для него

Практически всегда стоит брать на продажу торговцам/игрокам или для личного пользования:

бронебойные патроны;

видеокарты;

болты и гайки (крафт и строительство убежища);

лабораторные карты доступа;

редкие ключи;

банки сгущёнки, коробки чая и банки кофе, стримерские именные предметы (Терапевт даёт за них хорошие деньги);

самогон;

драгоценности размером в одну-две ячейки (вещи размером больше типа статуй котов и декоративных ваз стоит брать только ради сдачи по заданию);

глушители;

снайперские прицелы;

броню высшего класса;

монеты GP или биткоина (дорогой обмен и продажа).

Видеокарта

Инфопредметы (флешки, документы), ключи, карты, деньги можно складывать в удобную сумку для документов, если она у вас есть. Она занимает две ячейки, но даёт 16. То же самое с ключницей, куда можно класть только ключи. Эти предметы стоит носить в подсумке, чтобы не потерять после смерти.

Прочие советы

Карты локаций придётся учить самому. Ни гайды, ни видео на YouTube не помогут вам, пока вы сами не зайдёте на карту и не дойдёте до выхода. Ищите информацию на фанатских сайтах, выходите в оффлайн-режим или просите показать дорогу у играющих друзей или других игроков.

Ибупрофен и «Звёздочку» лучше носить в защищённом контейнере и не использовать до конца, а сохранить одно использование. Частично использованные вещи всё ещё можно применять в крафте, а из этих обезболивающих создаётся «Пропитал». Так что использованную медицину можно переработать в полезный стимулятор.

Шприцы морфия понадобятся по заданию: запасите себе пару штук, если найдёте. То же касается и хирургических наборов CMS.

Подбирайте магазины, валяющиеся на локации вне контейнеров. Иногда в них могут быть заряжены редкие и дорогие патроны.

Escape from Tarkov

Проверяйте под кроватями в бункерах и укрытиях — там часто спавнятся драгоценности.

Не стоит закидываться обезболивающим постоянно, чтобы всегда быть под его эффектом. Препараты сильно бьют по жажде и голоду, и вы можете пострадать от нехватки провизии.

Старайтесь перемещаться тихо в закрытых помещениях и зарослях, а на открытой местности бегайте спринтом — вас и так видно, прятаться ни к чему. Но старайтесь оставить хоть немного выносливости, не добегайте до одышки: она может пригодиться, если внезапно начнётся бой.

Хорошее оружие для начала игры (особенно в начале вайпа): полуавтоматические дробовики, ОП-СКС, пистолет Glock и любой другой пистолет с магазинами на 15–20 патронов под калибр 9x19мм Пст гж, Карабин Молот ВПО-209 .366 ТКМ и полуавтоматическая винтовка ADAR. Они дешёвые и удобные для обучения стрельбе. При должном навыке и улучшениях ничем не уступают среднему тиру оружия.

ОП-СКС лучше обычного тем, что на него можно установить удобный и дешёвый прицел, что превращает карабин в отличное бюджетное оружие для снайперского боя на средней дистанции

Не стреляйте из ржавого оружия. Старайтесь выходить в рейд со снаряжением прочностью 90 и выше. Всё, что ниже этой отметки, начинает давать клины и осечки, устранять которые у вас не будет времени посреди перестрелки. Чаще клинит и даёт осечки оружие с автоматическим огнём — полуавтоматы, дробовики и затворные винтовки подводят вас значительно реже.

Чините ржавое оружие и поломанную броню наборами для ремонта, если у вас такие есть, даже если это снаряжение вам не нужно. Так вы качаете навык ремонта. В Убежище по той же причине старайтесь постоянно крафтить хоть что-нибудь: будут качаться соответствующие перки по управлению убежищем и ручному производству.

Если схрон забит вещами, то смело продавайте — не играйте в скопидома. Деньги занимают меньше места, чем предмет, а свободные слоты означают больше места под потенциальный лут. Вы очень не захотите что-то выбрасывать, когда вам повезёт найти много лута, а положить его некуда.

В Убежище есть сортировочный стол, который позволяет удобнее перекладывать вещи. Это условная «буферная зона», куда можно переложить что-то, чтобы временно освободить место. Хранить там вещи нельзя: по закрытию инвентаря все предметы с сортировочного стола перенесутся в схрон.

Для экономии места модули можно ставить на платформы для них: так они займут меньше пространства в схроне. А рюкзаки можно складывать в другие рюкзаки. Ещё с оружия можно снять магазин и ручку, чтобы вместо, скажем, 2х5 слотов оно занимало 1х5. Всё это будет полезно при уборке схрона, так как места на первых 20–30 уровнях будет всегда не хватать.

Во время перестрелок старайтесь менять своё местоположение, не стреляйте из одной точки. Вместо выхода всем телом аккуратно выглядывайте из-за углов на Q или E (это называется «пикать»). Так по вам тяжелее попасть. На Alt+Q/E можно выглянуть из-за угла частично, а на Alt+A/D/W — вести слепой огонь из укрытия.

Если вы слышите гул самолёта — это летит аирдроп. С неба на локацию уронят ящик со случайными припасами (медикаменты, модули на оружие, оружие, снаряжение и так далее). После приземления он будет помечен красным фаером. Самолёты иногда прилетают сами, но их можно вызвать самостоятельно, если есть реактивный сигнальный патрон красного цвета или соответствующий заряд для пистолета-ракетницы. Желательно обворовывать аирдропы с другом: один забирает добро, второй охраняет. Практически всегда на них сбегаются жадные игроки, а челоботы готовы убивать своих же ради горящего ящика.

Бывают ракеты и других цветов, но ничего, кроме привлечения внимания, они не делают

Особые квестовые предметы (например, различные документы и кейсы) добавляются в специальный инвентарь персонажа, который видно только в соответствующей вкладке «задачи». Они ничего не весят, и их можно переложить в схрон, чтобы не потерять из-за смерти в рейде.

Переместите предмет из верхнего инвентаря (персонаж) в нижний (схрон). Так вы его не потеряете после смерти в рейде

Чтобы убрать зелёное уведомление над вкладкой «справочник», не читая новые пометки об изученных предметах, просто кликните по нему ЛКМ.

Если нет времени лутать труп, подойдите к нему, откройте и закройте его инвентарь. По крайней мере, вам дадут опыт за обнаружение тела убитого персонажа.

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Этот гайд, каким бы масштабным он ни показался на первый взгляд, на самом деле лишь поверхностно объясняет суть Escape from Tarkov — а нюансов здесь предостаточно. Но после прочтения, мы надеемся, новички популярного шутера смогут хоть немного выдохнуть и начать спокойно изучать игру.