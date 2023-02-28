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Сериал «Мандалорец» — события 1-го сезона, сюжет 2-го сезона, Грогу, Малыш Йода, всё к 3-му сезону

Готовимся к третьему сезону «Мандалорца»: сюжет прошлых сезонов важного сериала Disney
Слава Петров
Весь сюжет «Мандалорца» к 3-му сезону
Аудио-версия:
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До премьеры остаются считаные часы, поэтому самое время вспомнить все главные события сериала.

1 марта стартует третий сезон «Мандалорца». Самое время подготовиться к продолжению, которое поклонники сериала ждут уже больше двух лет. Забыли, как зовут малыша Йоду и что вообще происходило в сериале? Самое время вспомнить благодаря нашему пересказу.

Первый сезон «Мандалорца»

События разворачиваются между шестым («Возвращение джедая») и седьмым («Пробуждение Силы») эпизодами «Звёздных войн». Главный герой — Дин Джарин. Давно дроиды атаковали его планету Неварро и убили родителей. Юнец тоже бы погиб, но его спасли мандалорцы. Это великие воины, которые носят крутую броню, всегда рвутся в бой и не снимают шлем.

Мандолорцы и броня неотделимы

Мандолорцы и броня неотделимы

Фото: Disney

Дин Джарин вырос и стал охотником за головами. Однажды бывший имперец даёт ему задание: отправиться на планету Арвала-7 и доставить живым или мёртвым загадочное существо. Наградой станет бескарская сталь, из которой мандалорцы делают броню.

На Арвале-7 герой встречает забавного старика Куилла и узнаёт местонахождение цели. Там он встречает дроида-наемника и объединяется с ним. Вместе они устраняют охрану и находят юное существо той же неизвестной расы. Дроид хочет убить создание, но мандалорец разносит ему голову и забирает малыша Йоду.

Джарин и малыш Йода

Джарин и малыш Йода

Фото: Disney

Мандо возвращается к кораблю, но местные жители уже разобрали его по частям. Куилл договаривается: герой принесёт яйцо, а пустынный народ восстановит корабль. Джарин идёт за яйцом, однако его охраняет огромное животное. Оно бы убило мандалорца, если бы не неожиданная помощь малыша.

Дин проникается к малышу симпатией, но всё же отдаёт его заказчику и получает награду. Увы, мандалорец чувствует угрызения совести, поэтому вскоре спасает малыша из лаборатории, где на нём уже начали ставить эксперименты.

Гильдия охотников за головами во главе с Грифом Карго пытается остановить героя, но на выручку приходят другие мандалорцы. В итоге Джарин сбегает на лесистую планету Сорган.

Малыш Йода очарует любого

Малыш Йода очарует любого

Фото: Disney

На Соргане героя нанимают местные жители, которых замучили налётчики. Он объединяется с воинственной Карой Дюн, громит негодяев и планирует оставить малыша на планете. Вот только охотники за головами уже рядом и чуть не убивают существо. Поэтому Джарин всё-таки забирает маленького Йоду с собой.

В космическом сражении наёмники ломают корабль героя. Он вынужденно садится на Татуине и ищет деньги на ремонт. Некий Торо Каликан предлагает вместе поймать опасную женщину, но в процессе узнаёт, что за головы Джарина и малыша заплатят ещё больше. Мандалорец успевает расправиться с киллером и сбежать.

Герой получает ещё один заказ: вместе с группой отморозков налететь на тюрьму и вытащить ценного пленника. Всё идёт по плану, пока напарники не предают Джарина, заперев его в камере. Мандалорец сбегает и бросает отморозков в тюрьме. Позже оказывается, что и заказчик тоже хотел уничтожить героя, но Джарин навёл на его базу республиканцев, которые разнесли негодяев.

Джарин принимает очередной заказ

Джарин принимает очередной заказ

Фото: Disney

Гриф Карго из Гильдии охотников, с которой повздорил мандалорец, предлагает встретиться на планете Неварро и разобраться с захватившими город бывшими имперцами. Тогда проблема с наёмниками будет улажена.
Герой чувствует, что это западня, но устал убегать.

Он берёт с собой Кару Дюн, Куилла и переделанного дроида из первой серии, а потом летит на место. Вскоре Карго ранят, однако его спасает малыш Йода — оказывается, он умеет лечить. Тогда Карго признаётся, что вёл героев в засаду, но теперь передумал.

Сила спасёт Грифу Карго жизнь

Сила спасёт Грифу Карго жизнь

Фото: Disney

Персонажи идут в бой, однако бывший имперский офицер Мофф Гидеон устраивает засаду. Его люди убивают Куилла и похищают малыша Йоду — правда, ненадолго. Дроид расправляется со штурмовиками, спасает малыша и добирается до героев.

Джарин и компания ведут бой, но вскоре спасаются через канализацию и выясняют, что почти всех мандалорцев перебили. Выжила Оружейница, которая велит заботиться о малыше до его совершеннолетия. Вскоре дроид жертвует собой ради друзей, а Джарин сбивает корабль Гидеона.

Гидеона так просто не убить

Гидеона так просто не убить

Фото: Disney

В финале показывают, как Гидеон с помощью легендарного Тёмного меча выбирается из корабля.

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Второй сезон «Мандалорца»

Джарин понимает, что малышу Йоде с ним опасно — нужно отдать его неким джедаям. Говорят, другие мандалорцы знают о чувствительных к Силе воинах. Мандалорца видели на Татуине. Герой летит туда, но находит обычного человека в броне из бескара.

По кодексу Джарин должен забрать броню, однако татуинец предлагает сделку. Если терроризирующий округу песчаный дракон умрёт, герой получит экипировку. Мандо помогает местным заключить союз с песчаным народом — вместе они побеждают дракона. Герой забирает броню и улетает, а издалека за ним наблюдает Боба Фетт.

Огромная тварь

Огромная тварь

Фото: Disney

Появляется новый квест. Чтобы узнать о джедаях, Джарину нужно доставить до мужа Леди Лягушку и её икринок. При этом нужно двигаться на дозвуковой скорости — иначе потомство умрёт.

По дороге Мандо настигают два республиканских корабля. Они уверены, что судно причастно к нападению на тюрьму из первого сезона. Герой уходит от преследования, но терпит крушение на морозной планете с пауками, которые почти всех убивают.

На подмогу приходят те самые республиканские корабли. Они благодарят Джарина за помощь в поимке опасных преступников и отпускают его с предупреждением.

Смертоносные существа постоянно мешают Джарину

Смертоносные существа постоянно мешают Джарину

Фото: Disney

Леди Лягушка добирается до мужа и рассказывает о местонахождении мандалорцев. Герой отправляется в путь, но попадает в засаду. Его спасает группа мандалорцев во главе с Бо-Катан. Они знают о джедаях — правда, поделятся информацией только за помощь. Нужно захватить оружие с имперского корабля.

Герои пробираются на корабль и выполняют миссию, однако Бо-Катан хочет большего — захватить всё судно и с его помощью освободить планету Мандалор. Имперцы получают от Моффа Гидеона приказ разбить корабль, но мандалорцы успевают перехватить управление. Затем Бо-Катан рассказывает о джедае на планете Корвус.

Появление Асоки короткое, но эффектное

Появление Асоки короткое, но эффектное

Фото: Disney

Корабль Джарина потрёпан, поэтому он залетает на Неварро. Пока судно чинят, герой объединяется с Карой Дюн и Грифом Карго. Они освободили планету от имперцев, но одна база всё же осталась.

Персонажи добираются до неё и узнают о страшных опытах. В первом сезоне имперцы взяли кровь малыша Йоды и теперь создают на её основе существ с чувствительностью к Силе. Герои разносят базу, после чего Джарин и малыш улетают, не подозревая, что люди Гидеона поставили на корабль трекер.

На Корвусе герой находит джедая Асоку Тано (ученица Энакина Скайуокера во время первого-третьего эпизодов). Если Мандо поможет освободить планету от тирана, она возьмёт малыша Йоду. К слову, она выясняет: существо зовут Грогу, и когда-то джедаи обучали его на Корусанте (третий эпизод).

Герои побеждают тирана, а Мандо добывает копьё из бескара. Увы, Асока не может взять Грогу, ведь он слишком привязался к Джарину. Если разлучить героев, Грогу рискует встать на тёмную сторону. Поэтому нужно лететь в храм на планете Тайтон, где существо выберет путь.

Место Силы

Место Силы

Фото: Disney

На Тайтоне Грогу медитирует, а Джарин его защищает. До героя добираются Боба Фетт и его спутница Феннек Шанд. Они требуют броню, которую Мандо забрал с Татуина. Экипировка принадлежала отцу Фетта.

В это же время до планеты добирается Мофф Гидеон. Он уничтожает корабль Джарина и пускает в бой тёмных роботизированных штурмовиков. Они захватывают Грогу и сбегают. На корабле злодей удивляется могуществу малыша и сообщает, что донор для новых экспериментов появился.

Чтобы вернуть Грогу, Джарин собирает союзников: Кару Дюн, Бобу Фетта и мандалорцев Бо-Катан, которые мечтают о Тёмном световом мече Гидеона. Вместе с преступником Мэйфилдом они пробираются на базу имперцев и выясняют, где искать негодяя. Ради задания Джарин даже снимает шлем.

Дин Джарин в исполнении Педро Паскаля

Дин Джарин в исполнении Педро Паскаля

Фото: Disney

Герои прорываются на корабль, с трудом уничтожают одного робота-штурмовика и выкидывают остальных в космос. Джарин побеждает Гидеона и забирает меч. Оказывается, клинок — реликвия мандалорцев, которая символизирует власть.

Теперь Бо-Катан не может взять меч, ведь его нужно добыть в бою. Она подумывает бросить герою вызов, но есть и другая проблема. Тёмные штурмовики вернулись: они вот-вот прорвутся и всех перебьют. В последний момент героев спасает джедай, которого призвал Грогу. Он убивает роботов и снимает капюшон. Это ещё юный Люк Скайуокер.

Никто не ожидал увидеть Люка Скайуокера

Никто не ожидал увидеть Люка Скайуокера

Фото: Disney

Джарин с тоской отпускает Грогу вместе с джедаем. А Боба Фетт в финале сезона прилетает на Татуин и становится криминальным боссом.

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Мандалорец в «Книге Бобы Фетта»

После расставания с Грогу герой ищет воинов своего клана, которые выжили после бойни на Неварро. В живых остались только Оружейница и Паз Визсла. Паз видит Тёмный меч и рассказывает, что его владелец может править всеми мандалорцами. А ещё у меча своя воля — и Джарин пока не может с ним совладать.

Также Оружейница забирает копьё из бескара, ведь сталь предназначена только для брони. Мандо просит перековать её в кольчугу для Грогу.

Мандалорцев осталось мало

Мандалорцев осталось мало

Фото: Disney

Паз Визсла говорит, что Тёмный меч выковал его предок, и бросает Джарину вызов. Герой с трудом побеждает.

Оружейница интересуется, снимал ли Джарин шлем в присутствии других людей. Мандо делал это, поэтому изгоняется из клана. Он может искупить вину только в живых водах под шахтами Мандалора.

Вот только планету давно уничтожили.

Тогда герой покидает клан и отправляется на Татуин. Там он собирает новый корабль и соглашается помочь Фетту в борьбе за власть. Правда, сначала он посещает планету, где тренируют Грогу. Асока Тано не разрешает увидеть малыша, ведь из-за сильных чувств к Мандо он может перейти на тёмную сторону. Тогда герой оставляет кольчугу и улетает.

В это время Скайуокер учит малыша Силе. Грогу быстро ей овладевает и впечатляет джедаев. Вот только связь с Джарином слишком сильна. Тогда Люк предлагает выбор: взять световой меч Йоды и тренироваться пути джедая или выбрать кольчугу и вернуться к Мандо. Грогу выбирает Джарина и прилетает на Татуин.

Тёмный меч даёт большую власть

Тёмный меч даёт большую власть

Фото: Disney

На пустынной планете Джарин и люди Бобы Фетта дерутся за криминальное влияние. Мандо умело орудует мечом, а Фетт разносит врагов верхом на огромном звере. Вот только монстр выходит из-под контроля и крушит город. Тогда Грогу добирается до места драки и успокаивает зверя Силой. В итоге Фетт укрепляет власть, а Джарин и Грогу улетают.

Драматическое воссоединение

Драматическое воссоединение

Фото: Disney

В третьем сезоне Джарина и Грогу ждут новые приключения. Какими они будут? Узнаем уже завтра, 1 марта.

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