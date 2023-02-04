Обязательно к ознакомлению: Farlanders — это крутая игра про освоение Марса

Видеоигровой 2023 год толком не успел начаться, а уже дарит нам отличные инди-игры. Одним из нишевых маленьких шедевров оказалась Farlanders — игра от разработчика-одиночки Андрия Бычковского (Andriy Bychkovskyi) про колонизацию Марса.

Градостроительных симуляторов, головоломок и прочих «песочниц» про покорение красной планеты много, но Farlanders особенная. Здесь почти нет ни одной лишней идеи и механики, при этом геймплей остаётся простым и понятным. Да и сама игра приятная, яркая и стильная — пускай и неожиданно хардкорная для своего крайне приветливого подхода и дизайна.

Я провёл более 20 часов в Farlanders и теперь хочу рассказать, почему вышедшая в середине января инди-игра про терраформинг Марса уже может считаться обязательной к ознакомлению геймерам.

Видео доступно на YouTube-канале Crytivo. Права на видео принадлежат Crytivo.

Марш на Марс

Вы — Марко, молодой специалист в перспективной компании по колонизации и терраформингу Марса. Вам доверяют в прямом смысле космические бюджеты и десятки специалистов всех направленностей, чтобы помочь человечеству выйти за пределы родной Земли. Выполняя простые поручения из тестовых заданий, Марко постепенно ползёт по карьерной лестнице вверх. Но не к успеху, а к неприятным неожиданностям в своей судьбе.

Пускай жемчужиной Farlanders стал геймплей, сеттинг и сюжет здесь сделаны хорошо. Тут, конечно, нет какой-то глубокой истории и персонажей уровня «Ведьмака», но свою работу внутриигровой текст выполняет. Все диалоги, влоги, переписки в чатах не скатываются в обычные «видеоигровые записки» с тоннами ненужной экспозиции, а лишь парой абзацев раскрывают как быт Марко, так и особенности работы специалиста по заселению Красной планеты.

Farlanders Фото: Crytivo

Между миссиями Марко ведёт собственный блог на местном YouTube, где у него удивительно мало подписчиков для покорителя Марса. Там можно даже почитать комментарии со всеми знакомыми «первыйнах» и «лайк, подписался». Милая деталь — видео активно комментирует мама, которая очень гордится своим сыном.

«Телеграм» Фото: Crytivo

С мамой можно переписываться в местном аналоге «Телеграма», где удастся даже поругаться на тему теорий заговора из мессенджеров. Мама, Марс правда существует, и мы не злая мегакорпорация, хватит слушать дураков в интернете!

В игре есть даже хейтеры вашей компании. А именно V-тюбер с аватаром лисы, который рисует из деятельности Марко злодейские заговоры, как классический эксперт из комментариев, что «знает всю правду» и в очень злобной манере доносит свою не особо глубокую мысль до простого народа. Его видео тоже можно посмотреть и почитать поддерживающие «разоблачителя» комментарии.

V-тубер Фото: Crytivo

В общем, пускай повествование Farlanders вряд ли претендует на какую-нибудь сценаристскую награду, но очень умиляет своими забавными деталями и работой с атмосферой.

Горы — взорвать, пустоши — раскопать

Главное, за что стоит хвалить Farlanders — геймплей. Суть следующая: вам дают шаттл и небольшой кусок поверхности Марса, состоящий из квадратных клеток. На какой-то — непроходимые скалы, на какой-то — суровые каменные пустоши, а на третьей будет пригодный песок или даже почва, которую в будущем можно будет оросить и выращивать на ней марсианскую картошку.

После посадки корабля в выбранной точке начинается этап постройки колонии мечты. Создаёте дома для будущих жителей, которые те займут по прибытии на Марс. Проводите электричество, воду, поднимаете производство еды. В общем, если играли хоть в один градостроительный симулятор, будь то Anno, Cities: Skylines или Simcity, быстро поймёте, что к чему.

Однако Farlanders — не градостроительный симулятор.

Это, скорее, головоломка с элементами. Ваша цель — не построить лучший марсианский город на свете, а выполнить заданную задачу. Возвести специальные постройки, достигнуть недр Марса, создать мегаполис вместимостью 500 специалистов и так далее. Город, его жители и их потребности — лишь инструменты для достижения цели.

Farlanders Фото: Crytivo

К тому же Марс — планета крайне суровая. Местность часто забита непроходимыми клетками (горы, пустоши, каньоны), отчего расширять базу тяжело. Хотите построить новый район — нет места. Хотите поставить солнечные панели в стороне от базы ради экономии пространства — а к ним нельзя провести кабели через скалы и ямы.

В таких ситуациях на помощь приходит терраформинг: раз в несколько игровых ходов вам бесплатно присылают случайные инструменты вроде «раскопать три клетки» или «взорвать две клетки». Тот или иной тип взаимодействия меняет ячейку почвы: вскопанный песок превращается в землю, залитый водой каньон — в орошающее почву вокруг озеро (из-за игровых условностей вода на Марсе не мёрзнет). Также клетки можно менять с помощью дорогих зданий за специальные очки или, когда вы разбогатеете, закупать нужные инструменты прямо с Земли.

Получается так, что в Farlanders вы как бы воюете со своим окружением. Процесс терраформинга не быстрый, и вы клетка за клеткой отбиваете у Марса место для людей: вскапываете пески, взрываете горы, засыпаете каньоны. И это не говоря уже о подземном уровне — строить можно не только на поверхности под палящим солнцем. Там придётся ещё тяжелее: узкие тоннели, непробиваемая каменная твердь, сталагмиты вместе с чудовищной ценой построек для исследования подземелий станут для вас настоящей головной болью.

Farlanders Фото: Crytivo

Азарта в процесс добавляет то, что Farlanders отчасти рогалик. Каждый матч доступная вам площадь на карте генерируется процедурно, а развивать технологии приходится заново. Поэтому никогда не знаешь, в какой скале спрятана ценная для учёных аномалия и в какой части подземелья можно найти редкие красные кристаллы.

База сверху, база снизу

Farlanders удивительна как игра тем, что в маленькой инди-головоломке разработчику-одиночке удалось прекрасно воспроизвести феномен игр Сида Мейера, известный также, как «ещё один ход — и спать».

Благодаря комбинации краткосрочных и долгосрочных задач от процесса практически невозможно оторваться. Вот вы строите дома для жителей, чтобы пик популяции в 60 человек открыл новые возможности. А теперь им не хватает еды — занимаемся созданием теплиц. А им нужна вода, которой не хватает — время строить насосы. И так, цель за целью, вы распутываете паутину проблем и, конечно же, наживаете новые. Этот водоворот событий засасывает с головой, вплоть до проигрыша или победы.

Но есть и вещи, которые портят восторг от Farlanders. Первая — это сложность. Этот пункт очень спорный, так как, с одной стороны, трудность каждой миссии подчёркивает всю нетривиальность колонизации Марса. Вы не просто строите домики, как в мобильной казуалке, а зубами вырываете у красной планеты возможность на ней поселиться.

Чтобы построить небольшой район, где все люди будут умеренно довольны, придётся в течение многих ходов взрывать скалы, ровнять землю, подбирать ресурсы для люкс-зданий, создавать развлекательную сферу, проводить воду и электричество. И каждая выполненная задача ощущается как подвиг. То, что вы, в отличие от других, смогли реализовать.

Farlanders Фото: Crytivo

С другой — местами всё же слишком тяжело даже при рассмотрении игры с такой позиции. На терраформинг только одной клетки до нужного состояния может уйти два-три хода, а вам нужны, скажем, все четыре для вашей задумки. И это в условиях, когда у миссии есть лимит на время меньше чем 100 ходов — приходится думать на несколько шагов вперёд. И если первые задания ещё достаточно простые и просят у вас совсем уж базовые вещи в духе «пристройте на Марсе 100 рабочих», то к последней миссии задачи становятся абсурдно тяжёлыми. Отчего последнее из семи заданий к моменту написания статьи пройти не удалось — даже с обновлением, которое заметно снизило сложность Farlanders.

Другая беда игры — подземелья. Они плохие или мешают играть. Скорее, они не такие крутые, как остальная игра. Главная их проблема — нет хорошей мотивации спускаться в недра Марса. Да, это дополнительная площадь под застройку, которая не страдает от заморозков и песчаных бурь. Но обустройство катакомб под фермы и дома обойдётся в разы, порядки дороже, чем создать красивый мегаполис на поверхности. Все нужные ресурсы есть сверху, и там и там нужен мощный терраформинг. Единственное отличие — только под землёй можно найти залежи красных кристаллов, из которых делается мощная электроника. Без них или покупать на Земле, или находить в обломках техники.

Farlanders Фото: Crytivo

Как аналог хочется привести другие зоны из Anno. Скажем, в Anno 1800, помимо базового Старого Света, на манер Европы XIX века есть Новый Свет — игровой аналог южной Америки и Карибов. Там нужно возводить инфраструктуру, чтобы добывать ресурсы, которых нет в Старом Свете и без которых дальнейший прогресс на вашей родине просто невозможен. Вы можете не плыть за океан за хлопком и кофе, но тогда не рассчитывайте закончить игру. Есть чёткая мотивация и причины, которых у подземных уровней в Farlanders нет. Как если бы с начала игры в Anno кофе и хлопок отлично росли в Старом Свете, без кораблей, лам и хоналеро. К чему тогда вторая зона?

В итоге подземелья Farlanders вызывают раздражение своей ненужностью. Если нет чёткого задания в духе «построить 20 подземных домов», то туда можно вообще не спускаться. У меня удалось выполнить миссию по возведению мегаполиса на 500 человек, почти ничего не делая на нижнем уровне. А ведь он может быть даже не один! Вопрос лишь один — зачем?

Но подчёркиваю, что подземелья не плохие, а, скорее, не такие же хорошие, как основной геймплей. В остальном возможность спуститься вглубь Марса радует: там и грибные фермы, и лифты, и раскопки бульдозерами, и совершенно другой биом. В общем, богатый простор для хорошего дополнения, которое может расширить потенциал подземелий.

Farlanders Фото: Crytivo

Стиль — просто космос

Ещё одна вещь, что продаёт Farlanders — это дизайн. Яркий, чёткий пиксель-арт своим немного угловатым футуризмом напоминает Anno 2205, эдакий «не очень далёкий футуризм». Высокие технологии тут перемежаются с обыденными объектами вроде теплиц, цистерн с водой, бульдозеров, труб и проводов. Благодаря грамотной работе с цветом и умелому использованию пикселей каждый спрайт передаёт максимум визуальной информации при минимуме объектов на экране. Всё чётко и читаемо.

А вот про двухмерные художества вроде портретов и задних фонов в меню такое сказать нельзя. В демо он тоже состоял из пикселей, но в процессе разработки изменился. Не сказать, что новые портреты плохи — скорее, сильно выбиваются из стилистики.

Потреты Фото: Crytivo

А вот что отлично подходит к атмосфере Farlanders — это отличная медитативная музыка. Футуристические электронные мотивы не надоедают даже на второй десяток часов и прекрасно подчёркивают настрой планомерного исследования Марса. Ставки высоки, бюджеты огромны, но вас никто не торопит: наслаждайтесь процессом, сражайтесь с Красной планетой в своём темпе.

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Farlanders — великолепная видеоигра. Если вам нравится решать задачи, пошаговые головоломки, игры про строительство домиков и всяческой инфраструктуры — она послужит отличным открытием видеоигрового 2023 года. Пускай она достаточно сложная и не везде идеальная, для своей ниши Farlanders — чуть ли не громкий блокбастер. Хотя по ней такого не скажешь, так как вышла игра очень тихо и аккурат перед стартом релизов большей части больших ААА-проектов, когда массовым игрокам как-то не до инди. Так что не пропустите и попробуйте, благо Farlanders не очень дорогая и не займёт у вас сотню-другую часов.

Farlanders Фото: Cryrivo

Понравилось

Пиксельная графика в духе Dune 2

Музыка

Геймплей, от которого практически невозможно оторваться

Глубина проработки механик, отсутствие лишних идей и ненужных вещей

Практически нет багов или каких-либо технических проблем

Не понравилось