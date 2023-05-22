Интересные факты про Александра Невского: герой мемов, друг Шварценеггера и легенда кино

Александр Невский стал настоящей легендой при жизни, и с этим трудно поспорить. Про актёра, продюсера, режиссёра и сценариста знают очень многие. Невскому принесли известность не только его профессиональные навыки, но и позитивный настрой к жизни, который отлично сочетается с юмором.

Для большинства Невский из ироничной фигуры превратился в настоящего мотиватора, который радуется жизни и помогает другим делать то же самое. У него без преувеличения есть большая фанатская база, которая только растёт.

Жизнь Александра полна интересных моментов, а некоторые события по-настоящему удивляют. В нашем материале мы собрали 15 самых интересных фактов про Невского.

Невский в чёрном поло Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский — хороший друг Арнольда Шварценеггера

Несмотря на то что многие до сих пор сомневаются в правдивости этого, а Невского называют вруном, факт остаётся фактом. Да, Александр Невский действительно отличный друг легендарного актёра Арнольда Шварценеггера.

Актёры познакомились в 2000 году. С каждым годом они всё чаще поддерживали связь, общались и пересекались на встречах. Со временем их дружба переросла в нечто действительно крепкое, а в 2021 году, когда Невский отмечал 50-летие, он пригласил двух самых близких друзей: немецкого культуриста Ральфа Мёллера и Шварценеггера. Арни прямо во время поздравления назвал Невского близким другом и завалил его подарками.

К тому же в различных интервью Невский говорил, что Арнольд для него не просто друг, но и кумир всей жизни. Ещё в юношестве звезда «Терминатора» вдохновил Александра заняться собой и добиваться поставленных целей.

Невский и Арни Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский — не родная фамилия Александра

Актёр родился с фамилией Курицын, однако из-за насмешек в школе (молодого, худощавого и высокого парня называли мокрой курицей) и несоответствия своему брутальному образу в будущем Александр взял другую, более созвучную с именем фамилию. Именно так он превратился в Невского.

Более того, новая фамилия отлично подошла для того, кто собрался покорять Голливуд. Так и сложилось, а при поиске по фамилии Невский в запросах стал появляться не только князь и полководец.

Невский в Голливуде Фото: Из соцсетей Александра Невского

Александр Невский никогда не получал настоящий титул «Мистер Вселенная»

Самое время расставить все точки над «И». Если кто-то думал, что Невский победил в конкурсе «Мистер Вселенная», о чём сам актёр раньше очень любил говорить, то это не так. Точнее, почти не так.

При упоминании «Мистера Вселенная» в голову сразу приходит Шварценеггер, который заслужил титул в 1967 году. Многие думали, что и Невский получил такое же почётное звание, но случилось это на поддельном мероприятии, которое послужило лишь жалкой копией подлинного конкурса.

Люди уверены, что тот самый фейковый конкурс проводился для поднятия авторитета и имиджа Невского. Правда это или нет, актёр в любом случае так и не удостоился чести заслужить этот титул.

Видео доступно на YouTube-канале AlTimoshenko. Права на видео принадлежат «Александр Невский».

Невский — герой популярных мемов

Наверняка можно по пальцам сосчитать тех, кто знает про Александра не из мемов. Невский породил множество смешных фраз, которыми многие в шуточной форме пользуются до сих пор.

Одна из самых популярных — «Вот так вот». В видео Невский просто показывал элементарные упражнения и сопровождал процесс монотонной и смешной фразой «вот так вот». В итоге родился заразительный мем, который стал визитной карточкой актёра.

Видео доступно на YouTube-канале Mus Play. Права на видео принадлежат «Александр Невский».

Среди других мемных фраз: «Абсолютли», «Не принимал, но экспериментировал» и много чего другого. К слову, блогер и кинокритик BadComedian очень любит обозревать ленты с Невским. Рецензии блогера тоже помогают стать актёру ещё популярнее.

Невский выпустил несколько книг про спорт и здоровье

Александр Невский на протяжении всей жизни пропагандирует здоровый образ жизни и спорт. Чтобы как-то подкреплять свои слова, актёр заделался автором книг и специальных статей.

Всего Невский выпустил несколько книг. Некоторые из них: «Кикбоксёр», «Фитнес в Голливуде», «Качалка для детей», «Идеальное тело для женщин». Каждое из произведений, как утверждал Александр, поможет укрепить своё тело и зарядиться мотивацией.

Невский в спортзале Фото: Из соцсетей Александра Невского

В школьные годы Невский был слабо развит физически

Сейчас трудно поверить в то, что грузный и мускулистый Александр Невский когда-то не был таким. Во время интервью актёр рассказывал, что примерно до восьмого класса у него было слабое физическое телосложение, из-за чего он подвергался критике со стороны одноклассников и даже учителя физкультуры.

Как раз таки это и стало одной из причин, по которой Невский решил серьёзно взяться за себя и заниматься спортом, чтобы становиться крепче и здоровее.

Невский в юности Фото: Из личного архива Александра Невского

Невский любит Xbox

Как-то раз актёр устроил в социальных сетях небольшую авантюру, в ходе которой активно отвечал на вопросы фанатов. Большинство аудитории спрашивало про занятия спортом, поддержание здорового образа жизни, славу в Голливуде и прочее, однако был вопрос, выделяющийся среди остальных.

Фанат спросил, какую из двух консолей, Xbox или PlayStation, предпочитает Невский. Актёр выбрал консоль Microsoft, чем наверняка порадовал многих фанатов. С тех пор, а прошло уже два года, Александр не говорил о своих игровых предпочтениях.

Невский ответил подписчику Фото: Из соцсетей Александра Невского

Александр Невский ходил в музыкальную школу

В детстве родители Невского искали, куда можно пристроить сына, чтобы он начал развиваться и искать то, чем ему будет интересно заниматься по жизни. Одним из направлений стала музыка.

Как рассказывал Александр, он ходил в музыкальную школу и поначалу ему даже нравилось. Однако при очередном походе на урок он уронил футляр с виолончелью и разбил инструмент. С тех пор Невский не посещал школу. Кто знает, как сложилась бы жизнь актёра, если бы он не ушёл из музыки.

Невский на съёмках фильма «Чёрная роза» Фото: Csar Pictures

Невского подозревают в употреблении стероидов

Сейчас у Александра прекрасная физическая форма: у него есть мышечная масса и отличный вес, который здорово сочетается с ростом. Ещё в молодости Невский стал увлекаться спортом и постепенно увеличивался в размерах. Многие до сих пор думают, что без стероидов Александр точно не обошёлся.

Однако сам Невский всегда отрицал, что принимал какие-то вспомогательные вещества для набора мышц. Более того, актёр ведёт здоровый образ жизни, но однажды он ввёл всех в заблуждение одной фразой.

В 2014 году Невский посетил одно шоу на телевидении, где его спросили про употребление стероидов. Александр ответил следующее: «Не принимал, но экспериментировал». Возможно, это была простая шутка, однако с тех пор некоторые уверены, что пропагандирующий здоровье Невский сам не следует своим правилам.

Видео доступно на YouTube-канале DeBuilding Channel. Права на видео принадлежат DeBuilding Channel.

Невский активно вкладывается в благотворительность

Актёр не любит публично об этом рассказывать, но во время некоторых интервью он упомянул, что занимается благотворительностью. И это действительно так. Невский активно поддерживает некоторые детские дома и интернаты в Москве, Туле и других крупных городах. В каких-то из них он был лично, покупал гантели, тренажёры и другие вещи.

Как отмечал Невский, дети с ограниченными возможностями мотивируют его заниматься собой и, конечно же, оказывать помощь другим людям. Александра поражает, насколько сильным и стойким может быть человек, даже с ограниченными возможностями. Невский считает, что в России, к сожалению, слабо развита благотворительность, а людям, которые пишут гадости в сети, стоит попробовать сделать что-то хорошее.

Невский на одном из мероприятий Фото: Из соцсетей Александра Невского

Актёр обожает фильмы классической эпохи Голливуда и Харрисона Форда

Александр говорил, что в целом любит кинематограф, но больше всего ему нравятся фильмы классической эпохи Голливуда. В них актёр видит свою магию и притягательность. В частности, Невскому очень нравятся проекты с Харрисоном Фордом.

Хотя любимых фильмов с Фордом актёр не называл, можно предположить, что одна из частей «Индианы Джонса» точно вписывается в фавориты Невского.

Кадр из «Индианы Джонса» Фото: Paramount Pictures

Невский любит фотографироваться с голливудскими звёздами

Что не отнять у Невского, так это любви к своему делу и дружбы со многими голливудскими звёздами. Александр очень любит фотографироваться с актёрами, режиссёрами и другими популярными личностями.

В коллекции Невского десятки фотографий: с Дуэйном Джонсоном, Стивеном Спилбергом, Майклом Дугласом, Сильвестром Сталлоне, Натали Портман и многими, многими другими. Кажется, он знает абсолютно каждого человека Земли через рукопожатия со звёздами. А ещё Александр любит позировать с выдвинутым вперёд кулаком.

Невский и Закари Ливай Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский с Дуэйном Джонсоном Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский и Джонни Депп Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский с Харрисоном Фордом Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский и Эмили Блант Фото: Из соцсетей Александра Невского

Невский — член жюри «Золотого глобуса»

Мало кто знает, что Невский не только актёр, режиссёр и продюсер, но и почётный член жюри «Золотого глобуса» — американской премии, присуждаемой Голливудской ассоциацией прессы с 1944 года. Сам Александр вошёл в состав жюри ещё в далёком 2002 году. С тех пор он активно принимает участие и голосует за номинантов.

А в 2019 году актёр вошёл в специальный комитет при «Золотом глобусе» по отбору лучших фильмов на иностранном языке. Невский получил личное приглашение президента Голливудской ассоциации прессы.

Невский на «Золотом глобусе» Фото: Из соцсетей Александра Невского

Александр Невский фанател от Стивена Сигала, но разочаровался в нём

Стивен Сигал, как и Шварценеггер, был огромным кумиром Невского. Александр любил актёра за его работы в кино и стиль жизни. У них даже есть совместные фотографии, однако не так давно всё изменилось.

Из-за политических взглядов Невский разочаровался в Сигале. В социальных сетях Александр заявил, что больше не смотрит фильмы со Стивеном, и отписался от него везде, где мог. Невский понадеялся, что и тот сделал то же самое.

Невский и Сигал Фото: Из личного архива Александра Невского

Невский спродюсировал фильм с дочерью Ван Дамма

Вряд ли кого-то это удивит, но Невский поддерживает хорошую связь с легендарным актёром Жан-Клодом Ван Даммом, а судьба вновь свела их вместе. Александр выступает продюсером фильма «Тёмные мечты», а главную роль в нём сыграла Бьянка Ван Дамм — дочь Жан-Клода.

Сам Невский говорил, что для него большая честь принимать участие в создании фильма с дочерью своего кумира. К тому же для Бьянки это полноценный дебют. Правда, сама картина получила лишь один трейлер, а после этого про неё будто забыли. Надеемся, что когда-нибудь мы увидим фильм.

Видео доступно на YouTube-канале «Империя Ужасов». Права на видео принадлежат ETA Films.

А какие факты вам показались самыми интересными? Расскажите об этом в комментариях.