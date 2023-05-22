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Факты про Александра Невского: мемы, жизнь, детство, спорт, кино, друг Шварценеггера

Интересные факты про Александра Невского: герой мемов, друг Шварценеггера и легенда кино
Анатолий Лукманов
Жизнь актёра действительно пестрит интересностями
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Знакомимся с Мистером Вот так вот ближе.

Александр Невский стал настоящей легендой при жизни, и с этим трудно поспорить. Про актёра, продюсера, режиссёра и сценариста знают очень многие. Невскому принесли известность не только его профессиональные навыки, но и позитивный настрой к жизни, который отлично сочетается с юмором.

Для большинства Невский из ироничной фигуры превратился в настоящего мотиватора, который радуется жизни и помогает другим делать то же самое. У него без преувеличения есть большая фанатская база, которая только растёт.

Жизнь Александра полна интересных моментов, а некоторые события по-настоящему удивляют. В нашем материале мы собрали 15 самых интересных фактов про Невского.

Невский в чёрном поло

Невский в чёрном поло

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский — хороший друг Арнольда Шварценеггера

Несмотря на то что многие до сих пор сомневаются в правдивости этого, а Невского называют вруном, факт остаётся фактом. Да, Александр Невский действительно отличный друг легендарного актёра Арнольда Шварценеггера.

Актёры познакомились в 2000 году. С каждым годом они всё чаще поддерживали связь, общались и пересекались на встречах. Со временем их дружба переросла в нечто действительно крепкое, а в 2021 году, когда Невский отмечал 50-летие, он пригласил двух самых близких друзей: немецкого культуриста Ральфа Мёллера и Шварценеггера. Арни прямо во время поздравления назвал Невского близким другом и завалил его подарками.

К тому же в различных интервью Невский говорил, что Арнольд для него не просто друг, но и кумир всей жизни. Ещё в юношестве звезда «Терминатора» вдохновил Александра заняться собой и добиваться поставленных целей.

Невский и Арни

Невский и Арни

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский — не родная фамилия Александра

Актёр родился с фамилией Курицын, однако из-за насмешек в школе (молодого, худощавого и высокого парня называли мокрой курицей) и несоответствия своему брутальному образу в будущем Александр взял другую, более созвучную с именем фамилию. Именно так он превратился в Невского.

Более того, новая фамилия отлично подошла для того, кто собрался покорять Голливуд. Так и сложилось, а при поиске по фамилии Невский в запросах стал появляться не только князь и полководец.

Невский в Голливуде

Невский в Голливуде

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Александр Невский никогда не получал настоящий титул «Мистер Вселенная»

Самое время расставить все точки над «И». Если кто-то думал, что Невский победил в конкурсе «Мистер Вселенная», о чём сам актёр раньше очень любил говорить, то это не так. Точнее, почти не так.

При упоминании «Мистера Вселенная» в голову сразу приходит Шварценеггер, который заслужил титул в 1967 году. Многие думали, что и Невский получил такое же почётное звание, но случилось это на поддельном мероприятии, которое послужило лишь жалкой копией подлинного конкурса.

Люди уверены, что тот самый фейковый конкурс проводился для поднятия авторитета и имиджа Невского. Правда это или нет, актёр в любом случае так и не удостоился чести заслужить этот титул.

Видео доступно на YouTube-канале AlTimoshenko. Права на видео принадлежат «Александр Невский».

Невский — герой популярных мемов

Наверняка можно по пальцам сосчитать тех, кто знает про Александра не из мемов. Невский породил множество смешных фраз, которыми многие в шуточной форме пользуются до сих пор.

Одна из самых популярных — «Вот так вот». В видео Невский просто показывал элементарные упражнения и сопровождал процесс монотонной и смешной фразой «вот так вот». В итоге родился заразительный мем, который стал визитной карточкой актёра.

Видео доступно на YouTube-канале Mus Play. Права на видео принадлежат «Александр Невский».

Среди других мемных фраз: «Абсолютли», «Не принимал, но экспериментировал» и много чего другого. К слову, блогер и кинокритик BadComedian очень любит обозревать ленты с Невским. Рецензии блогера тоже помогают стать актёру ещё популярнее.

Лучшие мемы про Невского
«Абсолютли»: как Александр Невский стал героем мемов
«Абсолютли»: как Александр Невский стал героем мемов

Невский выпустил несколько книг про спорт и здоровье

Александр Невский на протяжении всей жизни пропагандирует здоровый образ жизни и спорт. Чтобы как-то подкреплять свои слова, актёр заделался автором книг и специальных статей.

Всего Невский выпустил несколько книг. Некоторые из них: «Кикбоксёр», «Фитнес в Голливуде», «Качалка для детей», «Идеальное тело для женщин». Каждое из произведений, как утверждал Александр, поможет укрепить своё тело и зарядиться мотивацией.

Невский в спортзале

Невский в спортзале

Фото: Из соцсетей Александра Невского

В школьные годы Невский был слабо развит физически

Сейчас трудно поверить в то, что грузный и мускулистый Александр Невский когда-то не был таким. Во время интервью актёр рассказывал, что примерно до восьмого класса у него было слабое физическое телосложение, из-за чего он подвергался критике со стороны одноклассников и даже учителя физкультуры.

Как раз таки это и стало одной из причин, по которой Невский решил серьёзно взяться за себя и заниматься спортом, чтобы становиться крепче и здоровее.

Невский в юности

Невский в юности

Фото: Из личного архива Александра Невского

Невский любит Xbox

Как-то раз актёр устроил в социальных сетях небольшую авантюру, в ходе которой активно отвечал на вопросы фанатов. Большинство аудитории спрашивало про занятия спортом, поддержание здорового образа жизни, славу в Голливуде и прочее, однако был вопрос, выделяющийся среди остальных.

Фанат спросил, какую из двух консолей, Xbox или PlayStation, предпочитает Невский. Актёр выбрал консоль Microsoft, чем наверняка порадовал многих фанатов. С тех пор, а прошло уже два года, Александр не говорил о своих игровых предпочтениях.

Невский ответил подписчику

Невский ответил подписчику

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Александр Невский ходил в музыкальную школу

В детстве родители Невского искали, куда можно пристроить сына, чтобы он начал развиваться и искать то, чем ему будет интересно заниматься по жизни. Одним из направлений стала музыка.

Как рассказывал Александр, он ходил в музыкальную школу и поначалу ему даже нравилось. Однако при очередном походе на урок он уронил футляр с виолончелью и разбил инструмент. С тех пор Невский не посещал школу. Кто знает, как сложилась бы жизнь актёра, если бы он не ушёл из музыки.

Невский на съёмках фильма «Чёрная роза»

Невский на съёмках фильма «Чёрная роза»

Фото: Csar Pictures

Невского подозревают в употреблении стероидов

Сейчас у Александра прекрасная физическая форма: у него есть мышечная масса и отличный вес, который здорово сочетается с ростом. Ещё в молодости Невский стал увлекаться спортом и постепенно увеличивался в размерах. Многие до сих пор думают, что без стероидов Александр точно не обошёлся.

Однако сам Невский всегда отрицал, что принимал какие-то вспомогательные вещества для набора мышц. Более того, актёр ведёт здоровый образ жизни, но однажды он ввёл всех в заблуждение одной фразой.

В 2014 году Невский посетил одно шоу на телевидении, где его спросили про употребление стероидов. Александр ответил следующее: «Не принимал, но экспериментировал». Возможно, это была простая шутка, однако с тех пор некоторые уверены, что пропагандирующий здоровье Невский сам не следует своим правилам.

Видео доступно на YouTube-канале DeBuilding Channel. Права на видео принадлежат DeBuilding Channel.

Невский активно вкладывается в благотворительность

Актёр не любит публично об этом рассказывать, но во время некоторых интервью он упомянул, что занимается благотворительностью. И это действительно так. Невский активно поддерживает некоторые детские дома и интернаты в Москве, Туле и других крупных городах. В каких-то из них он был лично, покупал гантели, тренажёры и другие вещи.

Как отмечал Невский, дети с ограниченными возможностями мотивируют его заниматься собой и, конечно же, оказывать помощь другим людям. Александра поражает, насколько сильным и стойким может быть человек, даже с ограниченными возможностями. Невский считает, что в России, к сожалению, слабо развита благотворительность, а людям, которые пишут гадости в сети, стоит попробовать сделать что-то хорошее.

Невский на одном из мероприятий

Невский на одном из мероприятий

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Актёр обожает фильмы классической эпохи Голливуда и Харрисона Форда

Александр говорил, что в целом любит кинематограф, но больше всего ему нравятся фильмы классической эпохи Голливуда. В них актёр видит свою магию и притягательность. В частности, Невскому очень нравятся проекты с Харрисоном Фордом.

Хотя любимых фильмов с Фордом актёр не называл, можно предположить, что одна из частей «Индианы Джонса» точно вписывается в фавориты Невского.

Кадр из «Индианы Джонса»

Кадр из «Индианы Джонса»

Фото: Paramount Pictures

Невский любит фотографироваться с голливудскими звёздами

Что не отнять у Невского, так это любви к своему делу и дружбы со многими голливудскими звёздами. Александр очень любит фотографироваться с актёрами, режиссёрами и другими популярными личностями.

В коллекции Невского десятки фотографий: с Дуэйном Джонсоном, Стивеном Спилбергом, Майклом Дугласом, Сильвестром Сталлоне, Натали Портман и многими, многими другими. Кажется, он знает абсолютно каждого человека Земли через рукопожатия со звёздами. А ещё Александр любит позировать с выдвинутым вперёд кулаком.

Невский и Закари Ливай

Невский и Закари Ливай

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский с Дуэйном Джонсоном

Невский с Дуэйном Джонсоном

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский и Джонни Депп

Невский и Джонни Депп

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский с Харрисоном Фордом

Невский с Харрисоном Фордом

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский и Эмили Блант

Невский и Эмили Блант

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский — член жюри «Золотого глобуса»

Мало кто знает, что Невский не только актёр, режиссёр и продюсер, но и почётный член жюри «Золотого глобуса» — американской премии, присуждаемой Голливудской ассоциацией прессы с 1944 года. Сам Александр вошёл в состав жюри ещё в далёком 2002 году. С тех пор он активно принимает участие и голосует за номинантов.

А в 2019 году актёр вошёл в специальный комитет при «Золотом глобусе» по отбору лучших фильмов на иностранном языке. Невский получил личное приглашение президента Голливудской ассоциации прессы.

Невский на «Золотом глобусе»

Невский на «Золотом глобусе»

Фото: Из соцсетей Александра Невского

Александр Невский фанател от Стивена Сигала, но разочаровался в нём

Стивен Сигал, как и Шварценеггер, был огромным кумиром Невского. Александр любил актёра за его работы в кино и стиль жизни. У них даже есть совместные фотографии, однако не так давно всё изменилось.

Из-за политических взглядов Невский разочаровался в Сигале. В социальных сетях Александр заявил, что больше не смотрит фильмы со Стивеном, и отписался от него везде, где мог. Невский понадеялся, что и тот сделал то же самое.

Невский и Сигал

Невский и Сигал

Фото: Из личного архива Александра Невского

Невский спродюсировал фильм с дочерью Ван Дамма

Вряд ли кого-то это удивит, но Невский поддерживает хорошую связь с легендарным актёром Жан-Клодом Ван Даммом, а судьба вновь свела их вместе. Александр выступает продюсером фильма «Тёмные мечты», а главную роль в нём сыграла Бьянка Ван Дамм — дочь Жан-Клода.

Сам Невский говорил, что для него большая честь принимать участие в создании фильма с дочерью своего кумира. К тому же для Бьянки это полноценный дебют. Правда, сама картина получила лишь один трейлер, а после этого про неё будто забыли. Надеемся, что когда-нибудь мы увидим фильм.

Видео доступно на YouTube-канале «Империя Ужасов». Права на видео принадлежат ETA Films.

А какие факты вам показались самыми интересными? Расскажите об этом в комментариях.

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Теги Чемп.Play Кино и сериалы •••

Заглавное фото: Из соцсетей Александра Невского

Источник: «Чемпионат»

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