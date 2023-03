Как купить The Last of Us на ПК в России

Уже сегодня, 28 марта, состоится знаменательное для индустрии событие: ремейк культовой The Last of Us (в России — «Одни из нас») выйдет на ПК. К сожалению, официально игра в нашей стране не выйдет, поэтому покупать её придётся обходными путями.

Хорошая новость: купить игру можно без головной боли.

Как купить The Last of Us на ПК в России

1. Ключ

Самый простой способ приобрести The Last of Us в России — купить ключ, который спокойно активируется в Steam. Сделать это можно, например, в «Игромагазе» или на маркетплейсе Plati.market по цене в 3499 рублей. Обращайте внимание на наличие товара: у некоторых продавцов уже закончились первые партии ключей.

Фото: «Игромагаз»

После покупки ключ нужно будет ввести в Steam через инструмент «Добавить игру — Активировать в Steam» в нижней левой части программы. Всё будет работать в том числе и на российских аккаунтах.

Если у вас турецкий аккаунт Steam, то ключ можно купить ещё дешевле — в районе 2300 рублей.

2. Подарок через смену региона

Второй способ покупки The Last of Us на ПК — подарок из другого региона. Схема здесь простая: продавец заходит в ваш аккаунт Steam, меняет регион на Турцию и присылает игру в виде подарка от пользователя того же региона, чтобы снизить риски для каких-либо ограничений со стороны Valve. На всё про всё уходит всего несколько минут.

ОПИСАНИЕ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ УСЛУГ ПО ПОКУПКЕ The Last of Us Фото: Plati.Market

Подобная операция обойдётся чуть дешевле, но в данном случае куда проще сменить регион в Steam на турецкий и купить ключ за меньшие деньги. В этом случае на процедуру вы вряд ли потратите больше 2500 рублей с учётом услуги по смене местонахождения.

3. Создание нового аккаунта в Steam и покупка игры самостоятельно

Третий и самый долгий способ — создать новый аккаунт Steam с турецким регионом и приобрести игру без лишних манипуляций. В случае с The Last of Us это не самый выгодный способ: игра стоит 599 лир — это 2400 рублей без учёта комиссий. Если покупать игру самостоятельно через приобретение турецкой карты оплаты, то она обойдётся дороже, чем покупка всё того же ключа.

Ключи The Last of Us на ПК для Турции Фото: Plati.market

Поэтому если вы всё же захотите создать аккаунт с другим регионом, то просто купите для него ключ или приобретите игру подарком. Это будет и быстрее, и выгоднее.