Как Square Enix могла настолько облажаться с Forspoken? Консольный эксклюзив PS5 ужасен

Я ждал Forspoken. Понимал, что игра не станет шедевром, но по трейлерам она казалась любопытным приключением. Паркур выглядел занимательным, дралась героиня зрелищно, мир был симпатичным. К тому же Square Enix уже выпускала приятные медитативные игры с открытыми миром. Так почему бы не повторить?
Увы, Forspoken рушит любые надежды в самом начале и быстро заставляет тянуться к кнопке «Удалить». Давайте разбираться, где команда FInal Fantasy 15 свернула не туда при создании своей новинки.
Над сюжетом никто не заморачивался
Главная героиня Фрей живет в Нью-Йорке и каждый день страдает. Она промышляет воровством, влипает в криминальные разборки и регулярно полирует скамейку заключённых. Во всех бедах девушка винит бросившую её мать. В общем, речь о максимально неприятном человеке, ломающeм как свою, так и чужие жизни.
Чтобы показать хоть какие-то позитивные стороны Фрей, сценарист вручил ей кота. Девушка любит питомца и заботится о нём. На этом её достоинства заканчиваются.
Героиня в современном Нью-Йорке
Фото: Square Enix
А ещё Фрей обожает «Алису в Стране чудес» и мечтает сбежать в новую реальность. В ней она и окажется, когда найдёт в заброшке красивый наруч и, конечно, наденет его. Портал перенесёт даму в Атию, которая когда-то была волшебным местом, а теперь увядает из-за смертельного тумана.
Дымка уничтожает всё — и только Фрей может безопасно путешествовать через неё. А ещё благодаря браслету она получила магическую силу. Поэтому героиня становится единственной надеждой местных, вот только помогать она не спешит.
Девушке плевать на всех: Фрей геройствует только ради поиска дороги домой. Если бы портал был открыт, она бы сразу сбежала в Нью-Йорк, оставив детей, женщин и стариков умирать. К тому же Фрей постоянно хамит, матерится и всех отталкивает. Играть за такую даму попросту неприятно.
Подойти к стражникам мешают невидимые стены
Фото: Square Enix
Цель игры такая же посредственная, как и героиня. Фрей просто бегает по миру и охотится на четырёх злых правителей. Это весь сюжет. Дотошные геймеры соберут много записок и узнают о местных героях и хороших временах, но всё это невыносимо скучно.
Если вы даже поверхностно знакомы с жанром фэнтези, то Forspoken сразу покажется вторичной. Злодеи шаблонные, интересных сюжетных поворотов нет, мир лишён креативных идей. Ощущение, что даже рядовой писатель-фантаст легко бы придумал что-нибудь поинтереснее.
Этот безумец — единственный запоминающийся персонаж
Фото: Square Enix
Графика и оптимизация непростительно ужасны
Слышали о скандале вокруг системных требований Forspoken? На консолях игру выпустили только на PlayStation 5, а на ПК её рекомендуют проходить хотя бы на RTX 3070. И ведь дело не в прорывном визуале, а в кошмарной оптимизации. Неужели актуальные консоли и видеокарты покупают, чтобы видеть такое?
Так игра выглядит на PS5 со включённой трассировкой
Фото: Square Enix
В открытом мире встречаются симпатичные места, но ничего невероятного в них нет. Forspoken больше всего напоминает игры времён PlayStation 3, только в более высоком разрешении. А игры с PS4, будь то «Ведьмак 3», Rise of the Tomb Raider, Batman: Arkham Knight или The Order: 1886, уделывают Forspoken.
Вот удачный кадр из новинки Square Enix…
Фото: Square Enix
«Ведьмак 3» и Forspoken разделяют 8 лет...
А вот «Ведьмак 3»
Фото: CD Projekt RED
Я протестировал игру на PS5 и двух компьютерах — везде были регулярные просадки. На PS5 фризы сопровождали каждую серьёзную драку. На RTX 3070 при разрешении 1440р на средне-высоких настройках производительность удручала постоянными падениями вплоть до 25 FPS.
Устанавливать игру на GTX 1650 Ti вообще было ошибкой. Пришлось выбрать 720p и низкие настройки — количество кадров не превышало 25.
Forspoken
Фото: Square Enix
Возможно, в ноготочках Фрей слишком много полигонов. Или разработчики как-то сломали движок Luminous, который отлично тянул красивую Final Fantasy 15. Это неважно. Факт в том, что игра работает непростительно плохо.
И это ещё не все вопросы к техническому состоянию. Forspoken вылетает, экран во время кат-сцен постоянно затемняется, пропуск диалогов сопровождают рваные анимации. В общем, полный кошмар.
Мгновение спустя игра вылетела
Фото: Square Enix
Паркур и бои тоже огорчают
Если Forspoken и хвалили, то только за паркур и сражения. Вот только эти механики тоже не довели до ума.
Вспомните перемещение по миру из «Человека-паука». Супергерою сразу выдали впечатляющий набор трюков: он бегал по стенам, стремительно отталкивался от крыш, эффектно пикировал. А Фрей поначалу мало что умеет. Она не заберётся даже на трёхэтажный дом и выдохнется после стометровки.
Чтобы научиться долго бегать, высоко прыгать, скользить по воде и делать рывки, прокачивайтесь. Пока овладеете крутыми навыками, пройдёт больше половины игры. Тогда перемещение и правда станет приятным, но не факт, что вы дотерпите и не удалите экшен до этого момента.
Forspoken
Фото: Square Enix
У сражений та же проблема. Изначально Фрей владеет только магией земли. Она швыряет камни, защищается щитом из булыжников и тормозит врагов вылезающими из-под земли корнями.
Стартовый набор заклинаний скромный, а следующая стихия откроется через три часа. Это при условии, что вы несётесь по сюжету и не отвлекаетесь на побочные активности (они, кстати, унылые). Поэтому сражения становятся прикольными ближе к финалу — бóльшую часть игры вы будете скучать.
Фрей против оленя
Фото: Square Enix
***
Forspoken кажется недоразумением. Игра плохо выглядит, еле работает на топовых системах, шокирует отвратной героиней, вынуждает много трудиться ради весёлых трюков и заклинаний. Так стоит ли тратить на неё время? Наверняка в вашей библиотеке полно более захватывающих игр, которые вы давно хотели пройти.
Понравилось
- Ближе к финалу от паркура и сражений можно получить удовольствие
- Крутой саундтрек от Беара Маккрири.
Не понравилось
- Чрезмерно устаревшая графика
- Ужасная производительность на ПК и PS5
- Банальный сюжет
- Отталкивающая героиня
- Скучный геймплей.
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