Сериал The Last of Us не смог превзойти игру PlayStation. В HBO не рискнули, хотя стоило

Сегодня к концу подошёл первый сезон The Last of Us, который охватывал события первой части одноимённой игры. Сам сериал стартовал с высоченной планки, но постепенно утратил хватку. После просмотра финала хочется подвести краткие итоги.

Сериал повернул не туда

Многие ругают игровые адаптации, поскольку они отходят слишком далеко от первоисточников. С The Last of Us пошли по другому пути — первоисточник в первых сериях просто расширяли, что мы (как и многие другие) всячески хвалили.

Откуда пошла инфекция? Как распространялась? Методы взаимодействия заражённых. В играх этому вообще не уделяли внимание, а сериал сначала делал на этом упор — и подобный подход очень вдохновлял. Мы действительно получали крутой сериал на основе игры, где было больше контекста.

К сожалению, с каждой новой серией ситуация менялась. Чем быстрее приближался финал, тем больше сериал отходил от концепции расширения игры в сторону краткого пересказа. Это пугало, ведь в какие-то моменты складывалось ощущение, что смотришь сюжетные ролики из игры без геймплейных вставок, теряя слишком много контекста.

Элли Фото: HBO

К примеру, в сериале Джоэл настолько быстро пропитывается любовью к Элли, что это не кажется органичным — будто бы мы все понимаем, к чему всё идёт, поэтому убедительно показывать постепенно тающий лёд между героями не надо. В один момент они просто начинают доверять друг другу на 100%. В игре это казалось куда естественнее.

Вдобавок подача слишком многих моментов в игре кажется куда более тонкой и натуральной, тогда как в сериале HBO создатели будто бы боятся, что зритель может что-то упустить — взгляды Элли на Райли, десяток намёков на «истину» в сообществе священника. Игра Naughty Dog куда лучше работала с контекстом событий, не держа игрока совсем за дурака. В сериале ситуация абсолютно другая — за зрителя всё несколько раз разжуют, чтобы точно было понятно.

Также сериалу не хватает спокойных моментов — в игре Джоэл и Элли очень много времени проводят просто просто гуляя, из-за чего и создаётся ощущение путешествия, и ты успеваешь принять участие в десятках небольших сцен и диалогов между героями. У HBO же нет никакого ощущения времени и расстояния — кто-то по сериалу вообще понял, что герои прошли через все Соединённые Штаты Америки? Сомневаюсь.

Ещё эффекту путешествия мешает полное отсутствие опасности. В сериале персонажи будто бы спокойно гуляют по всей территории страны, лишь изредка встречаясь с преградами. Это очень странно, когда в том же сериале говорят, что за пределами поселений всё куда опаснее, но этому уделено очень мало внимания.

Джоэл Фото: HBO

Это же касается заражённых — они вообще где были весь сериал? Очень странно, что местные ходячие мертвецы встречаются чрезвычайно редко. Во второй половине сезона мы скольких увидели… двух? Это совсем несерьёзно. А на фоне игры и вовсе кажется кощунством.

Самая большая претензия, наверное, относится к «отсебятине» — её мало. Лучшие моменты сериала связаны с новыми сценами и эпизодами, которых не было в игре. Хочется больше вот этого нового, поскольку команда The Last of Us прекрасно понимает мир и персонажей, но будто бы боится экспериментировать, из-за чего сериал ограничивает сам себя. На этом фоне даже самые крутые сцены из игры, перенесённые в адаптацию HBO покадрово, работают многократно слабее. И это проблема.

Это всё ещё превосходный сериал

Несмотря на всё вышесказанное, The Last of Us от HBO — сериал-событие. Это высококлассный продукт с крутой постановкой, отличными актёрами и мощной атмосферой. В наших еженедельных материалах мы постоянно воспевали много хорошего — и это никуда не делось.

Главная проблема в том, что The Last of Us на своём старте задал невероятно высокую планку — такую, что сам не смог удержать. Неужели не хватило времени? Неужели побоялись слишком далеко уходить от первоисточника? Сложно сказать, но факт остаётся фактом.

Джоэл и Элли Фото: HBO

На фоне этого с усиленным интересом ждём продолжение, поскольку там никак не получится «просто пересказывать игру» — да и создатели уже подтвердили, что не будут напрямую адаптировать The Last of Us, поскольку события даже в один сезон не получится уместить.

Моё пожелание HBO: не бойтесь что-то менять, если вам кажется, что это поможет. Расширяйте, убирайте, переделывайте.

По слухам, сценарий второго сезона уже давно в работе, а съёмки продолжения могут начать аж до конца 2023 года. Если так, то и второй сезон мы можем увидеть уже к концу 2024-го — началу 2025-го.