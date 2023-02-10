Полезные советы и ответы на вопросы по Hogwarts Legacy. Что нужно знать до начала игры?

Hogwarts Legacy получилась отличной — она понравилась критикам, а фанаты «Гарри Поттера» и вовсе получили всё, о чём всю жизнь мечтали. Во время прохождения мы заметили некоторые неочевидные моменты, о которых расскажем в этом материале. Считайте, что это сборник советов и полезной информации для облегчения игры.

Сначала пройдите побольше сюжета

После небольшого пролога вы сразу попадёте в Хогвартс. С первых минут станет ясно, что замок гигантский. Но не торопитесь его исследовать, лучше сначала пройти побольше сюжетных заданий, дабы иметь как можно больше заклинаний и возможностей, которые потребуется при изучении замка и окрестностей — взлом замков, невидимость, метла и так далее.

А ещё очень полезно пользоваться картой — с её помощью можно совершать быстрые перемещения в нужные места и просто изучить местность. Для быстрого перемещения нужно находить точки с летучим зелёным пламенем. Пропустить их трудно, они автоматически зажигаются при приближении.

Портретный рельеф Игнатии Уилдсмит постоянно болтает с игроком Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Внимательно выбирайте волшебную палочку

Сразу после пролога вы отправитесь в деревушку Хогсмид, где надо приобрести волшебную палочку. Отнеситесь к этому выбору с величайшим вниманием, потому что впоследствии вы больше не сможете поменять её. При этом можно найти множество рукояток, который никак не влияют на характеристики палочки, но уж точно прибавляют ей стиля.

Фото: Warner Bros.

Помощь в боях

Во время сражений нужно атаковать врагов различными заклинаниями и следить за ответными атаками. Чтобы избежать урона, можно либо увернуться, либо использовать защитное заклинание, которое вдобавок позволит контратаковать.

Будьте чуть изобретательнее, чтобы облегчить сражения и сделать их интереснее. Старайтесь не просто «закликивать» врагов, а изучать слабые места противников. Например, нежить очень боится огня — против неё лучше использовать огненные заклинения.

Ещё почаще используйте «Левиосо», «Экспеллиармус» и «Акцио»: с помощью первого можно поднять противника в воздух, вторым обезоружить, а третьим притянуть к себе. В комбинации с другими заклинаниями и предметами бои получаются очень зрелищными.

Тёмные маги интересные соперники Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

А ещё не забывайте про взаимодействие с окружением. На каждом поле боя есть бочки, ящики и другие предметы, которые можно кинуть во врагов. Урон от таких предметов проходит приличный и поможет вам взять верх. Стоит помнить и про особый навык — древнюю мощную магию, которая наносит огромный урон. Для заполнения шкалы этой магии нужно побеждать врагов.

Фото: Warner Bros.

Не забывайте про зелья

Этот предмет изучают все студенты Хогвартса, и главный герой игры не стал исключением. После посещения уроков вы сможете варить зелья самостоятельно. Для этого вам необходима особый стол для зельеварения, множество из которых стоит размещать в Выручай-комнате.

Для варки зелий понадобятся рецепты и ингредиенты. Все базовые рецепты будут доступны по ходу сюжета, но за какие-то зелья нужно будет заплатить. Ингредиенты можно будет купить в магазине или найти в мире — благо различные грибочки и цветочки разбросаны повсюду.

И, наконец, не забывайте пользоваться зельями в бою! Помимо базового отвара, повышающего здоровье, есть много других полезных зелий. Одно из них, например, позволяет буквально превратить кожу персонажа в камень, изменив внешний вид. Благодаря эффекту весь урон будет снижаться.

Варка зелий всегда затягивает! Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Как открыть запертые двери — где изучить «Алохомору?»

Хогвартс и окрестности полны запертых дверей, для которых требуется специальное заклинание — да, речь про «Алохомору»! Изучить столь важную способность можно будет у мистера Муна. К нему вы попадёте по сюжету (поэтому, да, лучше сначала идти по сюжету!).

Более продвинутые версии заклинания откроются после того, как вы соберёте для него специальные статуи, запрятанные по всему Хогвартсу.

Тот самый мистер Мун Фото: Warner Bros.

Как зарабатывать золото

Основная валюта — золото. За него можно приобретать элементы одежды, ингредиенты для зелий, различные рецепты и многое другое. Зарабатывать золото можно везде. Мешочки с ним разбросаны по всему миру, но с них выпадает совсем мало.

Наиболее эффективно продавать снаряжение торговцам или открывать сундуки с большим глазом — с них выпадает сразу по 500 монет.

Как открыть сундуки с глазом

Чтобы открыть сундук, нужно просто применить дезиллюминационное заклинание, делающее героя невидимым. Оно выдаётся после сюжетного задания с библиотекой. После этого можно спокойно подойти к сундуку и открыть его, получив заветное золото.

Этот хитрый глаз легко обмануть Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Как решать головоломки с дверьми

Тут всё очень просто: перед нами два ребуса, а посередине каждого число — его сумму мы и должны получить из чисел и знаков вокруг. Если знать обозначение каждого знака, это становится чрезмерно просто. Но если проблемы всё ещё возникают, почитайте наш отдельный гайд.

Как поменять внешний вид без смены одежды

Вся одежда отличается характеристиками и внешним видом: тут вам и жилеты, и мантии, и шляпы, и очки. Однако почти всегда бывает так, что, например, нелепые очки прибавляют много здоровья, но надевать их совсем не хочется, чтобы не портить свой гардероб. Выход есть!

Можно менять внешний вид и сохранить мощные характеристики. Чтобы это сделать, нужно перейти во вкладку со снаряжением, навестить на нужную одежду и нажать соответствующую кнопку.

У моего персонажа надеты очки, перчатки и головной убор, но ничего из этого не отображается. Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Какие таланты качать

По мере продвижения по сюжету главный герой сможет овладеть талантами, которые усиливают персонажа с разных сторон. Лучшим выбором на первых порах станет ветка «Ключевых» умений: сделайте ставку на:

улучшенном эффекте лечения от Рябинового отвара;

проворности и ускорении перезарядки заклинаний во время использования базовой атаки;

открытии новых комплектов заклинаний.

Ветка «Ключевых» талантов Фото: Warner Bros.

Как увеличить вместимость инвентаря

Чтобы в снаряжение вмещалось больше видов одежды, нужно выполнять испытания Мерлина. Они откроются по ходу прохождения. На карте задания помечены в виде листа.

Чтобы начать испытание, нужно подойти к отметке и использовать листья сладкой мальвы. Мерлин не стал заморачиваться и создал простенькие испытания, которые не отнимут много времени. В некоторых из них нужно уничтожить определённое количество предметов, в других — перемещать камни, зажигать факелы и многое другое.

Где достать листья? Можно либо купить в лавке «Волшебная брюква», либо приобрести семена и вырастить растение самим.

Находить задания Мерлина в мире легко Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Как получить метлу и летать

Впервые опробовать полёт можно будет в одном из сюжетных заданий. В миссии предстоит немного полетать и облететь сам замок. После этого учебную метлу заберут, а достать новую можно в магазинчике спортивных товаров «Круголётка». Сначала будет доступно всего пять метёл, каждая стоит по 600 монет.

Со временем можно будет улучшить метлу или купить более усовершенствованную, так что не расстраивайтесь первоначальному скудному набору — всё лучшее ещё впереди.

Магазинчик, который вам нужен Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Отметим, что начинать взлёт с абсолютно любой точки нельзя. В игре есть особый значок, который показывает, где летать можно, а где это запрещено. Например, над деревней Хогсмид все полёты запрещены, а огораживает её от таких летунов магический барьер. Зато над Хогвартсом можно летать сколько душе угодно.

Через барьер не пройти Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Как открыть запрещённые заклинания

В Hogwarts Legacy можно изучить тёмные искусства, чтобы овладеть непростительными заклятиями. Да, в игре можно изучить «Империо», «Круцио» и, конечно, «Аваду Кедавру». Но чтобы это сделать, придётся постараться.

Каждое из тёмных заклинаний открывается через квесты Себастьяна Сэллоу — слизеринца, который сдружился с главным героем. Втайне от остальных Себастьян будет обучать непростительным заклятиям. Первое, «Круцио», можно изучить в ходе задания «В тени обучения». Следом вам откроется «Империо» — за выполнение задания «В тени времени».

Самое интересное заклятие, «Авада Кедавра», станет доступно по ходу квеста «В тени реликвии». Оно откроется по достижении 28-го уровня персонажа. Чтобы обучиться заклинанию, в этом же задании необходимо ответить следующим образом: «О проклятии должен знать каждый» и «Да, пожалуйста». После этого «Авада Кедавра» станет вашей.

Самое мощное заклинание, убивающее наповал Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Если у вас ещё есть вопросы, можете задавать их в комментариях, а мы обязательно дополним материал новой информацией. Hogwarts Legacy доступна для всех владельцев ПК, PS5 и Xbox Series.