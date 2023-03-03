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Главные игры марта 2023 года: Wo Long, Resident Evil 4, Dead Cells, System Shock, Sifu и другие

В марте выйдет несколько важных игр. Во что будем играть?
Михаил Шевкун
Главные игры марта 2023 года
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От китайской Nioh до культового ремейка классики ужасов.

После февральского водопада крутых игр придёт небольшое затишье. Нет, крутые релизы нас всё ещё ждут, просто их поток заметно сократится. По-настоящему крупных — вообще парочка, но для любителей инди и проектов поменьше точно найдётся из чего выбрать.

Wo Long: Fallen Dynasty — 3 марта

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox Series.
Жанр: хардкорный слешер, наследница Nioh и Sekiro.

Первый крупный релиз месяца — по счастью, ещё и доступный бесплатно для ПК и Xbox по подписке Xbox Game Pass. Фактически создатели Nioh сделали третью часть, только вместо Японии тут исторический Китай, а геймплей стал ещё ближе к стремительной Sekiro: Shadows Die Twice.

Критики хорошо приняли новинку — оценки даже выше, чем у Nioh 2.

Видео доступно на YouTube-канале KOEI TECMO AMERICA. Права на видео принадлежат Koei Tecmo.

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Dead Cells: Return to Castlevania — 6 марта

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox Series, Nintendo Switch
Жанр: экшен-рогалик.

Дополнение, о котором просто невозможно молчать. Популярный и действительно крутой рогалик Dead Cells расширят благодаря дополнению Return to Castlevania — как уже понятно по названию, оно посвящено культовой серии Konami.

Расширение добавит два новых биома, трёх боссов, 20 нарядов, 14 видов оружия, 63 музыкальных трека и множество новых врагов. Всё это по мотивам Castlevania.

Видео доступно на YouTube-канале Motion Twin. Права на видео принадлежат Motion Twin.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse — 9 марта

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox Series, Nintendo Switch
Жанр: хоррор.

Необычный психологический хоррор. Сюжет крутится вокруг девочек, которых похитил серийный убийца, но их сумели спасти. Однако спустя 10 лет две героини загадочно погибли — оставшиеся решают отправиться на остров, где всё это произошло.

Игра вышла ещё в 2008 году только на Wii, но теперь её перевыпустят на всех платформах — и впервые она появится в продаже за пределами Японии.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Tecmo.

Ремейк Resident Evil 4 — 24 марта

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series.
Жанр: экшен-хоррор.

Главный релиз марта — долгожданный ремейк уже четвёртой части Resident Evil. На этот раз Capcom обещает держаться ближе к первоисточнику. Какие-то моменты расширят и дополнят, но в большинстве своём нас ждёт во многом та же игра — с учётом нового геймплея ремейка Resident Evil 2 и более мрачного тона.

Также теперь появится стелс, возможность присаживаться, проходить дополнительные задания и тому подобное.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк System Shock — март

Платформы: ПК, PS4, Xbox One.
Жанр: иммёрсив-сим.

Ремейк культовой System Shock — «прадедушки» BioShock и Prey (2017) — находится в разработке, кажется, уже целую вечность, но сейчас он наконец-то на финишной прямой. Команда проекта обещает максимально приближенный к оригиналу ремейк, который поможет новичкам впервые познакомиться с культовой классикой.

Если упрощать, то System Shock — это необычный шутер от первого лица, где игроку предстоит изучать большую космическую станцию.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Prima Matter.

Но это лишь самые заметные релизы. Ещё в марте выйдут:

  • 17 марта  — Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) — очень странный приквел Bayonetta, где мы в роли юной Серезы отправимся в таинственный лес в попытке спасти маму будущей ведьмы.
  • 21 марта  — Tchia (ПК, PS4, PS5) — красочное приключение в открытом мире, где маленькая девочка отправится на поиски своего отца.
  • 28 марта также выйдет Crime Boss: Rockay City (ПК) — кооперативный шутер в духе Payday с голливудскими звёздами боевиков 80-х и 90-х.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Ingame Studios.

  • 28 марта на ПК выйдет ремейк The Last of Us — после финала первого сезона сериала игроки на ПК смогут лично прожить историю Джоэла и Элли.
  • 28 марта выйдет и MLB: The Show 23 (PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch) — очередной выпуск бейсбольного симулятора от Sony.
  • 28 марта на ПК и Xbox появится Sifu — великолепный (и сложный) симулятор единоборств.
Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской? Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской?

Что из игровых новинок ждёте больше всего? Рассказывайте в комментариях!

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Теги Чемп.Play Игры The Last of Us Resident Evil 4 Sifu •••

Заглавное фото: Ingame Studios и Capcom

Источник: «Чемпионат»

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