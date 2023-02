Hi-Fi Rush — игра, мимо которой просто нельзя проходить. Это преступление

Создатели The Evil Within после Ghostwire: Tokyo очень приятно удивили.

25 января прошла презентация Xbox и Bethesda, где студии показывали свои грядущие проекты. Среди штатных видео случился сюрприз — анонс и одновременно релиз Hi-Fi Rush. Яркий экшен с драками в духе Devil May Cry, который полностью завязан на музыке — как оригинальной, написанной для самой Hi-Fi Rush, так и лицензированных треках групп The Prodigy и Nine Inch Nails.

Игра моментально разошлась мощным сарафаном и получила заоблачные оценки от критиков: на OpenCritic сейчас 90 баллов! В интернете очень тяжело найти негативный или хотя бы сдержанный отзыв — все буквально в восторге и уже пророчат ей звание игры года, а сама Hi-Fi Rush выступила лучше уже провальной Forspoken.

Я не буду долго томить и скажу сразу — с мнением общественности солидарен. Hi-Fi Rush действительно выдающаяся игра, подобных которой индустрия не видела минимум последние пару лет. Абсолютно точно она если и не получит звание игры года, то точно поучаствует в гонке за это звание на всех возможных выставках и наградах.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda. Права на видео принадлежат Bethesda.

Если вам достаточно знать, что это хорошая игра — можете бежать и пробовать сами. Дальше по тексту я постараюсь объяснить, чем же она хороша.

Что такое Hi-Fi Rush

Вы играете за парня по имени Чай (Chai), который мечтает стать рок-звездой, хотя даже не умеет играть на гитаре. Вместо того чтобы учиться музыке, он решает пойти лёгким путём и поставить механическую руку-имплант от компании «Ванделей», которая предлагает апгрейд организма всем желающим.

Однако операция идёт не по плану, и, кроме руки, Чаю случайно заменяют ещё и сердце — на его собственный музыкальный плеер. Теперь вся реальность вокруг героя двигается в такт музыке, а сам он способен создавать гитару из лежащего вокруг мусора и с её помощью сражаться с любыми врагами.

Чай Фото: Bethesda

А их достаточно: в «Ванделей» замечают, что Чай стал «дефектом», неправильно сделанным продуктом, что непозволительно для их бренда. К тому же в какой-то момент герой заводит дружбу с хакершей Мятой (Peppermint) и вместе с ней копает под корпорацию. Ведь та улучшает тела людей не из-за искренней доброты: за этим явно скрывается какой-то зловещий план.

В итоге Чаю предстоит пройти по всей верхушке «Ванделей» и сразить шестерых директоров разных отделов, включая самого главу корпорации Кейла, классического анимешного злодея с белыми волосами и мечом. Помогут ему в этом как новообретённые музыкальные суперспособности, так и друзья, которых герой соберёт вокруг себя по пути.

Кейл Фото: Bethesda

Hi-FI Rush — по-настоящему музыкальная игра

Речь не о том, что во время геймплея в Hi-Fi Rush играет крутой саундтрек, который по факту ни на что, кроме атмосферы, не влияет (как, например, во всё той же DMC). Музыка — ключевой элемент игры, вокруг неё построено всё. Декорации, персонажи, даже левелдизайн выстроены в темп саундтрека. Точно в бит двигаются шестерёнки в механизмах, шагают главный герой и враги, двигаются платформы. Даже голуби качают головой ровно под музыку!

И это не просто аудиовизуальные детали, погружающие в игру: от попадания в ритм зависит и боевая система. Если вы атакуете в темпе музыки, то удары наносят дополнительный урон. Некоторые комбо требуют от вас пропуска одного такта вместо последовательного нажимания ударов, как это обычно бывает.

Причём, чтобы играть было удобно без метронома, пропущенный бит герой громко отбивает ногой по полу. Благодаря этому и многим другим изобретательным визуальным подсказкам в Hi-Fi Rush можно играть без метронома, просто наблюдая и вслушиваясь в игру.

Метроном Фото: Bethesda

При этом она не ограничивает вас как игрока, если с чувством ритма беда. Во-первых, всегда можно поставить метроном, который поможет отсчитывать биты, если вы не слышите их сами. Во-вторых, в игре много настроек для помощи в геймплее и есть уровни сложности. Наконец, попадание в темп не везде обязательно: лишь механика парирования требует от вас точного ритма, тогда как остальную часть можно проходить как обычный слэшер. Просто очков стиля в конце уровня вы получите меньше.

Hi Fi Rush – одна из немногих игр, действительно выстроенных вокруг музыки. Можно вспомнить OSU! и какие-нибудь ритм-игры, но, кажется, со времён Patapon не было игры, где ритм и саундтрек занимали бы такое важное место в геймплее.

Даже локации сделаны будто по куплетам: платформы двигаются под бит, коридоры стоят на местах долгого инструментального проигрыша, прыжковые островки подкидывают вас на мощных гитарных рифах и так далее. Если не отвлекаться на поиск секретов, то вы можете осилить любую комнату точно в темп музыки, буквально «пройти» игровой саундтрек своими ногами.

Hi-Fi Rush Фото: Bethesda

К тому же музыка здесь более чем отличная: что оригинальные, что лицензионные треки моментально западают в память и благодаря видеоигровому контексту становятся ещё лучше. Треку Invaders must Die от The Prodigy в Hi-Fi Rush достался, пожалуй, лучший уровень. В соцсетях многие игроки признаются, что именно на нём им удалось выбить высший S-ранг в бою просто потому, насколько великолепно мелодия ложится на происходящее на экране и заряжает энергией.

Hi-Fi Rush — играбельный фильм Эдгара Райта

Если вы видели фильмы этого режиссёра, особенно «Скотт Пилигрим против всех», то вы легко можете представить, что ждёт в Hi-Fi Rush. Игра не успокаивается ни на секунду и все 12 часов стандартного прохождения проносит вас через историю в бешеном темпе.

Игра выполнена в стильном сел-шейдинге, когда всё похоже на мультфильм или оживший комикс. На этот эффект работают как вычурные дизайны и яркие цвета, так и визуальные приёмы вроде «текстовой озвучки» эффектов, когда на экране появляются надписи вроде «БУМ» или «БАЦ». При этом сама игра постоянно меняет стили на ходу: то это 3D-катсцены в духе аниме, то 2D-анимация, то минималистичный комикс.

Мимоза Фото: Bethesda

Hi-Fi Rush оставляет после себя ощущение субботнего мультика или задорного аниме, которое ты посмотрел марафоном. По-настоящему яркие чувства и эмоции, когда после финальных титров хочется ходить по комнате и качать головой, играя на воображаемой гитаре.

Hi-Fi Rush — игра времён PS2. И это здорово!

Игра удивительно хорошо выдерживает баланс между инновационными идеями и весьма архаичным дизайном. Многие называют её утерянным эксклюзивом PS2: здесь такие же линейные уровни с секретами, бэктрекинг и побочные активности, как в старых играх про дракончика Спайро или дуэт Джека и Декстера.

Hi-Fi Rush умело жонглирует исследованием локаций, боями, платформингом с паззлами и QTE-отрезками, из-за чего ни одна из частей игры не перетягивает на себя одеяло. Только вас начали утомлять сражения, как геймплей берёт перерыв на прыжки по платформам. Устали скакать? Вот вам большой зал с диалогами и секретами.

Между миссиями вы сидите в хаб-локации, где можно пообщаться с друзьями, купить улучшения и посмотреть свои достижения Фото: Bethesda

При этом в Hi-Fi Rush нет ни одного уже порядком утомившего элемента «современной ААА»: цветного лута, прокачки, ненужного и пустого открытого мира. Вместо прогрессии здесь старый добрый магазин приёмов и повышение шкалы здоровья и энергии. Всё это покупается на монетки (а точнее, золотые шестерёнки), которые вы собираете на уровнях. После прохождения на эту валюту также можно открыть альтернативные костюмы персонажей. Всё как в «старые добрые», когда и бандикут Крэш был веселее, и дракон Спайро летал повыше.

Hi-Fi Rush — безумно смешная игра

Общий придурковатый стиль происходящего отлично выдержан также за счёт отличных диалогов, живых персонажей и хорошего юмора. В игрока постоянно летят каламбуры, отсылки и слом четвёртой стены.

Последние элементы благодаря постмодерн-юмору стали уже, скорее, раздражающими: например, упомянутая ранее Forspoken буквально взбесила геймеров диалогами в духе «О господи, я действительно умею колдовать, мне это не снится».

В Hi-Fi Rush они радуют потому, что каждая шутка к месту, а с банальными отсылками авторы постарались как следует поработать. Например, эпизод, где Чаю снится всякий бред: он отсылается к красной комнате из «Твин Пикс». Но при этом никто не тыкает в это пальцем и не кричит «это как в сериале Линча, вы считали этот референс?»

Повторяются лишь темп и танец карлика (в игре — в исполнении кота), а дальше авторы уже доверяют интеллекту своей публики. Геймеры не настолько тупые, чтобы им нужно было разжёвывать каждую отсылку. А даже если они это не считают — эпизод сам по себе забавный и понятный.

Hi-Fi Rush Фото: Bethesda

Другой пример: через игру тянется шутка про робота, который отсылается к знаменитой фразе Дастина Хоффмана «I am walking here» (примерно можно перевести как «я вообще-то иду здесь») из «Полуночного ковбоя». Вот только он не просто произносит мемную фразу из кино, а постоянно говорит созвучные реплики: «I am working here» (я здесь работаю) или «I am watching here» (я тут смотрю вообще-то), углубляя отсылку и делая её самостоятельной шуткой, над которой можно посмеяться, даже не зная самого фильма или цитаты.

И таких мелочей в комедии Hi-Fi Rush — море, как и неглупых отсылок. Хотя глупого юмора тоже хватает, тут переживать не стоит. Жаль лишь только, что не все из них были качественно адаптированы на русский язык.

ВСРАТ Фото: Bethesda

Hi-Fi Rush — эталонный релиз игры от большой студии

Эта игра удивительно хороша. Не только в плане геймплея, сценария, геймдизайна. Она просто работает прямо со старта. До релиза Hi-Fi Rush добралась без единого бага или какой-либо технической проблемы, если не считать бед с Microsoft Store: купленная там игра может выдавать и вылеты, и ошибки.

В остальном — у игры нет ни просадок кадровой частоты, ни провалившихся под пол моделек, ничего вообще. За последние годы тяжело вспомнить игру, которая выходила в настолько идеальном, отполированном состоянии. Как говорил Тодд Говард, «It’s just works»: отсутствие любых проблем позволяет погрузиться в игру и проходить её в состоянии потока, не отвлекаясь на соцсети и реальный мир.

Hi-Fi Rush Фото: Bethesda

***

Hi-Fi Rush хочется назвать идеальной игрой. Конечно, у неё есть мелкие проблемы: не все уровни одинаково весёлые (уровни с главой охраны Корсикой слегка однообразные и затянутые), а парирование не укладывается в философию игры с лёгким порогом вхождения. Если весь геймплей не требует от вас ничего, то вот парирование придётся освоить — без него нельзя пройти игру, а обучение людям без чувства ритма может даться очень и очень нелегко.

Но всё это совершенно незначительно на фоне огромной горы плюсов и удачных находок, которыми полна Hi-Fi Rush. Эту игру просто-напросто не хочется выключать. Стоит лишь включить начальную катсцену и провести свой первый бой, как ты мигом подсаживаешься на местный китч, вливаешься в безудержный темп игры и несёшься без остановки вперёд до самых титров.

Hi-Fi Rush Фото: Bethesda

И ведь в этом нет никакой невероятной инновации. Это лишь переделанные на новый лад идеи игр эпохи оригинального Xbox и второй PlayStation.

Но это настолько забытые игроками вещи, что Hi-Fi Rush, что создана на их основе, ощущается не то потерянной игрой прошлого, не то древним артефактом предтечей. Надеемся, что она не станет в этом последней и получит заслуженное признание в этом году даже после релиза более громких блокбастеров вроде Starfield и Hogwarts Legacy.

Понравилось

Практически всё. Буквально.

Не понравилось