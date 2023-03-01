«Король и Шут» — удивительный сериал. Такого никто не ожидал, но оно даже лучше

За сериал о, пожалуй, самой знаменитой музыкальной группе СНГ сразу было боязно. Пускай за последние годы в России действительно научились делать хорошие многосерийные проекты, призрак «русского кино» всё ещё висел над душой.

К тому же вызывало непонимание выбранной шоураннерами концепции «панк-сказки». Перед нами не документалка или псевдодокументалка — «Король и Шут» сделали художественным произведением на стыке реальной истории группы и фэнтези с монстрами, дочерью короля, страшным колдуном и отважными героями.

Говоря проще, было просто непонятно, чего ждать и чём будет сериал. И что самое главное — будет ли он хотя бы смотрибельным.

Не будем ходить вокруг да около: по первым двум сериям можно смело ответить — да, им удалось.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиска. Права на видео принадлежат Кинопоиску.

У режиссёра Рустама Мосафира, которого вы можете знать по фильму «Скиф», получилось совершить настоящее чудо. Сложно сказать, зайдёт ли он «человеку с улицы» ввиду специфики темы (сериал про панков, причём без прикрас и тормозов, да ещё и с фэнтези-подсюжетом), но фанаты должны остаться в восторге — даже самые прожжённые и хардкорные.

Важное уточнение: нам предоставили версию в низком качестве и, возможно, с проблемами в сведении звука, отчего в полной мере оценить картинку мы не смогли, а качество голосов показалось спорным. Комментарии по этому поводу оставим до полноценной премьеры.

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

О чём эта песня

Как уже сказано ранее, «Король и Шут» — это нечто на стыке двух сущностей: экранизации произошедших событий и фантазии по мотивам лора песен группы. Реальный мир и выдумки постоянно переплетаются, при этом настоящее скачет по временной линии из прошлого в будущее — и наоборот.

Это чуть ли не стробоскопическая смена сцен и сюжетов, которые связаны личностями главных идеологов «Короля и Шута» — Андрея «Князя» Князева и Михаила «Горшка» Горшенёва. Концепция комплексная и сложная для восприятия, отчего шанс ошибки был велик: вспомнить только первый сезон «Ведьмака» от Netflix, где хронологию не понял, кажется, вообще никто.

Однако шоу удалось не просто выдержать весь происходящий сумбур в понятном ключе, но и держать каждый эпизод в рамках одного мини-сюжета.

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

Например, первая серия полностью посвящена попытке Горшка разбиться насмерть, чтобы своей гибелью закрепить славу группы в веках. Уйти из жизни «на высокой ноте». Но, в духе песен группы, от трагедии его спасает совершенно смешная особенность характера. Однако между «попытался» и «не прыгнул» происходит чуть ли не с полдесятка отдельных мини-историй, которые сменяют друг друга в произвольном порядке.

Между Купчино и Ржевкой

Довольно общих формулировок! О чём «Король и Шут»? Это не привычный набор событий, путь героя из точки А в точку В — это сериал об атмосфере и духе группы. Несомненно, здесь есть многое из реальности: экранизация целых эпизодов из книг Александра «Балу» Балунова, одного из основателей группы. Какие-то известные факты в качестве деталей на фоне или внутри сюжетов отдельных серий.

Но по большому счёту это именно та самая «панк-сказка». В «Короле и Шуте» множество допущений или откровенных выдумок ради романтизации образа.

Например, первую встречу Князя и Горшка собрали из трёх разных эпизодов их жизни: в реальности они и выглядели по-другому, и обстоятельства их встречи были совсем иными. Или костюмы с концертов в сериале не соответствуют временной эпохе, так как реальные прототипы носили их значительно позже, чем это показано в сериале. Но зато отлично смотрятся в сцене и прекрасно передают идею!

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

Идея «Короля и Шута» — это то, что сериал доносит до зрителя. Даже не смотря на то что не всё происходящее на экране правда или хотя бы полностью достоверно. Что уж говорить, если два больших конфликта из первых серий (которых в реальности или не было, или они проходили не так рьяно) группа решает пением своих хитов — это же буквально сюжет субботних мультиков!

Но именно этого и добивались создатели: каждая выдумка, неправильно поставленная «заклёпка» или искажённый факт работает на магию образа «Короля и Шута». Это сериал про ощущения, дух и, с позволения сказать, идеологию, которую группа оставила после себя. По мотивам, но всё же фантазия.

Если приводить какую-то более понятную аналогию — вспомните учёную из сериала «Чернобыль». В реальности вместо неё была целая группа людей, устранявших катастрофу, а в шоу — один персонаж, более понятный с точки зрения структуры и целей сценария. Реальность искажена ради того, чтобы в художественном формате донести суть. В «Короле и Шуте» примерно то же самое. Реальность пересобрана в выдумку — но с сохранением общего смысла.

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

Необъяснимые фокусы

В конце концов, говорить более конкретно не хочется из-за боязни что-либо спойлерить, ведь сериал великолепно умеет удивлять. Постоянно меняются форматы съёмок, подходы к эффектам и сами события. Вот вы смотрите байопик с драмой, как вдруг происходящее меняется чуть ли не на комедию в духе «Монти Пайтон» или комедийных субботних шоу типа SNL или «Большой разницы». Сериал, как и сама группа, ни секунды не стоит на месте и, кажется, переизобретает сам себя из сцены в сцену.

Из-за этого даже тем, кто знает про группу всё, будет безумно интересно смотреть «Короля и Шута». Да, им прекрасно известно то, как прошёл тот или иной концерт — но как его интерпретировали создатели шоу в своём литературном видении питерской панк-группы? Какую историю они могут рассказать, смешивая разные эпизоды из богатой истории «Короля и Шута»?

Но при этом для тех, кто знает всё-всё-всё о группе, открывается новый пласт удовольствия. Потому как «Король и Шут» — сериал от и для фанатов. Если читали о группе книги, смотрели интервью и тщательно изучали её историю (или вовсе прожили её сами в годы бурной молодости!), то некоторые сцены легко будете угадывать с возгласом «Да ладно, вы же не сделаете это? Они сделали это!»

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

Так, в конце второй серии сценаристам удалось превратить в драматический (и до одури смешной) эпизод одну глупую забаву группы, о которой помнят только самые въедливые и верные фанаты «Шутов», что читали вторую книгу Балу, «Бесконечная история». Но, опять же, если вы вообще не в курсе «приколов «Короля и Шута», они не останутся для вас какой-то загадкой, так как вполне понятны и в контексте сериала.

Твоих фантазий страждущий герой

Куда более важный вопрос — а что там с фэнтези? В чём суть «мира-сказки», события которого разворачиваются параллельно основному сюжету сериала? За две серии не совсем понятна его роль в повествовании. Он ощущается как отдельное шоу внутри шоу, где из общего — только основной герой и некоторые персонажи. По первым сериям что-то однозначно по этому поводу сказать пока тяжело.

А вот что можно сделать — это похвалить. Выдуманный мир вышел харизматичным, фактурным, разнообразным и ярким. Он буквально дышит киношным фэнтези 80-х и 90-х годов в духе «Тёмного кристалла», «Бесконечной истории» или польской адаптации «Ведьмака». Кругом костюмы, практические эффекты и куклы. Всё немного неряшливое, камерное и местами довольно дешёвое — но такое атмосферное и душевное.

Фэнтезийный мир «Короля и Шута» объединил во внятный сюжет и полноценный лор все песни и всех персонажей группы. Забавно, но у сказочного мира история куда понятнее, чем у самого сериала: трубадуры Князь и Горшок идут спасать принцессу от колдуна. Ведь дурак Горшок возьми да и согласись на самоубийственную миссию ради возможности попасть в королевские менестрели и обессмертить себя музыкальной славой. Князь как более адекватная часть их дуэта такой авантюре не рад, но деваться уже некуда — иначе король спустит с них шкуру. Да и друга бросать — не дело.

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

Структурно, тонально и сценарно фэнтези-мир разительно отличается от основного сериала, который больше напоминает вольный байопик про грязно-матно-алкогольную жизнь молодых панков. Это мрачное, но очень весёлое и даже местами доброе фэнтези про мир кошмаров, упырей, рыцарей и принцесс, где два музыканта-обалдуя идут на подвиг. И какое же это приключение смешное! В мире фантазий Горшок как персонаж превращается в героя скетчей «Монти Пайтон»: абсурдистские шутки, смешная комедия жестов и мимики, идиотские ситуации.

Так, во второй серии дословно экранизируют песню «Лесник». Настолько, что сам лесник говорит строками из неё, повторяя припевные части по три раза, что вызывает понятное недоумение у самого Горшка. А ещё очень комично реагирует на откровенную тупость своего гостя, который ну совсем не понимает жутких намёков чащобного маньяка.

В танце злобного гения пока мало красоты, вся надежда на панк-рок

Но вернёмся в мир реальный. Стоит сказать, что при всей похвале романтизму и образности сериала он далеко не детский и не добрый. В кадре активно матерятся, мочатся, занимаются сексом, дерутся до крови и употребляют запрещённые вещества.

«Король и Шут» не стесняется панковского прошлого группы и показывает его во всех коричневых красках: тут и отливающие за углом девушки лёгкого поведения, и закрытые размытием оголённые гениталии, и скинхеды с соответствующими жестами и лозунгами.

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

Вроде бы такой подход и не должен удивлять: это же «Король и Шут», они и не такую чернуху пережили. Но всё равно возникает некоторый диссонанс из-за трейлеров и подачи сериала. «Панк-сказку» продавали образами волшебного мира и драмой людей, но всё её начало — почти полностью жесть, кал и кровища, из которых фэнтези-мир и, скажем так, фольклорная часть проступают лишь к концу первого эпизода.

Но в этом подходе, как мне кажется, отражается как всё та же суть группы, так и главный конфликт сериала — Горшок и Князь. Миша тянул группу в панк, анархию и оторванность от всех норм. Князь радел за творчество, искусство и порядок. И этот конфликт передан и в шоу: как напрямую (персонажи спорят за эти сущности), так и через свою структуру. Вот вам типичный русский сериал про чернуху: все орут, гадят, дерутся до крови. А теперь это фэнтези — с мечами, монстрами, смешными шутками и волшебными образами. Вот тут мат через слово и тяжёлые сцены с алкоголем и веществами — а здесь уже романтика, драма и искренняя человеческая радость.

В этом плане сериал — полная копия самого творчества группы. Вечная битва бунта с искусством, анархии с порядком, приятного и опасного, шута и короля.

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

Два актёра и сериал

Напоследок хочется сказать про актёрскую игру. Если совсем уж придираться, то много где есть переигрывания и недоигрывания (в основном у фоновых и второстепенных персонажей). Но два главных актёра — Константин Плотников (Горшок) и Влад Коноплёв (Князь) справились со своей работой на отлично.

Коноплёв прекрасно сыграл своего персонажа, ради чего даже консультировался с самим Андреем Князевым вплоть до мелочей вроде жестов, привычек и манеры общения. Лицом и даже типажом он может показаться не очень похожим на Князя, но как персонаж сыгран отлично и понятно. Владу Коноплёву отлично удалось передать персонажа, который служит якорем адекватности для группы панков без каких-либо тормозов.

А у Константина Плотникова получилось буквально перенести Михаила Горшенёва на экран — по крайней мере, если судить по книге Балу, интервью из исторических архивов и рассказов тех, кто знал Горшка. Бесконечные «блин» и «ну ты же понимаешь» в речи, сбивчивая речь и слова-паразиты, завод с пол-оборота — это он. Тот самый. Единственный и неповторимый.

Благодаря невероятному таланту актёра Горшок вновь ожил на экране — пускай и речь скорее о его романтизированном образе. Говорить про то, насколько «реальным» он получился, могут только его родственники и близкие друзья — мы за такие громкие выводы не возьмёмся.

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

Но хороши не только они. Похвалить в целом хочется и остальной каст: кроме совсем уж второстепенных ролей, огрехов нет, все играют как минимум неплохо. А вот кто играет без всяких скидок хорошо — так это «старая гвардия». Александр Адабашьян (Берлиоз из «Мастера и Маргариты», судебный пристав из «12») крадёт всю сцену со старым и строгим преподавателем реставрационного училища Гордариком, который поучает Горшка с Князем в надежде слепить из них людей, а не панков.

Но настоящий восторг — это Александр Клюквин, которого вы точно знаете — не по лицу, так по голосу. Он диктор телеканала «Россия», закадровый рассказчик из русского перевода первых частей Fallout, актёр дубляжа Грозного Глаза Грюма из «Гарри Поттера». В «Короле и Шуте» он играет отца Горшенёва и «кое-кого ещё». Его появление во второй серии — как гром среди ясного неба, и своим возникновением в фэнтези-мире группы он забирает всё внимание на себя до самого конца сцены. Что сказать — заслуженный и народный артист РФ, и это звание у него не просто так.

Ещё не стоит забывать про Шута — отдельного персонажа то ли фантазий, то ли реальности, который олицетворяет эдакую тёмную сторону, на которую то и дело клонит Горшка. Евгений Ткачук, сыгравший его, отлично играет мимикой, но вот с репликами беда: их плохо слышно то ли из-за плохой работы со звуком, то ли из-за каких-то проблем с дикцией (мешали вставные зубы?). Но как визуальный образ — совершенно бесподобен.

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

***

Самое приятное ощущение после просмотра первых серий «Короля и Шута» — это выдох. Облегчение после месяцев волнений за то, что сериал не получится. Что всё переврут, что покажут группу не так, что заиграются с экспериментами и фантазиями. Задача была тяжёлая и крайне амбициозная, но Рустам Мосафир и съёмочная группа полностью с ней справились.

Это удивительный сериал на стыке, кажется, вообще всего. Грязный панк-байопик с 18+ контентом. Драма людей, не принятых обществом «нормальных», но вырастивших целое поколение добродушных психов. Душевное, злобное и откровенно смешное фэнтези в духе старых копеечных шоу про подземелья и драконов. И, конечно же, любовное письмо всем фанатам, что часами и годами заслушивались песнями бессмертной группы.

Конечно, минусы есть: кто-то недоигрывает, местами шоу выглядит достаточно дёшево (особенно в плане эффектов), сумбурная структура сериала может быть непонятна непуганому зрителю. Да и в целом не очень понятно, зайдёт ли этот сериал нефанатам группы. Возможно, все восторги понятны будут только людям, кто искренне любит «Короля и Шута», а обычный любитель русских сериалов не досидит даже до конца первой серии, устав от прыжков во времени, фантастики и бесконечного мата.

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

Но с главной задачей шоу справилось — это сериал о «Короле и Шуте». Да, не очень правдоподобный. Да, не с самой понятной и привычной структурой. Да, тут серьёзно треть или даже половину хронометража занимает натуральное абсурдистское фэнтези, основанное на текстах песен группы. Но именно на этих противоположностях, экспериментах и конфликтах внутри и снаружи себя и построен «Король и Шут» как группа. Как коллектив. Как движение, идеология и эпоха. По крайней мере, если говорить про их образ в культуре. И пока сериальный Горшок ищет путь к бессмертию, «Король и Шут» уже его обрёл, став вечной легендой в сердцах фанатов панка, рока, фолка и просто хорошей русской музыки.

Понравилось

Игра актёров

Атмосфера

Музыка (речь про новый саундтрек)

Удачный эксперимент с жанром

Пасхалки для фанатов и знание мелочей из истории группы.

Не понравилось