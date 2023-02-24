Создатели Batman: Arkham показали свою новую игру — и она разочаровала абсолютно всех

Ночью 24 февраля прошла 15-минутная презентация «Отряда самоубийц: Убить Лигу справедливости» — новинки Rocksteady, создателей уже культовой трилогии игр про Бэтмена: Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight. К сожалению, проект разочаровал, кажется, абсолютно всех.
Вчерашний показ «Убить Лигу справедливости» — не первый. Геймплей показывали и до этого, и даже тогда он не вызывал восторга, но многие явно рассчитывали на магию разработчиков — всё же это создатели Batman Arkham, наверняка ближе к выходу 26 мая нам покажут нечто. Показали, но не нечто.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Games. Права на видео принадлежат WB Games.
А что нам показали по «Отряду самоубийц»
К величайшему сожалению, с показом свежего геймплея подтвердились все самые скептичные прогнозы:
- это полностью кооперативная игра — даже когда вы будете играть в одиночку, вас станут сопровождать боты в роли других злодеев. Все задания предстоит проходить в кооперативе, никаких одиночных не предусмотрено совсем;
- огромная ставка на создание билдов персонажей и постоянный подбор новой экипировки с лучшими показателями в худших традициях какой-нибудь Destiny;
551% того, 20 218 единиц урона того
Фото: Warner Bros.
- экипировка даже разделена на «производителей», как в какой-нибудь Borderlands;
- для игры требуется постоянное подключение к серверам WB;
- упор на перестрелки, а не на сражения врукопашку — последние даже толком не показали, лишь добивания, хотя у каждого персонажа есть отдельное оружие для ближайшего боя;
- предусмотрен боевой пропуск для разблокировки новых нарядов;
- «Убить Лигу справедливости» — классическая игра-сервис, которую планируют расширять после выхода. Уже пообещали новых персонажей и задания.
В совокупности всё это чрезвычайно разочаровало всех поклонников творчества Rocksteady и обычных игроков.
«Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости»
Фото: WB Games
Вместо классической сюжетной игры аудитория получает уже устаревшую игру-сервис за 5–8 тыс. рублей. Сколько издателей уже обожглись, пытаясь сделать это? Даже EA отказалась дальше пытаться, всё равно не получается. А вот Warner Bros. зачем-то пытается запрыгнуть в давно уехавший поезд.
Разочарованы все
Многие только сейчас осознали, что «Убить Лигу справедливости» — прямое продолжение Batman: Arkham Knight. События «Отряда самоубийц» разворачиваются через пять лет после финала «Рыцаря Аркхэма», когда на планету нападает суперзлодей из космоса Брейниак. Он умудряется захватить под контроль практически всех супергероев: Бэтмена, Супермена, Флэша и Зелёного фонаря. Избежать контроля удалось только Чудо-женщине.
В рекламе «Убить Лигу справедливости» издатель активно напирал на сюжетные ролики — и они выглядят отлично, к ним претензий ни у кого нет. Именно поэтому разочарование от геймплея оказалось настолько обширным, ведь «Отряд самоубийц» — это безликая кооперативная игра.
Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Дэдшот и Кинг Шарк – чрезвычайно разные персонажи, но для игры их попытались максимально приблизить друг к другу. К примеру, каждый умеет перемещаться «по воздуху»: Харли напоминает Человека-паука, Кинг Шарк очень высоко прыгает, Дэдшот летает на ранце, а Бумеранг телепортируется к брошенному бумерангу.
А ещё все игроки постоянно находятся в воздухе
Фото: WB Games
И так во всём: в сражениях персонажи используют исключительно огнестрельное оружие. Это игроков не на шутку разочаровало, поэтому они язвительно пишут комментарии в духе:
Представляю вам фирменное оружие Капитана Бумеранга — Д Р О Б О В И К.
Видите, как он рад?
Фото: WB Games
Многие шокированы тем, что Кинг Шарк в принципе берёт в свои лапы огнестрельное оружие — даже он завязан на перестрелках. Подобный подход убивает хоть какую-то разницу между персонажами. Многие тут же вспоминают «Мстителей» — и не зря, там был абсолютно аналогичный подход. Напомнить, как закончили «Мстители»?
В итоге отличия, похоже, связаны исключительно в умениях — и то не совсем понятно, а будет ли отличаться что-то, кроме самих анимаций. И это буквально идёт против всего, что было выстроено в Batman: Arkham. Игроки полюбили игры про Бэтмена за атмосферу и возможность играть за Тёмного рыцаря: как бы заезжено это ни звучало, но Batman: Arkham позволяла «ощутить себя Бэтменом». Как «Человек-паук» позволяет оказаться в шкуре Человека-паука.
Игра про Отряд самоубийц этого лишена. Все четыре персонажа здесь не ощущаются уникальными, это просто один персонаж, который немного отличается. Харли Квинн летает на крюке-кошке по воздуху, цепляясь за дрона, и стреляет из автомата? Это звучит как Харли Квинн? Нет. И это ключевая проблема.
Провальные продажи
Сейчас «Отряд самоубийц» идёт по протоптанной дороге Gotham Knights — причём реакция на геймплей последней была даже положительнее, чем у «Убить Лигу справедливости». Если «Рыцари» получили примерно 50% недовольных отзывов, то у «Отряда самоубийц» примерно 75% недовольных зрителей на YouTube.
792 человека лайкнули, 3043 — дизлайкнули.
Фото: YouTube
Сложно представить, как издатель и разработчики смогут исправить ситуацию — кажется, никак. Сейчас создаётся стойкое ощущение, что «Отряду самоубийц» суждено провалиться, а виной тому — абсолютно бездумные решения предыдущего руководства Warner Bros. Те зачем-то делали ставку на второстепенных персонажей, да ещё и гнались за трендами. В итоге пока Rocksteady шесть лет делали игру, она успела оказаться вне всех трендов.
Хочется надеяться, что Rocksteady сможет пережить провал «Отряда самоубийц», чтобы уже при текущем руководителе Warner Bros. Discovery Дэвиде Заславе им позволили сделать новую классическую игру про первоклассного героя DC — Бэтмена, Супермена, Флэша или Зелёного фонаря.
На этом фоне очень интересно взглянуть, какой будет игра про Чудо-женщину от студии Monolith (F.E.A.R., Middle-earth: Shadow of War).
Единственный кадр с рукопашкой из «Отряда самоубийц».
Что самое странное во всём этом, это те же катсцены — они всё ещё выглядят первоклассно, а сама история интригует. Но этого явно не хватит для хоть какого-то успеха. Возможно, Rocksteady и WB Games всё ещё прячут какие-то невероятные секреты, которые перевернут наше представление об игре. Но с каждым днём в это всё больше верится с трудом.
«Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» выходит 26 мая на ПК, PS5 и Xbox Series. Что примечательно, до релиза остаётся всего три месяца, но предварительные заказы издатель всё ещё не открывает — и это очень странно.
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