Седьмая серия The Last of Us разбивает сердце и влюбляет в Беллу Рамзи. Прекрасный эпизод

Последние эпизоды «Одних из нас» делали ставку на актёрскую игру и драму. Новая серия — не исключение. В ней толком нет экшена, но напряжение и драма захватывают. Что именно случилось с героями в этот раз?
Где смотреть сериал?
Финал сезона близко, а про официальные показы в России до сих пор ничего не слышно. В мире «Одних из нас» показывает HBO. В России должна «Амедиатека», но шоу у нас не показывают.
Что случилось в седьмой серии?
Элли и истекающий кровью Джоэл добираются до заброшенного дома. Девочка укладывает напарника на матрас и слышит шокирующие наставления. Джоэл велит взять пистолет, бросить его и возвращаться к Томми. Заплаканная Элли идёт к выходу, но на мгновение останавливается и задумывается.
Элли уже не раз спасала Джоэла
Фото: HBO
События переносятся в прошлое. Элли учится в «ФЕДРА» и тренируется, но её задирает другая девчонка. Она грубит и намекает, что Элли даже драться не умеет. К удивлению толпы, героиня избивает задиру и сразу отправляется в кабинет директора.
Педагог называет Элли умной, даже слишком. По его мнению, у девочки два пути: стать обычным солдатом и умереть в патруле или потерпеть, стать офицером и жить нормально. Элли выбирает перспективный путь.
Наступает ночь. Элли читает комиксы и не может уснуть. Она переживает о подруге, которая куда-то пропала. В этот момент кто-то пробирается в окно и набрасывается на героиню. Оказывается, это её подруга Райли вернулась и глупо пошутила. Она рассказывает, что вступила в ряды «Цикад» и зовёт Элли на ночное приключение, которое станет лучшим в жизни.
Райли играет Сторм Рид из «Эйфории»
Фото: HBO
Элли идёт за Райли и находит по дороге самоубийцу. Он запил таблетки качественным алкоголем и после смерти оставил почти полную бутылку. Девочки забирают её, потихоньку пьют и обсуждают «Цикад». Райли рассказывает о вступлении в ряды бунтарей, планах по освобождению от тирании и благих намерениях.
Вскоре герои добираются до новой улицы, которую «ФЕДРА» запитала электричеством и подготовила для жителей. А ещё там есть торговый центр, куда и направляются девчонки. Элли переживает, что там будут заражённые, но Райли успокаивает.
Райли харизматична и умело ведёт за собой
Фото: HBO
В центре Райли включает свет, и Элли расплывается от восторга: всё светится и впечатляет красотой. А ведь это только начало! Подруга обещает показать четыре чуда торгового центра и начинает экскурсию. Когда включается эскалатор, Элли ошибочно считает его первым чудом. Движущейся лестницы достаточно, чтобы впечатлить ребёнка. Вскоре Райли закрывает подруге глаза и ведёт на карусель.
Девочки весело катаются на лошадках и обсуждают будущее. Элли предлагает вернуться в «ФЕДРА», но Райли против. Она рассказывает, что военные назначили её на худшую работу: ходить по канализации и следить, как гражданские разгребают отходы.
Девочки идут дальше. Второе чудо — будка для фотографий, где героини забавно кривляются. А третье — зал игровых автоматов. Там дамы рубятся в Mortal Kombat и исполняют фирменные фаталити. Элли в восторге, ведь в её комнате висит плакат с названием игры.
Драматичный эпизод
Фото: HBO
Уже поздно, и Элли пора возвращаться. Однако Райли предлагает пройтись за подарком. Она показывает место, где ночевала последние дни, и дарит новый сборник шуток, который так обожает героиня.
А потом Элли находит гранаты. Оказывается, «Цикады» приставили Райли к торговому центру, чтобы следить за припасами. Элли говорит, что эти гранаты убьют её и других нормальных ребят из «ФЕДРА», но Райли обещает не использовать оружие рядом с подругой. Элли не верит, что «Цикады» послушают девчонку.
Напоследок подруга признаётся, что это её последняя ночь в городе. Скоро её переведут в другое место. Она привела Элли в центр, чтобы попрощаться.
Элли и Райли недоумевают, зачем нужно такое бельё
Фото: HBO
Сначала Элли обиженно несётся к выходу, но потом слышит крик и возвращается к Райли. Оказывается, всё в порядке, а кричала кукла из магазина ужасов. Это место и было четвёртым чудом. Вскоре героини включают музыку, надевают жуткие маски и задорно танцуют.
Элли умоляет Райли не уезжать — и подруга неожиданно соглашается. Вот только момент портит монстр, который вылезает из дальнего угла и внезапно набрасывается. Элли чудом убивает тварь и радуется, а затем замечает укусы на себе и на Райли.
В слезах девочки думают, что теперь делать. Застрелиться? Вместе сойти с ума? Потом они берутся за руки и ревут.
Приключение не могло закончиться иначе
Фото: HBO
События переносятся в настоящее. Элли и так потеряла всех близких, поэтому не готова лишиться Джоэла. Она ищет нитку с иголкой, протирает рану напарника и зашивает её.
Впечатления от седьмой серии The Last of Us
Прошлый эпизод был бенефисом Джоэла, который делился болью, плакал и принимал тяжёлые решения. Теперь настал звёздный час Элли. Её эмоции, взгляды и мимика делают великолепной серию, в которой толком нет важных сюжетных событий.
Казалось бы, герои катаются на карусели, рубятся в Mortal Kombat и дурачатся. Кому это интересно? Но благодаря бесподобной Белле Рамзи следить за этим приятно — даже если проходили дополнение Left Behind и знаете финал.
Элли часто вызывали к директору
Фото: HBO
У HBO вообще талант находить классных актёров, ведь зажигает даже второстепенный каст. Вот и Сторм Рид идеально отыграла Райли.
Она уже справлялась с ролью сестры Ру в «Эйфории», но там ей достаточно было страдать и мотивировать героиню на изменения. А в «Одних из нас» она воплотила сложный образ. Райли опасная, однако вместе с этим добрая и весёлая. Отчаянная, но заботливая. Неудивительно, что Элли так к ней тянулась.
Приятно, что авторы так хорошо работают над кастом и образами. В итоге актёрская игра делает увлекательными даже эпизоды, сосредоточенные на драме.
Элли зачитывает новые шутки
Фото: HBO
Трейлер восьмой серии The Last of Us
Восьмой эпизод «Одних из нас» выйдет утром 6 марта. Похоже, в нём Элли повстречает каннибалов и переживёт кошмар.
Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.
До финала сезона осталось всего две серии. Будут ли они шикарными? Скоро узнаем!
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