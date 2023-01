Как Square Enix могла настолько облажаться с Forspoken? Консольный эксклюзив PS5 ужасен

Я ждал Forspoken. Понимал, что игра не станет шедевром, но по трейлерам она казалась любопытным приключением. Паркур выглядел занимательным, дралась героиня зрелищно, мир был симпатичным. К тому же Square Enix уже выпускала приятные медитативные игры с открытыми миром. Так почему бы не повторить?

Увы, Forspoken рушит любые надежды в самом начале и быстро заставляет тянуться к кнопке «Удалить». Давайте разбираться, где команда FInal Fantasy 15 свернула не туда при создании своей новинки.

Над сюжетом никто не заморачивался

Главная героиня Фрей живет в Нью-Йорке и каждый день страдает. Она промышляет воровством, влипает в криминальные разборки и регулярно полирует скамейку заключённых. Во всех бедах девушка винит бросившую её мать. В общем, речь о максимально неприятном человеке, ломающeм как свою, так и чужие жизни.

Чтобы показать хоть какие-то позитивные стороны Фрей, сценарист вручил ей кота. Девушка любит питомца и заботится о нём. На этом её достоинства заканчиваются.

Героиня в современном Нью-Йорке Фото: Square Enix

А ещё Фрей обожает «Алису в Стране чудес» и мечтает сбежать в новую реальность. В ней она и окажется, когда найдёт в заброшке красивый наруч и, конечно, наденет его. Портал перенесёт даму в Атию, которая когда-то была волшебным местом, а теперь увядает из-за смертельного тумана.

Дымка уничтожает всё — и только Фрей может безопасно путешествовать через неё. А ещё благодаря браслету она получила магическую силу. Поэтому героиня становится единственной надеждой местных, вот только помогать она не спешит.

Девушке плевать на всех: Фрей геройствует только ради поиска дороги домой. Если бы портал был открыт, она бы сразу сбежала в Нью-Йорк, оставив детей, женщин и стариков умирать. К тому же Фрей постоянно хамит, матерится и всех отталкивает. Играть за такую даму попросту неприятно.

Подойти к стражникам мешают невидимые стены Фото: Square Enix

Цель игры такая же посредственная, как и героиня. Фрей просто бегает по миру и охотится на четырёх злых правителей. Это весь сюжет. Дотошные геймеры соберут много записок и узнают о местных героях и хороших временах, но всё это невыносимо скучно.

Если вы даже поверхностно знакомы с жанром фэнтези, то Forspoken сразу покажется вторичной. Злодеи шаблонные, интересных сюжетных поворотов нет, мир лишён креативных идей. Ощущение, что даже рядовой писатель-фантаст легко бы придумал что-нибудь поинтереснее.

Этот безумец — единственный запоминающийся персонаж Фото: Square Enix

Новость по теме В Steam люди тоже оказались недовольны Forspoken

Графика и оптимизация непростительно ужасны

Слышали о скандале вокруг системных требований Forspoken? На консолях игру выпустили только на PlayStation 5, а на ПК её рекомендуют проходить хотя бы на RTX 3070. И ведь дело не в прорывном визуале, а в кошмарной оптимизации. Неужели актуальные консоли и видеокарты покупают, чтобы видеть такое?

Так игра выглядит на PS5 со включённой трассировкой Фото: Square Enix

В открытом мире встречаются симпатичные места, но ничего невероятного в них нет. Forspoken больше всего напоминает игры времён PlayStation 3, только в более высоком разрешении. А игры с PS4, будь то «Ведьмак 3», Rise of the Tomb Raider, Batman: Arkham Knight или The Order: 1886, уделывают Forspoken.

Вот удачный кадр из новинки Square Enix… Фото: Square Enix

«Ведьмак 3» и Forspoken разделяют 8 лет...

А вот «Ведьмак 3» Фото: CD Projekt RED

Я протестировал игру на PS5 и двух компьютерах — везде были регулярные просадки. На PS5 фризы сопровождали каждую серьёзную драку. На RTX 3070 при разрешении 1440р на средне-высоких настройках производительность удручала постоянными падениями вплоть до 25 FPS.

Устанавливать игру на GTX 1650 Ti вообще было ошибкой. Пришлось выбрать 720p и низкие настройки — количество кадров не превышало 25.

Forspoken Фото: Square Enix

Возможно, в ноготочках Фрей слишком много полигонов. Или разработчики как-то сломали движок Luminous, который отлично тянул красивую Final Fantasy 15. Это неважно. Факт в том, что игра работает непростительно плохо.

Пояснение от технических экспертов. На самом деле, ключевая проблема настолько высоких требований — череда необдуманных решений по части проприетарного движка и используемых в нём технологий. Они требуют много ресурсов, но дают удручающий результат.

И это ещё не все вопросы к техническому состоянию. Forspoken вылетает, экран во время кат-сцен постоянно затемняется, пропуск диалогов сопровождают рваные анимации. В общем, полный кошмар.

Мгновение спустя игра вылетела Фото: Square Enix

Паркур и бои тоже огорчают

Если Forspoken и хвалили, то только за паркур и сражения. Вот только эти механики тоже не довели до ума.

Вспомните перемещение по миру из «Человека-паука». Супергерою сразу выдали впечатляющий набор трюков: он бегал по стенам, стремительно отталкивался от крыш, эффектно пикировал. А Фрей поначалу мало что умеет. Она не заберётся даже на трёхэтажный дом и выдохнется после стометровки.

Чтобы научиться долго бегать, высоко прыгать, скользить по воде и делать рывки, прокачивайтесь. Пока овладеете крутыми навыками, пройдёт больше половины игры. Тогда перемещение и правда станет приятным, но не факт, что вы дотерпите и не удалите экшен до этого момента.

Forspoken Фото: Square Enix

У сражений та же проблема. Изначально Фрей владеет только магией земли. Она швыряет камни, защищается щитом из булыжников и тормозит врагов вылезающими из-под земли корнями.

Стартовый набор заклинаний скромный, а следующая стихия откроется через три часа. Это при условии, что вы несётесь по сюжету и не отвлекаетесь на побочные активности (они, кстати, унылые). Поэтому сражения становятся прикольными ближе к финалу — бóльшую часть игры вы будете скучать.

Фрей против оленя Фото: Square Enix

***

Forspoken кажется недоразумением. Игра плохо выглядит, еле работает на топовых системах, шокирует отвратной героиней, вынуждает много трудиться ради весёлых трюков и заклинаний. Так стоит ли тратить на неё время? Наверняка в вашей библиотеке полно более захватывающих игр, которые вы давно хотели пройти.

Понравилось

Ближе к финалу от паркура и сражений можно получить удовольствие

Крутой саундтрек от Беара Маккрири.

Не понравилось