Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Финал первого сезона The Last of Us прекрасен, но игра всё равно намного лучше сериала

Сериал The Last of Us не смог превзойти игру PlayStation. В HBO не рискнули, хотя стоило
Михаил Шевкун
Сериал The Last of Us оказался хуже игры
Аудио-версия:
Комментарии
Делимся финальными впечатлениями после конца первого сезона.

Сегодня к концу подошёл первый сезон The Last of Us, который охватывал события первой части одноимённой игры. Сам сериал стартовал с высоченной планки, но постепенно утратил хватку. После просмотра финала хочется подвести краткие итоги.

Сериал повернул не туда

Многие ругают игровые адаптации, поскольку они отходят слишком далеко от первоисточников. С The Last of Us пошли по другому пути — первоисточник в первых сериях просто расширяли, что мы (как и многие другие) всячески хвалили.

Откуда пошла инфекция? Как распространялась? Методы взаимодействия заражённых. В играх этому вообще не уделяли внимание, а сериал сначала делал на этом упор — и подобный подход очень вдохновлял. Мы действительно получали крутой сериал на основе игры, где было больше контекста.

К сожалению, с каждой новой серией ситуация менялась. Чем быстрее приближался финал, тем больше сериал отходил от концепции расширения игры в сторону краткого пересказа. Это пугало, ведь в какие-то моменты складывалось ощущение, что смотришь сюжетные ролики из игры без геймплейных вставок, теряя слишком много контекста.

Элли

Элли

Фото: HBO

К примеру, в сериале Джоэл настолько быстро пропитывается любовью к Элли, что это не кажется органичным — будто бы мы все понимаем, к чему всё идёт, поэтому убедительно показывать постепенно тающий лёд между героями не надо. В один момент они просто начинают доверять друг другу на 100%. В игре это казалось куда естественнее.

Вдобавок подача слишком многих моментов в игре кажется куда более тонкой и натуральной, тогда как в сериале HBO создатели будто бы боятся, что зритель может что-то упустить — взгляды Элли на Райли, десяток намёков на «истину» в сообществе священника. Игра Naughty Dog куда лучше работала с контекстом событий, не держа игрока совсем за дурака. В сериале ситуация абсолютно другая — за зрителя всё несколько раз разжуют, чтобы точно было понятно.

Также сериалу не хватает спокойных моментов — в игре Джоэл и Элли очень много времени проводят просто просто гуляя, из-за чего и создаётся ощущение путешествия, и ты успеваешь принять участие в десятках небольших сцен и диалогов между героями. У HBO же нет никакого ощущения времени и расстояния — кто-то по сериалу вообще понял, что герои прошли через все Соединённые Штаты Америки? Сомневаюсь.

Ещё эффекту путешествия мешает полное отсутствие опасности. В сериале персонажи будто бы спокойно гуляют по всей территории страны, лишь изредка встречаясь с преградами. Это очень странно, когда в том же сериале говорят, что за пределами поселений всё куда опаснее, но этому уделено очень мало внимания.

Джоэл

Джоэл

Фото: HBO

Это же касается заражённых — они вообще где были весь сериал? Очень странно, что местные ходячие мертвецы встречаются чрезвычайно редко. Во второй половине сезона мы скольких увидели… двух? Это совсем несерьёзно. А на фоне игры и вовсе кажется кощунством.

Самая большая претензия, наверное, относится к «отсебятине» — её мало. Лучшие моменты сериала связаны с новыми сценами и эпизодами, которых не было в игре. Хочется больше вот этого нового, поскольку команда The Last of Us прекрасно понимает мир и персонажей, но будто бы боится экспериментировать, из-за чего сериал ограничивает сам себя. На этом фоне даже самые крутые сцены из игры, перенесённые в адаптацию HBO покадрово, работают многократно слабее. И это проблема.

Это всё ещё превосходный сериал

Несмотря на всё вышесказанное, The Last of Us от HBO — сериал-событие. Это высококлассный продукт с крутой постановкой, отличными актёрами и мощной атмосферой. В наших еженедельных материалах мы постоянно воспевали много хорошего — и это никуда не делось.

Главная проблема в том, что The Last of Us на своём старте задал невероятно высокую планку — такую, что сам не смог удержать. Неужели не хватило времени? Неужели побоялись слишком далеко уходить от первоисточника? Сложно сказать, но факт остаётся фактом.

Джоэл и Элли

Джоэл и Элли

Фото: HBO

На фоне этого с усиленным интересом ждём продолжение, поскольку там никак не получится «просто пересказывать игру» — да и создатели уже подтвердили, что не будут напрямую адаптировать The Last of Us, поскольку события даже в один сезон не получится уместить.

Моё пожелание HBO: не бойтесь что-то менять, если вам кажется, что это поможет. Расширяйте, убирайте, переделывайте.

По слухам, сценарий второго сезона уже давно в работе, а съёмки продолжения могут начать аж до конца 2023 года. Если так, то и второй сезон мы можем увидеть уже к концу 2024-го — началу 2025-го.

Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен» Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен»
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Чемп.Play Кино и сериалы The Last of Us •••

Заглавное фото: HBO

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023