Восхитительная подборка косплея — по играм и аниме

Вот и последние выходные февраля, совсем скоро наступит весна. Мы же продолжаем делиться классными образами из мира косплея. Сегодня вас ждут замечательные перевоплощения в Mortal Kombat и Elden Ring, а также шикарные превращения в персонажей из Bioshock Infinite, «Евангелиона» и «Сейлор Мун».
«Евангелион»
Культовое аниме Хидэаки Анно продолжает вдохновлять авторов по всему миру. Katssby представила свой образ Рей Аянами, и её косплей отлично подошёл бы для какой-нибудь экранизации. Фото: Kristina Borodkina.
BioShock Infinite
Совсем недавно фанаты озвучили первое дополнение Burial at Sea для BioShock Infinite. И это отличный повод вспомнить Элизабет от Sladoslava — пожалуй, один из лучших образов героини за пределами видеоигры.
Mortal Kombat
Мы уже привыкли к отличным образам привычных для Mortal Kombat женских персонажей: Милины, Джейд и других героинь. Анна Шаховская решила пойти дальше и представила косплей грозной четырёхрукой Шивы — и вышло потрясно. Одно из самых креативных и необычных перевоплощений. Фото: Андрей Модей.
Elden Ring
Liz Joestar показала свою версию Мелины, одного из главных персонажей Elden Ring. У девушки вышел один из самых ярких образов героини.
«Сейлор Мун»
Sonoko представила милый образ Сейлор Космос — лучшей формы Сейлор Мун. Если вы всё ещё ностальгируете по знаменитому аниме, то вам наверняка придётся по вкусу этот косплей. Фото: Mr. Black.
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