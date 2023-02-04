Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Обзор стратегии-головоломки Farlanders — игра, с которой нужно познакомиться

Обязательно к ознакомлению: Farlanders — это крутая игра про освоение Марса
Даниил Кортез
Farlanders — это крутая игра про освоение Марса
Комментарии
Первый инди-хит 2023 года.

Видеоигровой 2023 год толком не успел начаться, а уже дарит нам отличные инди-игры. Одним из нишевых маленьких шедевров оказалась Farlanders — игра от разработчика-одиночки Андрия Бычковского (Andriy Bychkovskyi) про колонизацию Марса.

Градостроительных симуляторов, головоломок и прочих «песочниц» про покорение красной планеты много, но Farlanders особенная. Здесь почти нет ни одной лишней идеи и механики, при этом геймплей остаётся простым и понятным. Да и сама игра приятная, яркая и стильная — пускай и неожиданно хардкорная для своего крайне приветливого подхода и дизайна.

Я провёл более 20 часов в Farlanders и теперь хочу рассказать, почему вышедшая в середине января инди-игра про терраформинг Марса уже может считаться обязательной к ознакомлению геймерам.

Видео доступно на YouTube-канале Crytivo. Права на видео принадлежат Crytivo.

Марш на Марс

Вы — Марко, молодой специалист в перспективной компании по колонизации и терраформингу Марса. Вам доверяют в прямом смысле космические бюджеты и десятки специалистов всех направленностей, чтобы помочь человечеству выйти за пределы родной Земли. Выполняя простые поручения из тестовых заданий, Марко постепенно ползёт по карьерной лестнице вверх. Но не к успеху, а к неприятным неожиданностям в своей судьбе.

Пускай жемчужиной Farlanders стал геймплей, сеттинг и сюжет здесь сделаны хорошо. Тут, конечно, нет какой-то глубокой истории и персонажей уровня «Ведьмака», но свою работу внутриигровой текст выполняет. Все диалоги, влоги, переписки в чатах не скатываются в обычные «видеоигровые записки» с тоннами ненужной экспозиции, а лишь парой абзацев раскрывают как быт Марко, так и особенности работы специалиста по заселению Красной планеты.

Farlanders

Farlanders

Фото: Crytivo

Между миссиями Марко ведёт собственный блог на местном YouTube, где у него удивительно мало подписчиков для покорителя Марса. Там можно даже почитать комментарии со всеми знакомыми «первыйнах» и «лайк, подписался». Милая деталь — видео активно комментирует мама, которая очень гордится своим сыном.

«Телеграм»

«Телеграм»

Фото: Crytivo

С мамой можно переписываться в местном аналоге «Телеграма», где удастся даже поругаться на тему теорий заговора из мессенджеров. Мама, Марс правда существует, и мы не злая мегакорпорация, хватит слушать дураков в интернете!

В игре есть даже хейтеры вашей компании. А именно V-тюбер с аватаром лисы, который рисует из деятельности Марко злодейские заговоры, как классический эксперт из комментариев, что «знает всю правду» и в очень злобной манере доносит свою не особо глубокую мысль до простого народа. Его видео тоже можно посмотреть и почитать поддерживающие «разоблачителя» комментарии.

V-тубер

V-тубер

Фото: Crytivo

В общем, пускай повествование Farlanders вряд ли претендует на какую-нибудь сценаристскую награду, но очень умиляет своими забавными деталями и работой с атмосферой.

Горы — взорвать, пустоши — раскопать

Главное, за что стоит хвалить Farlanders — геймплей. Суть следующая: вам дают шаттл и небольшой кусок поверхности Марса, состоящий из квадратных клеток. На какой-то — непроходимые скалы, на какой-то — суровые каменные пустоши, а на третьей будет пригодный песок или даже почва, которую в будущем можно будет оросить и выращивать на ней марсианскую картошку.

После посадки корабля в выбранной точке начинается этап постройки колонии мечты. Создаёте дома для будущих жителей, которые те займут по прибытии на Марс. Проводите электричество, воду, поднимаете производство еды. В общем, если играли хоть в один градостроительный симулятор, будь то Anno, Cities: Skylines или Simcity, быстро поймёте, что к чему.

Однако Farlanders — не градостроительный симулятор.

Это, скорее, головоломка с элементами. Ваша цель — не построить лучший марсианский город на свете, а выполнить заданную задачу. Возвести специальные постройки, достигнуть недр Марса, создать мегаполис вместимостью 500 специалистов и так далее. Город, его жители и их потребности — лишь инструменты для достижения цели.

Farlanders

Farlanders

Фото: Crytivo

К тому же Марс — планета крайне суровая. Местность часто забита непроходимыми клетками (горы, пустоши, каньоны), отчего расширять базу тяжело. Хотите построить новый район — нет места. Хотите поставить солнечные панели в стороне от базы ради экономии пространства — а к ним нельзя провести кабели через скалы и ямы.

В таких ситуациях на помощь приходит терраформинг: раз в несколько игровых ходов вам бесплатно присылают случайные инструменты вроде «раскопать три клетки» или «взорвать две клетки». Тот или иной тип взаимодействия меняет ячейку почвы: вскопанный песок превращается в землю, залитый водой каньон — в орошающее почву вокруг озеро (из-за игровых условностей вода на Марсе не мёрзнет). Также клетки можно менять с помощью дорогих зданий за специальные очки или, когда вы разбогатеете, закупать нужные инструменты прямо с Земли.

Получается так, что в Farlanders вы как бы воюете со своим окружением. Процесс терраформинга не быстрый, и вы клетка за клеткой отбиваете у Марса место для людей: вскапываете пески, взрываете горы, засыпаете каньоны. И это не говоря уже о подземном уровне — строить можно не только на поверхности под палящим солнцем. Там придётся ещё тяжелее: узкие тоннели, непробиваемая каменная твердь, сталагмиты вместе с чудовищной ценой построек для исследования подземелий станут для вас настоящей головной болью.

Farlanders

Farlanders

Фото: Crytivo

Азарта в процесс добавляет то, что Farlanders отчасти рогалик. Каждый матч доступная вам площадь на карте генерируется процедурно, а развивать технологии приходится заново. Поэтому никогда не знаешь, в какой скале спрятана ценная для учёных аномалия и в какой части подземелья можно найти редкие красные кристаллы.

База сверху, база снизу

Farlanders удивительна как игра тем, что в маленькой инди-головоломке разработчику-одиночке удалось прекрасно воспроизвести феномен игр Сида Мейера, известный также, как «ещё один ход — и спать».

Благодаря комбинации краткосрочных и долгосрочных задач от процесса практически невозможно оторваться. Вот вы строите дома для жителей, чтобы пик популяции в 60 человек открыл новые возможности. А теперь им не хватает еды — занимаемся созданием теплиц. А им нужна вода, которой не хватает — время строить насосы. И так, цель за целью, вы распутываете паутину проблем и, конечно же, наживаете новые. Этот водоворот событий засасывает с головой, вплоть до проигрыша или победы.

Но есть и вещи, которые портят восторг от Farlanders. Первая — это сложность. Этот пункт очень спорный, так как, с одной стороны, трудность каждой миссии подчёркивает всю нетривиальность колонизации Марса. Вы не просто строите домики, как в мобильной казуалке, а зубами вырываете у красной планеты возможность на ней поселиться.

Чтобы построить небольшой район, где все люди будут умеренно довольны, придётся в течение многих ходов взрывать скалы, ровнять землю, подбирать ресурсы для люкс-зданий, создавать развлекательную сферу, проводить воду и электричество. И каждая выполненная задача ощущается как подвиг. То, что вы, в отличие от других, смогли реализовать.

Farlanders

Farlanders

Фото: Crytivo

С другой — местами всё же слишком тяжело даже при рассмотрении игры с такой позиции. На терраформинг только одной клетки до нужного состояния может уйти два-три хода, а вам нужны, скажем, все четыре для вашей задумки. И это в условиях, когда у миссии есть лимит на время меньше чем 100 ходов — приходится думать на несколько шагов вперёд. И если первые задания ещё достаточно простые и просят у вас совсем уж базовые вещи в духе «пристройте на Марсе 100 рабочих», то к последней миссии задачи становятся абсурдно тяжёлыми. Отчего последнее из семи заданий к моменту написания статьи пройти не удалось — даже с обновлением, которое заметно снизило сложность Farlanders.

Другая беда игры — подземелья. Они плохие или мешают играть. Скорее, они не такие крутые, как остальная игра. Главная их проблема — нет хорошей мотивации спускаться в недра Марса. Да, это дополнительная площадь под застройку, которая не страдает от заморозков и песчаных бурь. Но обустройство катакомб под фермы и дома обойдётся в разы, порядки дороже, чем создать красивый мегаполис на поверхности. Все нужные ресурсы есть сверху, и там и там нужен мощный терраформинг. Единственное отличие — только под землёй можно найти залежи красных кристаллов, из которых делается мощная электроника. Без них или покупать на Земле, или находить в обломках техники.

Farlanders

Farlanders

Фото: Crytivo

Как аналог хочется привести другие зоны из Anno. Скажем, в Anno 1800, помимо базового Старого Света, на манер Европы XIX века есть Новый Свет — игровой аналог южной Америки и Карибов. Там нужно возводить инфраструктуру, чтобы добывать ресурсы, которых нет в Старом Свете и без которых дальнейший прогресс на вашей родине просто невозможен. Вы можете не плыть за океан за хлопком и кофе, но тогда не рассчитывайте закончить игру. Есть чёткая мотивация и причины, которых у подземных уровней в Farlanders нет. Как если бы с начала игры в Anno кофе и хлопок отлично росли в Старом Свете, без кораблей, лам и хоналеро. К чему тогда вторая зона?

В итоге подземелья Farlanders вызывают раздражение своей ненужностью. Если нет чёткого задания в духе «построить 20 подземных домов», то туда можно вообще не спускаться. У меня удалось выполнить миссию по возведению мегаполиса на 500 человек, почти ничего не делая на нижнем уровне. А ведь он может быть даже не один! Вопрос лишь один — зачем?

Но подчёркиваю, что подземелья не плохие, а, скорее, не такие же хорошие, как основной геймплей. В остальном возможность спуститься вглубь Марса радует: там и грибные фермы, и лифты, и раскопки бульдозерами, и совершенно другой биом. В общем, богатый простор для хорошего дополнения, которое может расширить потенциал подземелий.

Farlanders

Farlanders

Фото: Crytivo

Стиль — просто космос

Ещё одна вещь, что продаёт Farlanders — это дизайн. Яркий, чёткий пиксель-арт своим немного угловатым футуризмом напоминает Anno 2205, эдакий «не очень далёкий футуризм». Высокие технологии тут перемежаются с обыденными объектами вроде теплиц, цистерн с водой, бульдозеров, труб и проводов. Благодаря грамотной работе с цветом и умелому использованию пикселей каждый спрайт передаёт максимум визуальной информации при минимуме объектов на экране. Всё чётко и читаемо.

А вот про двухмерные художества вроде портретов и задних фонов в меню такое сказать нельзя. В демо он тоже состоял из пикселей, но в процессе разработки изменился. Не сказать, что новые портреты плохи — скорее, сильно выбиваются из стилистики.

Потреты

Потреты

Фото: Crytivo

А вот что отлично подходит к атмосфере Farlanders — это отличная медитативная музыка. Футуристические электронные мотивы не надоедают даже на второй десяток часов и прекрасно подчёркивают настрой планомерного исследования Марса. Ставки высоки, бюджеты огромны, но вас никто не торопит: наслаждайтесь процессом, сражайтесь с Красной планетой в своём темпе.

***

Farlanders — великолепная видеоигра. Если вам нравится решать задачи, пошаговые головоломки, игры про строительство домиков и всяческой инфраструктуры — она послужит отличным открытием видеоигрового 2023 года. Пускай она достаточно сложная и не везде идеальная, для своей ниши Farlanders — чуть ли не громкий блокбастер. Хотя по ней такого не скажешь, так как вышла игра очень тихо и аккурат перед стартом релизов большей части больших ААА-проектов, когда массовым игрокам как-то не до инди. Так что не пропустите и попробуйте, благо Farlanders не очень дорогая и не займёт у вас сотню-другую часов.

Farlanders

Farlanders

Фото: Cryrivo

Понравилось

  • Пиксельная графика в духе Dune 2
  • Музыка
  • Геймплей, от которого практически невозможно оторваться
  • Глубина проработки механик, отсутствие лишних идей и ненужных вещей
  • Практически нет багов или каких-либо технических проблем

Не понравилось

  • Местами слишком сложные миссии, которые часто зависят от результата генерации карты
  • 2D-арт выбивается из общей стилистики
  • Непропускаемые анимации при смене хода.
Второй сезон «Вампиров средней полосы» великолепен. Это лучший российский сериал сейчас Второй сезон «Вампиров средней полосы» великолепен. Это лучший российский сериал сейчас
Ремейк Dead Space поражает. Это почти шедевр и первая игра нового поколения Ремейк Dead Space поражает. Это почти шедевр и первая игра нового поколения
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Crytivo

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023