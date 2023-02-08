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Как живет Дженна Ортега — звезда сериала «Уэнсдей»

Девочка с чёрным юмором: как живёт звезда сериала «Уэнсдей»
Артём Ращупкин
Чем знаменита звезда сериала «Уэнсдей»
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Латиноамериканка, покорившая Голливуд в столь юном возрасте.

20-летняя Дженна Ортега снимается в кино с подросткового возраста, впервые появившись ещё в «Железном человеке 3». Но давайте честно: хорошо ли вы знали её до выхода сериала «Уэнсдей»? Именно главная роль девочки со странной тягой к пыткам стала для Дженны главной ролью в её карьере.

Мы подготовили несколько интересных фактов о жизни талантливой актрисы, чьё появление во втором сезоне «Уэнсдей» мы уже ждём с нетерпением.

У Дженны Ортеги три сестры и два брата

Девочка выросла в большой семье, состоящей из шести человек. У неё три сестры и два брата. Мама имеет мексиканское и пуэрториканское происхождение, а отец — исключительно мексиканское. Она родилась в Коачелла, на юге Калифорнии, в семье успешного бизнесмена и медсестры.

Семья Дженны

Семья Дженны

Фото: Из личного архива Дженны Ортеги

Она заинтересовалась актёрским мастерством в шестилетнем возрасте

Кто-то мечтает быть космонавтом или лётчиком, а Дженна уже в шестилетнем возрасте точно знала, что хочет стать актрисой. Её мечты сбылись: семья поддержала выбор Дженны, а мама помогла с поиском агента.

Ну как помогла… Просто разместила монолог семилетней дочери в соцсетях, который увидел один из агентов. Хотя цели привлечь кого-либо в социальных сетях не было — мама опубликовала ролик в шутку для своих друзей.

Видео доступно на YouTube-канале USER NOT FOUND. Права на видео принадлежат Tamron Hall Show.

Сначала девочка появилась в рекламах

А никто и не обещал золотых гор. Для начала девочке предложили сняться в промороликах. Так, Дженна ненадолго стала главным «детским лицом» Colgate, «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» — неплохо для человека с улицы?

Видео доступно на YouTube-канале Jenna Ortega. Права на видео принадлежат Colgate.

Первый опыт на ТВ состоялся спустя два года

Дженна пошла на первые кинопробы в своей жизни уже в восьмилетнем возрасте. Спустя несколько лет она начала получать небольшие роли в сериалах и фильмах. Первые эпизодические роли она сыграла в таких известных сериалах, как «Место преступления: Нью-Йорк» и «Дни нашей жизни».

«Железный человек 3» стал полноценным дебютом Дженны в кино

Но свою первую роль в большом фильме она получила, когда ей исполнилось 11, сыграв дочь вице-президента в «Железном человеке 3». Да, эта была небольшая роль, но какое же значение она имела для девочки — Дженна не только познакомилась с миром кино, но и пообщалась с великими актёрами.

Видео доступно на YouTube-канале Evolution Lab. Права на видео принадлежат Disney, NBC, Netflix.

Дженна Ортега — современная королева «Крика»

Большая часть фильмов, в которых снялась Ортега, не подходит для детей. Её даже прозвали королевой ужасов. Девушка очень любит этот жанр и снялась в таких известных хоррорах, как «Астрал 2», «Няня. Королева проклятых», «Студия 666», «X» и «Крик».

В рамках современной франшизы «Крик» девушка играет роль Тары Карпентер и собирается повторить её в шестом фильме, релиз которого планируется совсем скоро — в марте текущего года.

Видео доступно на YouTube-канале «КиноФлешбэк». Права на видео принадлежат Paramount.

Актриса придерживается вегетарианского питания

Дженна придерживалась вегетарианского питания, но ей пришлось немного пересмотреть свой рацион после отъезда в Румынию для съёмок в «Уэнсдей». Она чувствовала, что с таким графиком ей не удастся придерживаться диет, поэтому начала употреблять рыбные блюда и морепродукты.

Дженна стала первой латиноамериканской принцессой Диснея

В 2016-м Disney пригласил будущую звезду «Уэнсдей» озвучить роль принцессы Изабель в мультипликационном телесериале «Елена — принцесса Авалора». Таким образом, Дженна стала первой латиноамериканской принцессой в истории Диснея. Это был не только момент славы, но и момент для гордости, потому что Дженна всегда гордилась своим происхождением.

До «Уэнсдей» был ещё «Побег с Фионой»

«Побег с Фионой» — один из немногих милых фильмов с участием Ортеги. Девушка сыграла главную роль в фильме — дочь директора цирка, который решил избавиться от старой цирковой слонихи. Тогда Ортега решает спасти цирковое животное, отправившись с ним в далёкое путешествие.

Видео доступно на YouTube-канале Womy Film Production. Права на видео принадлежат Womy Film Production.

Девушка предпочитает немецкий автопром

Ортега отдаёт предпочтение исключительно немецким автомобилям. Она водит не так часто, а права получила сравнительно недавно, но в собственности имеет уже три дорогих автомобиля: Audi Q3 стоимостью $ 37 тыс., BMW 235i за $ 46 тыс. и Mercedes E-класса за $ 60 тыс.

Дженна и Audi

Дженна и Audi

Фото: Из личного архива Дженны Ортеги

Она сама поставила танец в «Уэнсдей»

Ставший вирусным танец из сериала «Уэнсдей» девушка поставила сама за два дня. Актриса рассказала, что целенаправленно отказалась от работы с хореографами, хотя не имела большого опыта в этой области.

Она вспоминает: «Я не спала два дня. Всё думала над движениями. Пересмотрела видео с Siouxsie and the Banshees, включала Дени Лавана в Beau Travail. Потом наткнулась на архивные кадры, на которых дети-готы танцуют в клубах в 80-х, и решила совместить все эти движения в одном танце».

А ещё во время исполнения танца Ортега болела коронавирусом.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Писать — одно из её любимых увлечений

Девушка имеет задатки писателя. Во время одного интервью она сказала:

Я люблю писать. Я пишу всё время, я буду писать о чём угодно. Я буду писать эссе или сценарии, это один из способов расслабиться.

В 2021 году Ортега опубликовала свою первую книгу под названием «Это всё любовь: размышления для вашего сердца и души». Книга даёт понять, каково это быть ребёнком-актрисой и латиноамериканкой в ​​Голливуде.

Дженне пришлось научиться играть на виолончели

Когда она не расследует тайны убийства, не оттачивает свои способности и не пишет роман, то играет на виолончели. Дженне пришлось научиться играть на этом инструменте с нуля, чтобы полностью вжиться в роль своей героини.

Девушка вспоминает:

Я научилась играть на виолончели специально для сериала. Я начала практиковаться на нём примерно за два месяца до съёмок.

Внешность актрисы постоянно сравнивали с Уэнсдей Аддамс

«Люди говорили мне, что я похожа [на Уэнсдей Аддамс], с шести лет, — рассказала Дженна редакции журнала People в декабре 2022 года. — И у меня довольно мрачное чувство юмора!»

Дженна не скрывает: общаться с ней бывает легко далеко не всем из-за её чёрных и извращённых шуточек.

Видео доступно на YouTube-канале MaximoTV. Права на видео принадлежат MaximoTV.

Ортега уже заработала себе на безбедную жизнь

В столь юном для киноиндустрии возрасте девушка уже имеет приличный капитал. По разным оценкам, общее состояние Дженны оценивается в $ 4 млн. А сколько она заработала за съёмки в «Уэнсдей»?

К сожалению, информации о гонораре Ортеги нет. Но если посмотреть на зарплаты актёров в других сериалах Netflix, таких как «13 причин почему» и «Очень странные дела», то, согласно Deadline, они колеблются от $ 20 тыс. до 60 тыс. за серию. Вероятно, гонорар Дженны в этом же диапазоне. Но ко второму сезону он явно должен заметно увеличиться.

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Теги Чемп.Play Кино и сериалы «Уэнсдей» •••

Заглавное фото: Matt Winkelmeyer/FilmMagic/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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