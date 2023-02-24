Создатели Batman: Arkham показали свою новую игру — и она разочаровала абсолютно всех

Ночью 24 февраля прошла 15-минутная презентация «Отряда самоубийц: Убить Лигу справедливости» — новинки Rocksteady, создателей уже культовой трилогии игр про Бэтмена: Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight. К сожалению, проект разочаровал, кажется, абсолютно всех.

Вчерашний показ «Убить Лигу справедливости» — не первый. Геймплей показывали и до этого, и даже тогда он не вызывал восторга, но многие явно рассчитывали на магию разработчиков — всё же это создатели Batman Arkham, наверняка ближе к выходу 26 мая нам покажут нечто. Показали, но не нечто.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Games. Права на видео принадлежат WB Games.

А что нам показали по «Отряду самоубийц»

К величайшему сожалению, с показом свежего геймплея подтвердились все самые скептичные прогнозы:

это полностью кооперативная игра — даже когда вы будете играть в одиночку, вас станут сопровождать боты в роли других злодеев. Все задания предстоит проходить в кооперативе, никаких одиночных не предусмотрено совсем;

огромная ставка на создание билдов персонажей и постоянный подбор новой экипировки с лучшими показателями в худших традициях какой-нибудь Destiny;

551% того, 20 218 единиц урона того Фото: Warner Bros.

экипировка даже разделена на «производителей», как в какой-нибудь Borderlands;

для игры требуется постоянное подключение к серверам WB;

упор на перестрелки, а не на сражения врукопашку — последние даже толком не показали, лишь добивания, хотя у каждого персонажа есть отдельное оружие для ближайшего боя;

предусмотрен боевой пропуск для разблокировки новых нарядов;

«Убить Лигу справедливости» — классическая игра-сервис, которую планируют расширять после выхода. Уже пообещали новых персонажей и задания.

В совокупности всё это чрезвычайно разочаровало всех поклонников творчества Rocksteady и обычных игроков.

«Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» Фото: WB Games

Вместо классической сюжетной игры аудитория получает уже устаревшую игру-сервис за 5–8 тыс. рублей. Сколько издателей уже обожглись, пытаясь сделать это? Даже EA отказалась дальше пытаться, всё равно не получается. А вот Warner Bros. зачем-то пытается запрыгнуть в давно уехавший поезд.

Разочарованы все

Многие только сейчас осознали, что «Убить Лигу справедливости» — прямое продолжение Batman: Arkham Knight. События «Отряда самоубийц» разворачиваются через пять лет после финала «Рыцаря Аркхэма», когда на планету нападает суперзлодей из космоса Брейниак. Он умудряется захватить под контроль практически всех супергероев: Бэтмена, Супермена, Флэша и Зелёного фонаря. Избежать контроля удалось только Чудо-женщине.

В рекламе «Убить Лигу справедливости» издатель активно напирал на сюжетные ролики — и они выглядят отлично, к ним претензий ни у кого нет. Именно поэтому разочарование от геймплея оказалось настолько обширным, ведь «Отряд самоубийц» — это безликая кооперативная игра.

Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Дэдшот и Кинг Шарк – чрезвычайно разные персонажи, но для игры их попытались максимально приблизить друг к другу. К примеру, каждый умеет перемещаться «по воздуху»: Харли напоминает Человека-паука, Кинг Шарк очень высоко прыгает, Дэдшот летает на ранце, а Бумеранг телепортируется к брошенному бумерангу.

А ещё все игроки постоянно находятся в воздухе Фото: WB Games

И так во всём: в сражениях персонажи используют исключительно огнестрельное оружие. Это игроков не на шутку разочаровало, поэтому они язвительно пишут комментарии в духе:

Представляю вам фирменное оружие Капитана Бумеранга — Д Р О Б О В И К.

Видите, как он рад? Фото: WB Games

Многие шокированы тем, что Кинг Шарк в принципе берёт в свои лапы огнестрельное оружие — даже он завязан на перестрелках. Подобный подход убивает хоть какую-то разницу между персонажами. Многие тут же вспоминают «Мстителей» — и не зря, там был абсолютно аналогичный подход. Напомнить, как закончили «Мстители»?

В итоге отличия, похоже, связаны исключительно в умениях — и то не совсем понятно, а будет ли отличаться что-то, кроме самих анимаций. И это буквально идёт против всего, что было выстроено в Batman: Arkham. Игроки полюбили игры про Бэтмена за атмосферу и возможность играть за Тёмного рыцаря: как бы заезжено это ни звучало, но Batman: Arkham позволяла «ощутить себя Бэтменом». Как «Человек-паук» позволяет оказаться в шкуре Человека-паука.

Игра про Отряд самоубийц этого лишена. Все четыре персонажа здесь не ощущаются уникальными, это просто один персонаж, который немного отличается. Харли Квинн летает на крюке-кошке по воздуху, цепляясь за дрона, и стреляет из автомата? Это звучит как Харли Квинн? Нет. И это ключевая проблема.

Провальные продажи

Сейчас «Отряд самоубийц» идёт по протоптанной дороге Gotham Knights — причём реакция на геймплей последней была даже положительнее, чем у «Убить Лигу справедливости». Если «Рыцари» получили примерно 50% недовольных отзывов, то у «Отряда самоубийц» примерно 75% недовольных зрителей на YouTube.

792 человека лайкнули, 3043 — дизлайкнули. Фото: YouTube

Сложно представить, как издатель и разработчики смогут исправить ситуацию — кажется, никак. Сейчас создаётся стойкое ощущение, что «Отряду самоубийц» суждено провалиться, а виной тому — абсолютно бездумные решения предыдущего руководства Warner Bros. Те зачем-то делали ставку на второстепенных персонажей, да ещё и гнались за трендами. В итоге пока Rocksteady шесть лет делали игру, она успела оказаться вне всех трендов.

Удивительно, как Hogwarts Legacy в этом плане удалось избежать судьбы «ещё одной игры-сервиса».

Хочется надеяться, что Rocksteady сможет пережить провал «Отряда самоубийц», чтобы уже при текущем руководителе Warner Bros. Discovery Дэвиде Заславе им позволили сделать новую классическую игру про первоклассного героя DC — Бэтмена, Супермена, Флэша или Зелёного фонаря.

На этом фоне очень интересно взглянуть, какой будет игра про Чудо-женщину от студии Monolith (F.E.A.R., Middle-earth: Shadow of War).

Единственный кадр с рукопашкой из «Отряда самоубийц».

Что самое странное во всём этом, это те же катсцены — они всё ещё выглядят первоклассно, а сама история интригует. Но этого явно не хватит для хоть какого-то успеха. Возможно, Rocksteady и WB Games всё ещё прячут какие-то невероятные секреты, которые перевернут наше представление об игре. Но с каждым днём в это всё больше верится с трудом.

«Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» выходит 26 мая на ПК, PS5 и Xbox Series. Что примечательно, до релиза остаётся всего три месяца, но предварительные заказы издатель всё ещё не открывает — и это очень странно.