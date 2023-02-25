Ubisoft убила ещё одну серию. Новая The Settlers — просто ужасна. Обзор стратегии

Третья часть The Settlers была одной из первых игр на моём компьютере. Не скажу, что провёл в ней сотни часов и познал все тонкости, но часто зависал за строительством красивого города с продвинутой экономикой.
Когда в 2018-м Ubisoft анонсировала долгожданный перезапуск, сердце ёкнуло, а ностальгические воспоминания нахлынули. Год назад я даже залип в бету. В ней хватало проблем вроде глупого ИИ и багов, но потенциал был огромным.
Казалось бы, вы перенесли выход на целый год и вам осталось лишь исправить ошибки — вот готовый хит. Увы, разработчики вообще ничего не починили. The Settlers: New Allies — недоразумение.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Поначалу игра радует визуалом и медитативностью
Первые часы в The Settlers: New Allies обнадёживают. Выбираешь фракцию, у каждой из которых свои особенности. Элари хороши в фермерстве и лучше строят всякие мельницы. Мару хорошо держат оборону и умело работают с золотом. Йорны смертоносны в атаке и экономят на крафте оружия.
Затем фракция высаживается на приятной локации, а игрока тут же окутывает уют. Цветовая гамма приятная. Здания, юниты и локации детализированы. Музыка на фоне прекрасна. Поэтому мгновенно растворяешься в мире и с удовольствием развиваешь поселение.
Выглядит игра отлично
Фото: Ubisoft
У персонажей много хлопот. Нужно возводить лесопилки и каменоломни, расширять территорию, с умом прокладывать дороги и так далее. О производственных цепочках тоже не забывайте. В отличие от Age of Empires, здесь нельзя просто построить казарму, кликнуть на лучника и получить нового бойца.
Сначала добудьте лук. Для этого притащите в кузню базовые ресурсы и железо. Металл лежит в шахтах: найдите её, присоедините к своим владениям и покормите инженеров, чтобы поскорее добыли добро.
А потом убедитесь, что в поселении есть свободные жители, которые придут в тренировочный лагерь и научатся стрелять. Все жители при деле? Тогда стройте очередной домик и следите, чтобы местным всего хватало.
При этом юниты красиво выполняют задачи. Нужно загрузить добро на торговый корабль? Поселенцы начнут складывать ресурсы по сундукам и потащат их на судно.
Поселенцы редко слоняются без дела
Фото: Ubisoft
Увы, разбираться в производственных цепочках интересно только поначалу. Вскоре замечаешь, что Ubisoft сильно упростила все процессы. Жителям больше не нужна вода, а отсутствие еды всего лишь снижает производительность. Путь от посева зерна до готовой булки сократили. Мотивировать солдат золотом больше нельзя.
В итоге механики досконально изучаешь в первый же вечер, а потом ждёшь, чем ещё удивит игра. Вот только Ubisoft уже выложила козыри: кроме симпатичного визуала и поверхностных производственных цепочек, в The Settlers: New Allies нет ничего интересного.
Инженеры из Гильдии бесценны
Фото: Ubisoft
Это как Age of Empires, только в сто раз хуже
Раньше серия The Settlers цепляла проработанной экономикой и акцентом на развитие поселения, но в New Allies концепция изменилась. Теперь это игра про бесконечные сражения. Увы, воевать не так интересно, как в той же Age of Empires.
Проблема в кошмарном ИИ. Кажется, даже на заре стратегического жанра компьютер не командовал войсками настолько бездарно.
Очередная группа врагов бездарно умирает
Фото: Ubisoft
Основная тактика ИИ — просчитать самый короткий маршрут до вашей базы и отправить туда горстку воинов. Если поставите на стражу десяток бойцов и сторожевые башни, даже не заметите атаку.
Иногда компьютер всё же собирает более внушительный отряд. Вот только его всё равно мало, чтобы разнести даже слабую оборону. А ещё доходит до смешного: в лагерь можно зайти с любой стороны, но противник всегда прёт по одному направлению, которое усилено башнями.
Чтобы проиграть, нужно постараться
Фото: Ubisoft
Об обороне враги тоже не парятся, отправляя всех бойцов на убой. Поэтому отразите нападение и переходите в контратаку. Если собрали 50 сильных воинов, быстро разнесёте базу, которая осталась без присмотра.
В итоге из-за упрощений развивать поселение быстро надоедает, а война с ИИ утомительно скучная. Противник никогда не бросает вызов и творит исключительно глупости. Это касается как сюжетной кампании, в которой нет ничего изобретательного, так и режима сражений.
Быть может, отбиваться сразу от трёх врагов было бы занятно, но, в отличие от прошлых частей, в New Allies нет такой возможности. Режимы «2 на 2» и «4 на 4» доступны только для мультиплеера. Однако зазывать в новинку друзей преступно, а поиск редко находит реального противника.
К тому же были случаи, когда я залетал в катку против другого игрока, но всё портил сетевой код. Вылеты, зависания и баги убивали веселье.
Назвать кампанию сюжетной трудно, ведь нормальной истории не придумали
Фото: Ubisoft
Ubisoft всё сломала, но ничего не создала
Трудно объяснить, на что надеялись менеджеры Ubisoft. Они сильно упростили экономическую систему, которой славилась серия, а взамен предложили RTS-механики из Age of Empires — при этом не работающие из-за безмозглого ИИ.
Будь у игры нормальный онлайн, всё бы обошлось. Геймеры залетели бы на сервера и рубились друг с другом. Но Ubisoft не рекламировала игру, не рассылала журналистам ключи и до последнего делала вид, что New Allies вообще не существует. Поэтому онлайна нет.
Неудивительно, что спустя неделю на Metacritic у новинки всего два обзора от прессы и 57 отзывов от игроков. Последние, кстати, оценили новую The Settlers в 24 балла из 100. Ubisoft словно специально отправила игру на убой — ровно так же, как ИИ в игре отправляет вояк на верную смерть. С таким подходом великая некогда компания точно не поправит дела.
Разносим лагерь бандитов
Фото: Ubisoft
И ведь эту игру делали больше 10 лет — страшно представить, что же всё это время происходило на производственном цеху, раз итогом этого стала настолько жалкая партия на продолжение великой серии.
Понравилось
- Симпатичный визуал
- Поначалу вникать в механики интересно
Не понравилось
- Шокирующе глупый ИИ
- Пустые серверы и проблемы с сетевым кодом
- Производственные цепочки слишком упростили.
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